Trudeau isolé sur la scène internationale

Le sommet du G20 à New Delhi plus tôt ce mois-ci a été un triomphe pour le premier ministre indien, Narendra Modi. En l’absence du président chinois, Xi Jinping, le monde entier a pu mesurer l’importance qu’accordent les États-Unis et ses alliés à des relations harmonieuses avec l’Inde, notamment par le biais de l’empressement du président américain, Joe Biden, et des autres leaders occidentaux à permettre à M. Modi de régner en roi et maître sur ce sommet réunissant les plus grandes puissances mondiales.

Leur désir de ménager le chef indien s’est d’ailleurs manifesté à travers l’adoption d’une déclaration commune sur la guerre en Ukraine qui omettait sciemment de condamner directement l’agression russe. Ce fut là le prix que M. Biden et les autres ont été prêts à payer afin de rester dans les bonnes grâces de M. Modi. C’est que son pays est considéré par tous comme un contrepoids indispensable à une Chine qui vise à s’imposer sur la scène géopolitique.

Pour Justin Trudeau, toutefois, ce sommet du G20 a été une épreuve, et pas seulement parce que son avion est tombé en panne. L’accueil brusque qu’a réservé le premier ministre indien à son homologue canadien en disait long sur l’état des relations entre les deux hommes. Le voyage de M. Trudeau en Inde en 2018 avait été un désastre sur plusieurs fronts. On s’était moqué de ses costumes traditionnels et il avait été rabroué par les diplomates indiens pour avoir invité un extrémiste sikh à une réception officielle du Haut-Commissariat du Canada.

Cette fois-ci, M. Trudeau a dû subir les remontrances publiques de M. Modi. Ce dernier lui a reproché son approche laxiste envers les militants sikhs présents au Canada, qui, selon une déclaration du gouvernement indien, « font la promotion du séparatisme et incitent à la violence contre les diplomates indiens » en plus de « menacer la communauté indienne et ses lieux de culte ».

Or, ce n’est qu’après le retour de Justin Trudeau au Canada que l’on aura compris à quel point les conversations entre les deux chefs à New Delhi ont plongé les relations indo-canadiennes dans une impasse dont elles ne sortiront pas de sitôt. Les allégations faites par M. Trudeau faisant état lundi d’un « lien potentiel » entre les agents du gouvernement indien et l’assassinat d’un militant sikh en banlieue de Vancouver en juin dernier sont de nature à attirer l’attention du monde entier et à mettre nos alliés dans une position on ne peut plus inconfortable.

Les porte-parole des gouvernements canadien et américain se sont empressés de démentir un article du Washington Post selon lequel le Canada aurait demandé à Washington de condamner publiquement le meurtre de Hardeep Singh Nijjar. L’article a été par la suite corrigé, affirmant plutôt que le Canada aurait « poussé ses alliés les plus proches, dont Washington, à prendre des actions conjointes » pour répondre à l’assassinat de ce citoyen canadien que l’Inde avait identifié comme un terroriste en 2020.

Peu importe, la réaction de Washington à la sortie de M. Trudeau a été bien plus mitigée que ce que le gouvernement Trudeau aurait souhaité. Tout au plus le gouvernement Biden s’est-il déclaré « profondément préoccupé » par les allégations. Elle a dit appuyer le Canada dans la poursuite de l’enquête sur la mort de M. Nijjar. Mais le jupon américain a surtout dépassé lorsque le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré mercredi que « nos relations avec l’Inde demeurent d’une importance capitale non seulement pour la région de l’Asie du Sud, mais bien sûr pour celle de l’Indo-Pacifique ».

Son patron, Jake Sullivan, avait eu beau essayer de minimiser l’existence de divisions entre le Canada et les États-Unis dans ce dossier, la réticence de Washington à compromettre ses relations avec l’Inde afin de venir à la rescousse de son allié canadien a été évidente. La stratégie américaine visant à renforcer l’axe indo-américain pour faire contrepoids à la Chine l’emporte sur tout. Qu’il s’agisse de realpolitik ou d’hypocrisie de sa part, il n’empêche que les enjeux de la sécurité nationale américaine priment les valeurs que Washington ne cesse de promouvoir sur la place publique.

Après tout, M. Biden a vite enterré sa promesse, faite durant sa campagne à la présidence en 2020, de faire de l’Arabie saoudite un état « paria » en raison du rôle du prince héritier Mohammed ben Salmane dans l’assassinat du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi au consulat de Riyad à Istanbul en 2018.

Désireux de faire baisser le prix à la pompe aux États-Unis et de contrer l’influence iranienne au Moyen-Orient, M. Biden a depuis mis ses principes démocratiques dans sa poche en se rapprochant de M. Ben Salmane.

Il en est maintenant de même dans le cas de Narendra Modi. Justin Trudeau s’est peut-être senti contraint de dévoiler publiquement les allégations contre l’Inde afin de devancer des fuites dans les médias. Il a sans doute aussi voulu éviter d’être accusé d’avoir encore failli dans un cas d’ingérence étrangère. Sans parler de la colère des centaines de milliers de sikhs habitant au Canada qui demandent justice pour M. Nijjar. Mais en mettant M. Modi si publiquement dans l’embarras, M. Trudeau risque cependant de se trouver encore plus isolé sur la scène internationale que lors du sommet du G20.

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.