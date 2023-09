Notre patrimoine laminé

Le petit pincement sournois de la culpabilité qui vient avec la trahison m’a fait des bleus partout depuis un mois. D’abord, mon oncle est parti avec le banc de quêteux et la chaise berçante de « Mam », celle qui avait fait la route sur le toit de la Beetle bleue de mon père, de Cap-des-Rosiers à Rosemont. Pas l’arrière-grand-mère, la berceuse ! Le long banc, ancêtre du divan-lit, a accompagné les tours de mal de fesses de plusieurs générations. Je m’en suis séparée sans états d’âme, mais avec des bleus partout. On ne casse pas maison sans qu’il n’en reste quelques ecchymoses.

— Regarde, mononcle Jacques ! Y’a encore la teinture d’origine au sang de boeuf à l’arrière et à l’intérieur.

Je n’aurais pas pu vendre ces deux morceaux, trop d’histoire les accompagnait, celle des quêteux, colporteurs de nouvelles, trop de souvenirs d’enfants bercés aussi. L’avenir ne m’appartient pas, le passé non plus. Je suis une passeuse, une passante émue par l’oubli.

J’ai tout largué à droite et à gauche (surtout à gauche) depuis un mois, et réalisé une fois de plus que nos antiquités ne valent pas tripette, trouvent difficilement preneur, sauf chez quelques nostalgiques qui sniffent de l’huile de lin et s’oignent les jointures à la cire d’abeille. Stéphan m’a payée 75 $ pour mon joli confiturier en pin, une pièce d’au moins 150 ans qui me servait de dépense (de pantry, aurait dit mon grand-père Alban) et d’abris pour mes confitures de prunes ou d’abricots. On y rangeait les conserves autrefois, les réserves pour l’hiver. Il m’a aussi racheté ma grosse armoire en pin brun chocolat, une élégante qui l’a séduit. Je n’ai même pas négocié, vaincue.

Les rides d’une nation sont aussi visibles que celles d’un individu

Stéphan Grondin, 64 ans, a pris sa retraite de TVA il y a quelques années et il collectionne les antiquités dans son garage de campagne montérégien, les retape, leur donne une couche d’amour et les revend… ou les garde. « Ma blonde décide si ça reste. Elle ne veut pas vivre dans un musée. » J’ai fait le tour de son royaume décati l’automne dernier, suis repartie avec une étagère de rotin oblongue et deux vieilles chaises à barreaux qu’il m’a données.

Ce sympathique valoriste ratisse les encans, les fermetures de bibliothèques et de presbytères, ramasse de tout, lampes, chaises, chiffonniers, appâts de chasse. Il répare des ans l’irréparable outrage.

Langue de bois, mémoire de mélamine

« J’avais un professeur d’histoire qui disait : quand tu n’as pas de racines, tu flottes dans tes bottines », se remémore Stéphan qui reluque les antiquités depuis les années 1980 à l’île d’Orléans.

Denys Arcand approuverait ; le cinéaste vient de nous étendre une couche de latex blanc mat sur le patrimoine revu et corrigé dans son décapant Testament, un film d’époque, la nôtre. Même les livres de la bibliothèque de la RPA où réside Jean-Michel, brillamment incarné par Rémy Girard, prennent le chemin du centre de recyclage, « pour faire du papier d’emballage », ironise la directrice de la résidence (Sophie Lorain). Arcand ne ménage pas la langue de bois et notre patrimoine de mélamine, laminé. Une société Alzheimer de « je me souviens ».

Tous ces gens qui vident leur maison et appellent le cimetière 1-800-Got-Junk ?, tous ces vieux meubles envoyés aux soins palliatifs de l’écocentre alors que le stationnement d’Ikea déborde le dimanche, toutes ces traces de vie, ces manières de faire, ces gestes anciens (rustiques ? primitifs ?) assortis d’un métier, la huche à pain, la glacière de bois, le support et ses pintes de lait en verre (mon B les a gardées et a eu droit au « quand j’étais petite, le laitier passait… »), tout notre héritage culturel largué.

Ironie, ce sont souvent de nouveaux arrivants, immigrants et réfugiés, qui héritent des vieux meubles usés par le temps, sans manuel d’instruction.

C’est une armoire garde-manger faux deux corps en bois massif polychrome, à panneaux creux, XIXe siècle. Les couleurs sont d’origine.

Dans son roman Obsolète, Alexandra Gilbert raconte l’histoire de Marie, qui doit liquider la collection d’antiquités québécoises de son père décédé. Un parcours de combattante, d’archiviste. « C’est important de sentir qu’il y a un legs, d’humain à humain, mentionne la patrimonieuse de 48 ans. Le patrimoine matériel porte une empreinte, celle de la mémoire. La langue est menacée, mais les objets aussi ; ils finissent au centre de tri, les sociétés d’histoire débordent. Les antiquités étaient faites pour les besoins d’une autre époque. »

Elle-même a conservé la table de réfectoire de son père, un restaurateur d’anciennes maisons toujours vivant. « J’ai retrouvé un remonteur de poêle Bélanger pour ma cuisinière au bois, capable de la réparer. Notre patrimoine repose désormais sur les épaules de quelques individus. Une génération et c’est fini. C’est un brise-coeur. » Alexandra ajoute « finalement, c’est comme placer un parent âgé ». Plus délicat qu’on pense…

Au fil du temps

Dimanche dernier, j’ai déposé les deux chaises à oreilles de lapin à fond d’osier dont mon père se faisait une fierté devant l’antiquaire Au fil du temps, de Frelighsburg, une ROA, résidence pour objets âgés. J’avais apporté quelques autres babioles, une boîte à sel, un support à pipes, une polisseuse à ongles en argent. Suzanne Dubé garde le fort, entourée d’une ménagerie de porcelaine, d’objets à épousseter, de vieilles affiches et de vieux portraits, de coffres aux trésors. Cette passionnée de l’objet patiné n’est pas à la veille d’accrocher ses patins : « Ça me tient en vie ! »

Son mari et elle brassent de la poussière depuis plus de 40 ans dans leurs deux boutiques des Cantons. Tout m’attendrit dans ces lieux où le temps a pris la pause. Je m’y imprègne d’une lenteur qui nous fait défaut.

« On a besoin de la transmission, de savoir que ça va aller dans les bonnes mains. Moi, je ne fais pas que vendre, je raconte l’histoire derrière l’objet, elle continue de vivre. Il ne faut pas que ça se termine à l’encan. »

Et de me raconter d’où vient cette armoire de Pigeon Hill et le portrait à côté. « Il faut protéger notre patrimoine. On pollue la planète avec les objets neufs. Se tourner vers les antiquités, c’est aussi une façon de récupérer, de réutiliser. » Elle désigne ma soupière anglaise : « Y’a des gens qui vont me dire, il y a des craquelures sur la soupière. Et je leur réponds que c’est ce qui fait son âme. J’ai 65 ans, et j’ai des craquelures moi aussi… »

Ça ne mérite pas le dépotoir.

Donné l’essentiel de mes meubles, objets, literie et antiquités à la Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS). L’organisme s’occupe d’aider les réfugiés et les immigrants depuis 1975. Ils peuvent aller chercher vos possessions (avec un délai raisonnable) et si vous en avez trop, vous louez le camion et ils fournissent les bras et le chauffeur. J’ai aussi offert les croissants à mes merveilleux déménageurs. Lu cet article « A Guide to Getting Rid of Almost Everything » dans le New Yorker (février 2022). Patricia Marx y explique comment une génération entière se retrouve « pognée » avec le patrimoine. Les jeunes repartent avec le siphon à toilette de leurs grands-parents et ne veulent rien savoir de l’horloge grand-père pour d’excellentes raisons : l’espace et le besoin de se distancier. Un mode d’emploi de liquidation à l’heure où le death boom des boomers va engendrer un surplus d’objets sur le marché. ConservéEmménager dans plus petit sans souci de Marie-Christine Fortin, qui a étudié en histoire de l’art et fondé Evolia Transition pour faciliter la vie des liquidateurs de succession. Service qu’a utilisé Alexandra Gilbert, l’autrice du roman Obsolète ; toute est dans toute. Ce guide est extrêmement bien conçu et aborde tous les sujets, pas seulement celui des antiquités. L’aspect psychologique n’est pas laissé de côté devant les photos ou les oeuvres d’art qu’on affectionne. Si vous vendez votre maison pour aller en condo ou en RPA, si vous êtes liquidateur de succession, si vous voulez simplement alléger votre intérieur, c’est le livre à se procurer (et à offrir au suivant !)

Mouron des champs La poésie de savoir-faire de nos aïeules, de ces femmes des champs et des fermes, « de pauvresses du bout de rang », Marie-Hélène Voyer la traduit tout entière dans son merveilleux livre Mouron des champs (Prix des libraires — poésie 2023). J’avais adoré son essai L’habitude des ruines sur la laideur de nos paysages (Prix des libraires — essai 2023) et je me suis laissée porter par cet hommage au féminin d’antan.

« chaque jour nos assiettes ébréchées donnent un goût de fêlure à tout ce qu’on mange ».

Un chef-d’oeuvre poétique sur notre terroir mourant.

