Kevin Lambert face au chaos du jour

La confusion des esprits dans notre époque de mutations accélérées est un thème en or pour les oeuvres de fiction. Les sources d’inspiration de créateurs surgissent de l’air du temps. Voyez ! Des porteurs de pancartes se défient sur l’identité de genre. Des savoirs et des convictions d’hier finissent au dépotoir des idées. Des livres sont mis à l’index par l’extrême droite et l’extrême gauche. Les socles s’écroulent, le fonds commun se dilue, la vie privée se disloque sous les coups des réseaux sociaux et des nouveaux puritanismes. Des positions anticolonialistes, antimachistes, antiélitistes se heurtent à des conservatismes sclérosés ou affolés. Bien des médias accentuent le climat d’hystérie. En chiens et chats, les militants d’un camp et de l’autre s’étripent en ligne et sur la place publique. D’où les flammèches et les crispations.

Les appels à une justice sociale envers les minorités si longtemps malmenées réclament pourtant davantage que l’exacerbation des guerres de tranchées entre wokes et antiwokes. Les potentats des milliardaires avides de profits qui polluent et abîment une planète en suffocation méritent de se voir dénoncés. Les nouvelles mentalités, par-delà les excès irritants de la culture de l’annulation et d’une amnésie collective à décrier, remuent les consciences devant les injustices subies par les sacrifiés de l’histoire.

Pour un créateur, sur quel ton témoigner de cette incroyable période de turbulences ?

Denys Arcand, dans son film satirique Testament (en salle le 5 octobre), sur une distribution 36 étoiles, charge à fond de train les révolutions de l’heure qui heurtent son héros vieillissant désarçonné par la chute de ses repères. J’y reviendrai.

Sur un sujet similaire, Que notre joie demeure, le roman de haute voltige de l’auteur québécois Kevin Lambert (Querelle de Roberval), marche plus habilement sur le fil du rasoir en montrant les précipices surgis à droite comme à gauche. Finaliste à de nombreux grands prix littéraires français, Goncourt, Médicis et compagnie, sa dernière oeuvre est si puissante qu’elle devrait moissonner un gros laurier dans l’Hexagone. Elle qui est très cinématographique par les plans qu’elle fait jaillir spontanément en soi, on lui prédit d’évidence une adaptation future au grand écran.

Dimanche, je suis allée assister à l’Usine C à une lecture d’extraits de Que notre joie demeure dans le cadre du Festival international de littérature. En compagnie des interprètes Lise Roy, Marie-Thérèse Fortin, Ariane Castellanos et Ralph Prosper, le spectacle était un plat épicé succulent. J’ai aimé y retrouver en condensé des moments forts et des rebondissements d’une oeuvre allumant avec art tous les bûchers des vanités. Mais les subtilités du texte ne se savourent qu’à la lecture du roman.

La décision de l’écrivain d’avoir invité une « lectrice sensible » à donner son avis sur un personnage racisé du manuscrit cause des remous en France. Les auteurs font souvent relire leurs oeuvres par des experts d’un domaine ou de l’autre. Alors, où est le problème ? Reste que le sujet mérite d’être débattu. J’ai vu des films ou des livres perdre leur mordant après être passés au crible de militants zélés. Tout est dans le doigté. L’habileté et la qualité du roman de Kevin Lambert plaident sa cause et la remportent. D’ailleurs, les hauts cris s’essoufflent dans l’Hexagone au profit d’analyses plus fouillées, tant les ouvrages en lice pour le Goncourt s’y voient abondamment scrutés.

Ce roman dénonce la haute bourgeoisie et le capital en offrant une humanité à son architecte vedette accusée de gentrifier un quartier de Montréal. Ça ne l’empêche pas d’épingler de concert les dérives des manifestants et des médias qui l’assaillent. L’héroïne nommée Céline, décrite comme la Québécoise la plus connue sur la planète, nous renvoie à Céline Dion dans une sphère dite « bobo ». Des références éclairées à l’oeuvre de Proust et un coup de chapeau à Marie-Claire Blais nourrissent l’exploration profonde du territoire romanesque.

Kevin Lambert est un bagarreur ayant pourfendu en juillet François Legault pour avoir osé faire une critique élogieuse de son livre, quand l’écrivain tient le gouvernement de la Coalition avenir Québec responsable de la détérioration du tissu social. Qu’il moissonne ceci ou cela sur l’arène littéraire parisienne, le romancier québécois saura affronter de la plume et du bec le belliqueux cercle littéraire français.

Que notre joie demeure incite d’autant plus à la réflexion que son auteur déjoue les pièges démagogiques. Le lecteur s’y voit renvoyé à l’écheveau de ses préjugés, de ses bonnes consciences. Bel et bien condamné, bon gré, mal gré, à l’inconfort fécond des incertitudes.

