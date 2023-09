La complainte de l'Université McGill

Il était pour le moins ironique d’entendre un porte-parole de l’Université McGill se plaindre de l’introduction dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ) d’un « système à deux vitesses » qui nuirait à son attractivité.

C’est que le gouvernement Legault envisage d’offrir une voie d’immigration permanente plus rapide aux étudiants étrangers qui viendraient étudier en français au Québec plutôt qu’à ceux qui choisiraient de le faire en anglais.

Conséquemment, ceux qui projetaient de s’inscrire à McGill en pensant immigrer au Québec pourraient envisager d’autres options, a dit craindre son premier vice-principal exécutif adjoint, Fabrice Labeau, qui témoignait mercredi dernier dans le cadre des consultations sur la planification de l’immigration pour la période 2024-2027.

Le hasard faisant bien les choses, une mise à jour des indicatifs relatifs à la langue d’enseignement publiée deux jours plus tôt par l’Office québécois de la langue française indiquait que 40 % des étudiants universitaires à Montréal fréquentent maintenant un établissement anglophone, en grande partie en raison de la présence grandissante d’étudiants étrangers, qui contribuent à la fois à l’enrichissement de ces établissements et à l’anglicisation de la métropole.

L’attraction que les universités anglophones exercent sur les étudiants étrangers n’est évidemment pas nouvelle. Au cours des dernières décennies, les francophones ont réussi à combler pratiquement tous les retards, mais la domination hautaine de McGill demeure le plus éclatant vestige de l’avant-Révolution tranquille.

Il suffit de voir la différence entre les droits de scolarité exigés des étudiants étrangers depuis qu’ils ont été déréglementés par le gouvernement Couillard, en 2018, pour constater qu’il y a déjà un système universitaire à deux vitesses au Québec, selon les moyens dont ses parties disposent.

À l’Université de Montréal (UdeM), le coût est de 28 252 $ pour une année complète de 30 crédits, toutes disciplines confondues. À McGill, cela s’échelonne de 28 587 $ (travail social) à 68 874 $ (commerce). En médecine, le coût est de 44 317 $ à l’UdeM et de 63 481 $ à McGill.

Depuis toujours, McGill a pu bénéficier de généreux dons versés par de riches mécènes qui sont sans commune mesure avec ceux reçus par les universités francophones, ainsi que d’une part totalement disproportionnée des fonds de recherche accordés par les organismes fédéraux.

Malgré les ajustements apportés à la formule de financement des universités pour tenir compte de l’apport des étudiants étrangers, le chercheur Frédéric Lacroix a calculé qu’en 2020-2021, les universités anglophones avaient pu compter sur un financement totalisant 16 095 $ par équivalent d’un étudiant à temps complet par rapport à 12 507 $ pour les établissements francophones. Le résultat est que l’écart entre les ressources sur lesquelles deux réseaux peuvent compter continue de s’accroître, venant ainsi ajouter à l’attractivité naturelle de l’anglais.

Dans l’espoir de profiter d’au moins une partie de la manne que constituent les étudiants étrangers, les universités francophones ont multiplié les programmes offerts en anglais, ce qui renforce encore le cercle vicieux de l’anglicisation. La semaine dernière, le premier ministre Legault a reproché au Cégep Garneau de tenir une « English Week », mais les « English Years » ne semblent pas le déranger.

La nécessité d’un rééquilibrage dans le financement des universités francophones et anglophones a été largement évoquée dans les avis qui ont été transmis à la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, qui s’est engagée à revoir la formule actuelle. Le problème est connu depuis des décennies sans qu’aucun gouvernement ait osé s’y attaquer.

Son prédécesseur sous le bref gouvernement de Pauline Marois, Pierre Duchesne, avait envisagé d’ajuster le financement des universités à la proportion d’étudiants de première génération qu’elles accueillaient, c’est-à-dire ceux dont les parents n’y avaient pas étudié. Sans surprise, la formule aurait favorisé surtout les composantes régionales de l’Université du Québec, où ils représentaient plus de 70 % de la clientèle, et aurait été la moins profitable à McGill, où le taux de 20 % était le plus bas au Canada.

On ne saura jamais si le Parti québécois aurait réellement eu le courage de mener cette bataille s’il en avait eu le temps, mais il ne fait aucun doute que l’Université McGill est prête à monter aux barricades pour défendre sa couronne.

Son principal et vice-chancelier, Deep Saini, a été très clair dans un texte publié dans Le Devoir en juin dernier sous le titre « Le débat stérile sur le financement des universités anglophones ». Bien entendu, M. Saini souscrit tout à fait à l’objectif de promouvoir le français, mais pas aux dépens de son université. Soit, elle est plus riche et plus recherchée que les autres, mais c’est qu’elle l’a mérité. Ce serait bien le comble qu’on la punisse de son excellence, n’est-ce pas ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.