Pour Claude Morin

« L’affaire Morin » vient de revenir dans l’actualité en raison de la diffusion, sur la plateforme Vrai, de la série d’enquête Claude Morin. Un jeu dangereux, réalisée par Flavie Payette-Renouf. Pendant quatre épisodes d’environ 45 minutes chacun, on suit les journalistes Antoine Robitaille et Dave Noël dans leur quête de vérité concernant les rencontres secrètes ayant eu lieu entre Claude Morin et la Gendarmerie royale du Canada de 1975 à 1977.

Cette histoire troublante, qui a été révélée pour la première fois au public en 1992 par le journaliste Normand Lester, est déjà largement connue. Pourquoi, alors, y revenir ? Parce que Morin, maintenant âgé de 94 ans, a accepté de confier à Robitaille et à Noël le journal personnel qu’il tenait à l’époque et dans lequel il consignait des notes au sujet de ses rencontres avec les services secrets canadiens.

Morin avait d’abord prévu de permettre l’accès à ses carnets après sa mort. Or, devant l’insistance de Robitaille, qui a su gagner sa confiance, il a accepté de les lui confier.

Morin, à l’évidence, est un vieil homme blessé. Dans L’affaire Morin (Boréal, 2006), il évoquait déjà l’affliction et la détresse que lui avaient causées les révélations de Lester. Aujourd’hui, presque vingt ans plus tard, on peut penser que cette douleur persiste et que Morin a espéré, en confiant son journal secret à deux journalistes de confiance, laver sa réputation avant de mourir.

Or, même si Un jeu dangereux tend à le disculper, même si Morin s’y fait particulièrement éloquent, je crains que, pour plusieurs, cela ne suffise pas. Pour bien des gens, en effet, la figure de l’espion a quelque chose d’excitant et celle du traître, quelque chose de rassurant, en ce qu’elle leur donne bonne conscience et explique simplement l’échec de leur cause. Imaginer, donc, Morin en espion et en traître, même sans preuves, même sur la base de déductions hasardeuses et malveillantes, fait l’affaire de bien du monde. Enfin, nous l’avons, notre histoire digne d’un thriller américain !

Dans Un jeu dangereux, Robitaille et Noël font le tour de la question, fouillent aussi loin que possible et donnent la parole aux acteurs toujours vivants de l’époque, ainsi qu’aux alliés et aux adversaires de Morin. S’ils reconnaissent, en fin de parcours, que des zones d’ombre subsistent, leur conclusion relève néanmoins d’un verdict de non-culpabilité. « Je pense sérieusement qu’il n’a pas fait ça pour tromper son camp ou le faire échouer, affirme Robitaille dans une entrevue au Journal de Montréal, car, sans l’étapisme, il n’y aurait pas eu de gouvernement Lévesque. »

Je pense la même chose. Pour écrire cette chronique, j’ai non seulement visionné la série Un jeu dangereux, j’ai aussi posé quelques questions directes à Morin lui-même et relu les pages qu’il consacre à l’affaire dans Je le dis comme je le pense (Boréal, 2014) et dans L’affaire Morin, un solide plaidoyer pro domo dans lequel l’ex-ministre taille en pièces, avec un luxe de détails et une formidable énergie, les accusations formulées contre lui par Loraine Lagacé, Normand Lester, Pierre Godin, Pierre Duchesne et Pierre Dubuc.

Ma conclusion, malgré les zones d’ombre qui demeureront éternellement : Morin est un grand Québécois, qui n’a jamais trahi sa patrie. Il a, bien sûr, joué avec le feu en acceptant ces rencontres secrètes et rémunérées avec la GRC, mais rien, surtout pas son parcours politique, ne nous permet de conclure qu’il l’a fait contre son parti, contre la cause souverainiste et contre son peuple. C’est aussi l’avis, d’ailleurs, de René Lévesque, de Denis Vaugeois et de Louis Bernard, secrétaire général du Conseil exécutif sous Lévesque.

Pierre Dubuc, directeur de L’aut’journal, n’est pas d’accord. Il le redit dans Claude Morin, un espion au sein du Parti québécois (Éditions du Renouveau québécois, 2023, 120 pages). Morin, selon lui, est un traître qui a conspiré, avec la GRC et la CIA, pour entraîner l’échec de l’indépendance du Québec.

En l’absence de preuves convaincantes, Dubuc se rabat sur un syllogisme douteux. Morin a rencontré secrètement la GRC, ce qui fait naître des soupçons de collaboration avec l’ennemi fédéraliste. Or, Morin était étapiste, et l’étapisme a mené le mouvement indépendantiste à l’échec. Donc, Morin est un traître. Un désaccord idéologique, pourtant, ne peut justifier une telle accusation, que Denis Vaugeois qualifie d’ailleurs de minable.

Dubuc, de plus, s’emmêle les pinceaux. Il dit d’abord que Morin a collaboré avec la GRC au profit des fédéralistes canadiens pour ensuite affirmer qu’il a plutôt collaboré avec la CIA contre ces mêmes fédéralistes. Parce que Morin était un souverainiste pragmatique et non, comme lui, un indépendantiste radical de gauche, Dubuc conclut à la fourberie du père de l’étapisme.

Quant à moi, en dernière analyse, je veux dire à Claude Morin qu’il garde toute mon admiration.



Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.