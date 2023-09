L’actualité du jour chasse celle de la veille. Si bien que nous sommes sans cesse réduits à « conjoncturer » d’un futur privé de tout passé. Permettez que je m’arrête encore cette semaine à cette crise du logement. Cet affreux champignon rejaillit sans cesse à la surface du présent, tandis que nous oublions à quel passé il s’attache.

Le gouvernement fédéral affirme qu’il va fouetter l’industrie de la construction pour que nous cessions d’être en défaut de logements sociaux. Il entend le faire grâce à l’exemption de la TPS sur les nouvelles constructions. L’abordabilité en sera-t-elle mieux assurée ? Le ministre québécois des Finances, Eric Girard, affirme que non. Il a raison. Supprimer une telle taxe n’assure d’aucune façon que les logements nouveaux seront plus abordables. Pas question, autrement dit, que Québec emboîte le pas en prenant le même sentier qu’Ottawa. Mais par quel chemin alors faut-il s’engager ?

Nous habitons un immense territoire d’une bien curieuse façon. L’espace cultivable au Québec a perdu, depuis un quart de siècle, l’équivalent de douze terrains de football chaque jour, vient de rappeler l’Union des producteurs agricoles dans le cadre d’une consultation nationale sur le territoire. Nous ne cessons de gruger l’espace censé nous nourrir. Au mépris de la terre nourricière, que faisons-nous de ce sol ? À force de spéculer plutôt que de nous loger et de nous nourrir, serons-nous bien avancés ? Le plan de développement emprunté par notre société a quelque chose d’affolant à forte d’être mortifère.

Comment concevoir qu’il puisse manquer 860 000 logements d’ici 2030 ? Il se trouve des gens qui, pour se dédouaner à tout prix, nous serinent que tout cela dépend des immigrants ! Comme aux temps sombres et puants de l’entre-deux-guerres, ce commode bouc émissaire planétaire qu’est l’immigration permet d’expliquer tout et n’importe quoi, en s’exonérant de toute responsabilité quant à ce qui nous arrive.

L’autre jour, Diane Bérard, une ancienne du magazine Commerce et du journal Les Affaires, plaidait avec beaucoup d’aplomb à la télévision, au micro de l’excellent Gérald Fillion, pour que l’État s’engage dans la construction de logements sociaux. Cela nécessite, selon elle, que l’État fasse un pas de côté face à l’habituel modèle du tout au privé. Les projets de logements mis en avant par des promoteurs à but non lucratif doivent être favorisés en priorité, expliquait Diane Bérard. Il faut savoir les valoriser plutôt que de continuer de les traiter comme les autres.

Le secteur privé n’est ni intéressé, ni équipé, ni à même de créer des logements sociaux voués à demeurer abordables. Cesser de croire à la panacée du privé dans ce secteur s’impose de toute urgence, expliquait à raison Diane Bérard. Construire davantage s’impose, mais encore faut-il construire autrement. Ce qui suppose de se sortir un peu le nez de la doctrine du profit afin que la vie cesse d’être empuantie.

Il faudrait créer, suggère-t-elle, un fonds fiscalisé destiné à la construction et à la rénovation de logements sociaux et de logements abordables. L’épargne des citoyens serait de la sorte directement vouée à corriger ce problème de société que nous payons collectivement de plus en plus cher.

Cependant, en matière de rénovation, le gouvernement pourrait bien commencer par donner lui-même l’exemple. Combien d’immeubles de grande valeur, pourtant placés sous la responsabilité de nos gouvernements, pourrissent au milieu du paysage sans que personne se soit donné la peine de les recycler pour les mettre de nouveau au service d’une population qui peine de plus en plus à se loger ?

Prenez le cas parfaitement abracadabrant du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Sa construction a coûté au moins 3,6 milliards de dollars. Pendant qu’était mené ce très vaste chantier, personne n’a établi de plan viable pour réutiliser le site de l’Hôtel-Dieu et de ses bâtiments abandonnés dans le même élan. Au point qu’un entrepreneur a pu démolir un vaste mur d’enceinte presque bicentenaire de l’Hôtel-Dieu sans que personne s’en aperçoive !

L’ancien hôpital n’a pratiquement pas bougé depuis sa fermeture en 2017. Le déménagement de ce centre hospitalier était pourtant prévu depuis 1998. Autrement dit, en un quart de siècle, notre société n’a pas trouvé le temps ni les moyens de mettre en place un projet viable pour assurer sa reconversion sociale ?

Après des années d’un abandon du même ordre de l’hôpital Victoria, la Caisse de dépôt et placement du Québec étudie la possibilité de la transformer en résidences étudiantes. C’est un peu tard pour y penser. Les lieux sont abandonnés depuis le printemps 2015. Cette échéance était d’ailleurs annoncée de longue date avant. Pourquoi faut-il attendre 2030, au mieux, pour que quelque chose soit enfin réalisé là ? Même la vaste piscine qui faisait la joie des baigneurs l’été a été abandonnée. Elle n’est plus que ruine, comme si nos installations publiques ne méritaient pas d’être sauvées et utilisées. Comment fait-on pour dilapider et saboter aussi facilement des biens collectifs ? Dormons-nous au gaz ?

Rue Saint-Denis, coeur battant de Montréal, l’immense bâtiment de l’ancien Institut des Sourdes-Muettes a été utilisé jusqu’en 2015 par l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Les bureaux sont déménagés. Le lieu a tout bonnement été abandonné et clôturé. Ses intérieurs élégants ont pourtant accueilli et logé des milliers de gens au fil du temps. Toujours rien, pourtant, n’est lancé de ce côté pour que les lieux soient vite réutilisés. Quel propriétaire le moindrement conséquent abandonnerait aussi longtemps au néant ses biens immobiliers ?

Les architectes du pouvoir étatique dessinent beaucoup de ruines en notre pays. Nous en payons le gros prix.

Au printemps 2020, dans un rapport accablant, la vérificatrice générale du Québec avait pointé du doigt la très mauvaise gestion des biens immobiliers de l’État. La situation a-t-elle vraiment changé depuis ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.