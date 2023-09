Un irréparable gâchis

Le Canada est toujours du bon côté de l’Histoire », a déclaré le président Volodymyr Zelensky à la Chambre des communes vendredi dernier. Qui aurait pensé que le-plus-meilleur-pays-du-monde s’empresserait de le contredire ?

Pour une fois, le chef conservateur, Pierre Poilievre, qui voit toujours tout en noir, avait raison : l’hommage unanime que les députés ont rendu à un ancien soldat SS présenté comme un héros de la lutte pour l’indépendance de l’Ukraine, entraînant M. Zelensky lui-même dans une sinistre et cruelle méprise, est peut-être l’incident le plus embarrassant dans les annales diplomatiques canadiennes, et constitue une véritable injure faite aux victimes de l’holocauste et au peuple ukrainien.

Au cours des dernières années, le dilettantisme ou la pusillanimité du premier ministre Trudeau en matière de relations internationales ont souvent constitué un objet de gêne pour les Canadiens, mais cette incroyable bévue est un de ces exemples où la réalité semble dépasser la fiction. Si on n’y avait pas assisté en direct, on aurait pu croire à une fabrication d’une intelligence artificielle.

Le comble a été cette tentative pathétique de la leader parlementaire du gouvernement, Karina Gould, bouleversée au point d’en perdre son jugement, de faire effacer cet épisode honteux du journal des débats, de même que les images qui ont été tournées vendredi dernier. Comme si un pareil gâchis pouvait être nettoyé d’un coup de torchon !

Soit, M. Trudeau n’est pas responsable de l’initiative catastrophique du président de la Chambre des communes, Anthony Rota, mais il n’en est pas moins le gardien de la réputation du Canada dans le monde et celle-ci se retrouve entachée pour longtemps. L’Assemblée nationale a eu beau s’en dissocier, le Québec risque malheureusement d’être inclus dans cet opprobre.

À l’extérieur du pays, on ne se donnera pas la peine de répartir les torts. C’est le Canada dans son ensemble qui est pointé du doigt. Ni la Russie, qui s’emploie à présenter son agression contre l’Ukraine comme une entreprise de dénazification, ni l’Inde, qui reproche au Canada d’abriter des terroristes, n’auraient osé rêver d’une pareille aubaine.

Depuis son arrivée au pouvoir, M. Trudeau peut légitimement revendiquer le titre de champion toutes catégories des excuses publiques, que ce soit pour ses propres erreurs, par exemple pour s’être noirci le visage lors d’une fête de jeunesse, ou pour celles de ses prédécesseurs.

Le premier ministre s’est excusé auprès des réfugiés juifs embarqués sur le navire MS Saint Louis, que le Canada avait refusé d’accueillir en 1939, et auprès des descendants du 2e Bataillon de construction, une unité composée de soldats noirs victimes de discrimination durant la Première Guerre mondiale. Les ressortissants italiens internés durant la Seconde Guerre mondiale ont également eu droit à des excuses, de même que les Inuits, les Premières Nations, les communautés LGBTQ+ et bien d’autres.

Ayant ainsi prêché par l’exemple, M. Trudeau a aussi invité le pape à s’excuser pour les exactions commises par l’Église dans les pensionnats autochtones. C’est peut-être ce goût de la contrition qui a donné cet été à un commentateur américain l’idée de réclamer des excuses au Canada pour l’inconfort causé à nos voisins du Sud par la fumée des feux de forêt poussée par les vents.

Avec sa lenteur habituelle, il aura fallu trois jours au premier ministre pour réagir aux événements de vendredi dernier et présenter des excuses, mais ce n’était pas les siennes ou celles de son gouvernement. Il s’est plutôt érigé en porte-parole de l’ensemble des parlementaires, collectivement victimes de la bêtise de ce pauvre Anthony Rota.

Bien entendu, Pierre Poilievre n’allait pas lâcher le morceau aussi facilement. En plus de tenir Justin Trudeau responsable de tous les maux causés aux Canadiens par l’inflation, il peut maintenant l’accuser d’être un dangereux irresponsable en matière de diplomatie et de sécurité.

Le chef conservateur a poussé le bouchon un peu loin en déclarant qu’aucun chef d’État étranger n’osera plus mettre les pieds au Parlement de peur qu’un assassin soit tapi dans les tribunes, puisque n’importe qui semble y être admis sans la moindre vérification, mais ce triste épisode n’est pas près d’être oublié, ni au Canada ni à l’étranger.

Quand le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a demandé au premier ministre s’il avait communiqué personnellement avec le président Zelensky, M. Trudeau a répondu que les excuses du Canada avaient été transmises par les « canaux diplomatiques » habituels. On peut en effet penser que le président ukrainien n’avait aucune envie de décrocher le téléphone.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.