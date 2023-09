De gentils proprios

« Tu ne seras jamais riche ! » m’a lancé un de mes voisins devenu aussi mon ami. Assénée en riant, et avec une affection évidente, sa boutade trahissait quand même un certain étonnement. C’est que je venais de lui dire le montant des loyers que je demande à mes locataires.

Je ne suis pas propriétaire de beaucoup de logements. J’ai un modeste triplex dans le quartier Ahuntsic à Montréal. J’habite le rez-de-chaussée et je loue les deux petits 3 1/2 du deuxième étage. Même si j’augmente mes loyers un peu, chaque année, selon les suggestions du Tribunal administratif du logement (TAL), leur prix reste légèrement en dessous du marché. C’est un choix que j’ai fait, non pas parce que je suis indépendante de fortune, loin de là, mais parce que ça correspond à ma vision du monde.

L’abbé Pierre a dit : « L’honneur d’un pays ne réside pas dans la beauté de ses monuments, mais bien dans le fait que tous ses habitants aient un toit. » Vous ne me verrez pas souvent citer un prêtre catholique français, mais je trouve cette phrase particulièrement d’actualité, en pleine crise du logement.

Pour mieux la coller à notre contexte canadien, on pourrait remplacer « la beauté des monuments » par « le nombre de médailles d’or olympiques au hockey ». Entendez-moi bien, j’adore le hockey. Je rêverais de pique-niquer sur un ponton avec Marie-Philip Poulin et Sidney Crosby. J’ai même animé une émission sur le hockey à RDS, c’est vous dire. Je suis profondément attachée à notre sport national, mais ce n’est pas le hockey qui fait de nous une grande nation, c’est notre climat social et notre qualité de vie.

Ou devrais-je dire « c’était » ? Car il faisait bon vivre au Canada, jadis.

Depuis quelques décennies déjà, des villes comme Toronto et Vancouver ont vu les prix de l’immobilier exploser. Il est devenu de plus en plus compliqué de s’y loger à prix raisonnable. Voici à présent que ce mal s’est répandu à Montréal, et un peu partout dans la province.

Comment expliquer cette explosion déraisonnable ? Si je me fie aux quelques notions d’économie que j’ai retenues de mon cours au secondaire, il y a là une question d’offre et de demande. Plus la demande est forte, plus il y a de la rareté, plus les prix augmentent.

Dans le cas du logement, c’est une catastrophe pour bon nombre de nos concitoyens. Si on peut remplacer un filet mignon devenu inabordable par du steak haché mi-maigre ou des pois chiches et obtenir environ le même apport en protéines, il est difficile d’en faire autant avec un logement. Une famille de quatre ne peut pas passer d’un 5 1/2 à un 1 1/2 et y trouver le même confort. On peut à la rigueur changer de quartier, quitter les grandes villes, à condition que notre travail nous le permette et que des logements y soient disponibles.

Mais il n’existe pas des milliers de solutions, surtout quand le parc immobilier n’augmente pas aussi vite que les besoins, que les « rénovictions » douteuses se multiplient et que certains logements ne sont offerts qu’en location de courte durée de type Airbnb.

C’est dans cette conjoncture bien particulière que j’ai sciemment décidé de ne pas augmenter mes loyers, même lors des changements de locataires. Je crois que le logement est un droit fondamental. Si je peux avoir un toit à un prix décent et permettre à deux ou trois autres personnes d’en profiter aussi, cela me convient très bien. Évidemment, si j’effectuais des rénovations majeures, j’épongerais une partie des coûts en augmentant les prix des loyers.

Je ne suis pas la seule propriétaire à embrasser cette philosophie, mais nous sommes peu nombreux à le dire, et encore moins à le valoriser. Il n’y a pas de lobby des proprios gentils. Nous n’avons aucun poids politique, encore moins de reconnaissance. J’aimerais bien avoir un petit crédit d’impôt pour service rendu à la société. Je sais, je peux toujours rêver. Au moins, une plaque sur mon immeuble où on lirait : « Ici vivent des propriétaires qui croient au bien commun et des locataires heureux » ? À Licorne-Ville peut-être, mais ici, à Montréal, en 2023, je passe presque pour une sale gauchiste qui veut détruire le capitalisme avec mes prix raisonnables.

Il est évident qu’on ne peut pas exiger de tous les propriétaires que leurs loyers soient maintenus sous le prix courant. Il y en a qui gagnent leur vie grâce à leurs immeubles. Ils prennent tous les risques financiers à l’achat et assument toutes les responsabilités de l’entretien des bâtiments. Par contre, on pourrait raisonnablement endiguer les hausses de loyer excessives lors des changements de baux.

Certains loyers ont augmenté de 14,5 % lors du changement de locataires, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), et ce, malgré la trop méconnue section G. C’est dans cette section du bail que le propriétaire doit inscrire le montant le plus bas payé pour le loyer au cours des 12 derniers mois, ce qui permet au locataire de demander des justifications pour la hausse demandée. Si la hausse paraît non justifiée et qu’aucun compromis ne semble possible entre les deux parties, le locataire peut se tourner vers le TAL, qui fixera un nouveau montant.

Il semble que cette mesure ne freine personne. La demande est tellement grande que les propriétaires n’ont qu’à se tourner vers d’autres locataires prêts à accepter leurs conditions.

Par ailleurs, je sais pertinemment qu’il faudra bien plus que des propriétaires empathiques pour régler la crise du logement. Il faudra beaucoup de volonté politique et une série de mesures concrètes et complexes pour répondre à la demande.

Dans l’intervalle, mon sort ne devrait pas trop changer. Je ne serai probablement jamais riche, comme le dit si bien mon ami, mais je ne suis pas sans richesse pour autant. J’entretiens un lien de confiance privilégié avec mes locataires qui prennent soin de mes appartements, payent rubis sur l’ongle et sortent mon recyclage quand j’oublie de le faire. Ça, de nos jours, ça vaut de l’or.

Salomé Corbo est comédienne, improvisatrice, autrice et citoyenne du mieux qu’elle peut.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.