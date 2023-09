Un genre de déni

C’est fou le nombre de gens qui ont tenu à nous rassurer, depuis une dizaine de jours, sur l’inexistence de quelque problème que ce soit dans l’enseignement de la théorie du genre à l’école. Que la vie serait simple si tous ces gens avaient raison. On pourrait passer à autre chose. Il y a malheureusement un tout petit rien qui, en mon cas, en tout cas, me chicote. Les faits. En voici quelques-uns.

On ne dit nulle part que le sexe biologique n’existe pas. Faux. La « Licorne du genre » est une image promue par un site du gouvernement du Québec, la Boîte à outils SansStéréotypes, destinée aux « parents et à la petite enfance ». On y invite les enfants à déterminer leur identité et leur expression de genre, mais aussi à nous indiquer quel sexe leur fut « assigné à la naissance ». Est-ce « mâle », « femelle » ou « autre/intersexe ». Mais qu’est-ce que cette histoire de sexe « assigné » ? Le sexe n’est-il pas « constaté » ? Pas selon le ministère de l’Éducation, qui a produit un glossaire pratique dans son Guide à l’intention des milieux scolaires sur les questions de diversité. On y lit : « Sexe assigné à la naissance : sexe assigné à une personne à sa naissance en fonction d’un nombre limité de caractéristiques physiques observables, principalement l’apparence et la structure des organes génitaux externes. » Voyez, lorsque le médecin dit « c’est une fille », il ne sait pas vraiment de quoi il parle et fonde son affirmation sur « un nombre limité de caractéristiques ».

On ne parle jamais au primaire de changement de genre. Faux. Le document du ministère de l’Éducation qui guide les enseignants sur la sexualité leur indique que « les enfants peuvent commencer à explorer leur identité de genre entre 3 et 7 ans ». De la parole aux actes, le document renvoie à un outil financé par le ministère de la Justice et destiné aux enseignants du primaire. Bonjour Sam est l’histoire d’un petit garçon qui, telle une poupée russe, devient une fille. À l’inverse, L’histoire de Sam, visionnée un million de fois, présente une petite fille devenant garçon. Je ne dis pas que ces outils ne devraient pas exister. Je ne le sais pas. Mais il est faux de dire qu’ils n’existent pas et ne sont pas utilisés.

Ceux qui soulèvent ce débat sont intolérants. Faux. Un récent sondage Angus Reid sur la question nous révèle que 75 % des Québécois accepteraient et accompagneraient un enfant de 8 ans qui souhaite changer de genre, 79 % un enfant de 12 ans, 80 % un enfant de 16 ans. C’est le plus haut taux au Canada. Simultanément, 80 % des Québécois estiment que les parents doivent être informés par l’école si leur enfant souhaite changer de genre. En ce moment, les écoles ont l’obligation de ne pas informer les parents si l’enfant refuse. Bref, les parents québécois sont massivement tolérants ET massivement inquiets. Bien sûr, une minorité de parents sont transphobes. Dans ces cas, un accompagnement s’impose. Mais le secret ne peut être la règle générale.

Ce n’est qu’une question de tolérance. Faux. Il n’y aurait pas de débat, du moins entre gens raisonnables, si la nouvelle éducation à la sexualité faisait simplement la promotion de la tolérance. Mais comme j’en ai fait la démonstration dans ces pages et davantage encore sur mon blogue, le programme ne met pas chacune des orientations sur un pied d’égalité. La critique constante de l’hétéronormativité, de l’hétérosexisme et du privilège hétéro, la volonté, louable, de déconstruire les stéréotypes féminins et masculins, mais sans valoriser les types masculins et féminins, couplées à une valorisation constante de l’expérience queer, non binaire et trans, et à l’organisation de célébrations, parfois obligatoires, des fêtes LGBTQ+, établissent cumulativement une hiérarchie. On est en présence du remplacement de l’hétéronormativité, critiquable, par une queernormativité, tout aussi critiquable. La solution, il me semble, est de respecter également toutes les orientations, y compris la majorité hétéro.

Soulever des doutes, c’est stigmatiser les enfants trans. Faux. Et si c’était les protéger ? Toute l’approche actuelle vise à accepter sans remettre en question, puis à accompagner la transition. Les enseignants sont avisés qu’une résistance de leur part peut conduire à des sanctions légales.

Les toilettes mixtes, pour l’inclusion et contre l’agression. Sérieux ? Les dernières données nous apprennent que les garçons de 12 à 17 ans sont, de loin, les principaux auteurs d’agressions sexuelles au Québec. Est-ce bien raisonnable de les inviter massivement dans des lavabos mixtes ? La flambant neuve école Jean Lumb de Toronto a introduit le concept cette année. La disparition des urinoirs (évidemment, on se fiche complètement de retirer aux garçons cette commodité) a provoqué une surprenante augmentation d’urine sur le siège des toilettes. (Boys ! Soupirs !) Quant à l’inclusion, un problème religieux se pose. Les fillettes voilées à l’école (cela devrait être à mon avis interdit, mais ce n’est pas le sujet) doivent pratiquer le wudu, une purification avec de l’eau avant la prière. Cela nécessite qu’elles retirent leur voile, ce qu’elles ne peuvent faire devant des garçons dans des lavabos mixtes. Bienvenue, ici, au point de rupture de l’intersectionnalité.

