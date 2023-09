Cris, gémissements et révision de la carte électorale

Chaque révision de la carte électorale, toutes les deux élections générales, donne droit au même concert de gémissements et de cris d’indignation, qui dégénère en psychodrame.

En 2010, la réaction de la vice-première ministre Nathalie Normandeau avait été si virulente qu’elle avait provoqué la démission du directeur général des élections, également président de la Commission de la représentation électorale, Marcel Blanchet, dont la proposition ne visait pourtant que le respect des dispositions de la loi telle que l’avait interprétée un jugement de la Cour suprême.

Le crime de M. Blanchet avait été de projeter la disparition de trois circonscriptions, en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, où la population était en baisse, pour en créer trois nouvelles, en Montérégie, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Mme Normandeau avait parlé d’une « attaque contre le fondement même de notre démocratie ». Son collègue des Affaires municipales, Laurent Lessard, avait crié à une « trahison des régions ». Le gouvernement Charest avait même proposé en catastrophe un projet de loi qui suspendait les pouvoirs de la commission et qui prévoyait l’élaboration de nouveaux critères pour le redécoupage de la carte.

En 2017, la proposition de créer une nouvelle circonscription (Ville-Marie) au centre de l’île de Montréal, en amputant Sainte-Marie–Saint-Jacques d’une partie de son territoire pour la fusionner avec une partie de Westmount–Saint-Louis, avait provoqué une levée de boucliers. L’opinion publique s’était rangée en bloc derrière Manon Massé, dont la réélection aurait pu être compromise. On avait plutôt fusionné Mont-Royal et Outremont.

Cette fois-ci, il s’agit encore de supprimer une circonscription en Gaspésie, et une autre dans l’est de Montréal, au profit des Laurentides et du Centre-du-Québec. Sans surprise, ceux qui risquent de voir la leur disparaître ou être démesurément agrandie ne l’entendent pas ainsi.

En Gaspésie, la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, ou son collègue de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, tous deux caquistes, se retrouverait au chômage, tandis que le péquiste Pascal Bérubé hériterait d’une circonscription de 50 municipalités à cheval sur deux régions administratives.

À Montréal, la députée caquiste d’Anjou–Louis-Riel, Karine Boivin Roy, devrait se trouver un nouvel emploi en 2026. Vincent Marissal (Rosemont) et Paul St-Pierre Plamondon, dont le territoire politique serait également modifié, ne sont pas contents non plus.

Le premier ministre Legault a écarté d’entrée de jeu l’idée d’ajouter des circonscriptions. L’Assemblée nationale compte 125 députés pour une population de 8,3 millions d’habitants, soit en moyenne un député pour 67 200 électeurs, alors qu’il y en a 124 en Ontario, province de 15,4 millions d’habitants, c’est-à-dire un député pour 123 400 électeurs. Déjà, les parlementaires québécois sont bien mieux payés que leurs collègues ontariens ; il serait gênant, pour ne pas dire indécent, d’en augmenter le nombre.

Bien entendu, la défense des grands principes démocratiques n’est pas toujours dépourvue de motivations plus personnelles. Les modifications apportées aux limites d’une circonscription peuvent très bien causer une victoire ou une défaite. On pourrait même imaginer des circonstances dans lesquelles elles pourraient déterminer quel parti formerait le gouvernement.

Le droit de vote garanti par la Charte des droits et libertés suppose que le poids de ce vote soit sensiblement le même pour chaque électeur, peu importe où il réside, afin qu’il y ait une « représentation effective des électeurs », a déterminé la Cour suprême du Canada en 1991. L’évolution démographique rend toutefois de plus en plus difficile la conciliation de cette exigence avec le désir de préserver le poids des régions et la cohésion des communautés naturelles.

La loi prévoit que le nombre d’électeurs dans une circonscription ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 25 % à la moyenne de l’ensemble des circonscriptions, mais la Commission de la représentation électorale a le pouvoir de faire des exceptions, la plus notable étant celle des Îles-de-la-Madeleine, avec ses 11 159 électeurs. Il y a cependant des limites à multiplier les exceptions sans compromettre l’égalité du poids du vote de chacun. Au 30 avril dernier, six circonscriptions avaient un nombre d’électeurs supérieur de 25 % à la moyenne et huit avaient un nombre inférieur, les Îles-de-la-Madeleine exclues.

Même une carte qui assurerait une parfaite égalité du nombre d’électeurs dans chaque circonscription n’éliminerait pas les distorsions attribuables au mode de scrutin uninominal à un tour, qui compromettent au départ la « représentation effective des électeurs ».

La meilleure solution aurait évidemment été d’instaurer le mode de scrutin proportionnel. Mais le premier ministre Legault a préféré vivre avec le psychodrame périodique du redécoupage plutôt que de renoncer aux avantages d’un système qui accentue les inégalités au profit de son parti.

