Quelqu’un va mourir

Il faisait 35 degrés Celsius un 6 septembre avec un humidex dans le plafond à New York lorsque Daniil Medvedev, rendu en quart de finale de l’US Open au stade Arthur Ashe de Flushing Meadows, a lancé à la caméra qui l’épiait en contre-plongée la phrase qui, comme un feu de prairie mondial, a aussitôt fait le tour de la planète : « Un joueur va mourir, et ils verront. »

Les mois de juin, juillet et août de l’été 2023 ont été les plus chauds de l’histoire.

Le Tour de France, avec ses exploits surhumains et ses chevauchées prométhéennes en haute montagne, est traditionnellement disputé en juillet. Cet été, à Issoire, dans l’Auvergne, il faisait 52 degrés sur la ligne d’arrivée. À Flushing Meadows, Medvedev, malgré son visage râpé par le frottement répété de la serviette, n’était finalement pas trop à plaindre : il a terminé son match en moins de trois heures, puis s’est rendu en finale pour repartir chez lui avec un million de dollars et demi dans les poches. La question qu’il a posée en conférence de presse n’en mérite pas moins réflexion : « Le pire, c’est qu’on aurait pu continuer s’il avait fallu. […] Jusqu’où on peut aller ? »

Les changements climatiques affectent déjà la vie d’un nombre important de sportifs, tant amateurs que professionnels, et ça ne fait que commencer. Si on avait pu cloner Churchill et le placer à la tête d’un gouvernement mondial, il nous dirait aujourd’hui : « Je n’ai rien d’autre à vous promettre que de la sueur, de la sueur et encore de la sueur… »

Adaptez-vous, qu’ils disaient. Ça va du simple joggeur, obligé de déplacer ses sorties vers le petit matin et en soirée pour éviter la douche de plomb fondu des environs du zénith, aux flamboyants déserts d’Arabie où les Émirats, avec le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi couru de nuit sous les projecteurs et un Mondial de soccer qatari disputé au mois de décembre, servent, en ce domaine, de laboratoires au reste de l’humanité.

Quelles disciplines vont souffrir le plus ? Lesquelles seront épargnées ? Mardi, une station de ski des Alpes, La Sambuy, cessait définitivement ses activités, faute de neige. Il y a des limites à fabriquer un paysage hivernal à coups de canons frigorifiques comme l’ont fait les Chinois pour les Jeux d’hiver de Pékin. Cette forme de blanchiment et la climatisation de stades entiers seraient-elles le seul horizon, en forme de pelletage de nuages carboniques dans la cour du voisin, à offrir à l’humanité sportive ?

Et le plein air ? Cet été, on a eu l’impression que la moitié du terrain de jeu des Québécois passait au feu. Même dans les zones épargnées par les incendies, se hasarder à l’extérieur pour courir, nager ou pédaler dans la fumée et les concentrations de particules du smog nordique équivalait à fumer deux paquets de cigarettes dans une ville comme Mexico.

Les chasseurs d’orignaux, qui vont bientôt prendre le bois, connaissent de mieux en mieux les effets délétères des fortes chaleurs d’octobre sur la viande des bêtes qu’ils tuent et débitent. C’est bien beau de laisser faisander le gibier, mais quand les asticots s’y mettent, seuls les renards en profitent. Les chaleurs tardives influencent aussi le comportement des animaux, qui n’aiment pas plus que nous les atmosphères poisseuses. Par des températures caniculaires, la bête lumineuse va prolonger sa sieste et n’émerger du « bois sale » qu’à la nuit tombée.

Contrairement à ce qu’on voit en France, où, dit-on, 95 % des chasses sont organisées sous forme de battues qui rassemblent parfois autant de monde qu’un tailgate party de football américain, le nemrod québécois, pratiquant l’affût et la chasse fine, est tactiquement dépendant des déplacements de son gibier. À plus long terme, c’est la lente migration des espèces à travers de nouveaux territoires et la recomposition faunique des régions qui vont changer les habitudes des adeptes de la chasse. C’est rendu qu’on voit des pistes de chevreuil dans les forêts d’épinettes de la Haute-Mauricie !

Pareil pour la pêche. Des eaux plus chaudes, cela veut dire, comme toujours au royaume de qui-mange-qui, des espèces gagnantes et d’autres qui perdent du terrain. Cet être racé et attaché aux traditions qu’est, entre tous, le pêcheur de saumon va devoir s’habituer à l’idée que les bars rayés chassent maintenant les saumoneaux dans les embouchures des rivières, et que si ça n’aide pas tellement le saumon de l’Atlantique, le bar, me dit-on, fait une assez belle prise au bout d’une ligne, en plus de fondre dans la bouche.

Et donc, alors que s’intensifie l’effet de serre, expression dont nous commençons tout juste à apprécier pleinement la portée métaphorique — car c’est moins le mercure lui-même qui, pour le moment, nous écrase, que cette touffeur de jungle équatoriale s’abattant sur le moindre carré de verdure pour transformer nos après-midi de septembre en suées malavenantes et en éclosions de moustiques —, que ferons-nous de nos corps exercés ?

Moins concernés que d’autres par les problèmes de surchauffe, les nageurs vont continuer de nager. Les joggeurs vont peut-être enfin aller s’acheter cette ceinture conçue pour y accrocher des bouteilles d’eau, en vente dans toutes les bonnes boutiques qui connaissent leur carte de crédit comme si c’était le paillasson sur lequel les clients s’essuient les pieds en entrant, et ils vont continuer de courir.

Les cyclistes seront encore plus électriques et toujours moins fatigués. Les marathoniens vont crever. Le Canadien va continuer de patiner, de vendre de la bière et de remplir le Centre Bell de « go go Habs go ! » Les joueurs de baseball vont s’essuyer le front deux fois plutôt qu’une en chiquant leur gomme balloune. Collectivement, nous allons continuer de bouger, comme les animalcules qui grouillent dans la goutte d’eau déposée sur la cuiller tenue au-dessus de la flamme d’un brûleur à gaz.

Romancier, écrivain indépendant et chroniqueur sportif atypique, Louis Hamelin est l’auteur d’une douzaine de livres.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.