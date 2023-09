Profiter de ses dons majeurs maintenant

La chronique du week-end dernier s’intéressait à la possibilité de réduire le fardeau fiscal d’une succession par le biais des legs testamentaires. Mais il est aussi possible de tirer avantage de dons majeurs faits de votre vivant. « Charité bien ordonnée commence par soi-même » est un dicton qui s’applique aussi curieusement bien au domaine de la philanthropie. Ainsi, si vos revenus sont importants et que votre taux d’imposition effectif actuel est très élevé, vous devriez probablement envisager les dons planifiés, qui vous permettront de bénéficier du crédit pour dons de votre vivant.

Si votre famille présente une valeur nette élevée, vous avez fort probablement la marge de manoeuvre requise pour assumer cet élan de grand coeur. Différentes stratégies sont possibles. Comparons les caractéristiques qui distinguent la fiducie résiduaire de bienfaisance et la rente de bienfaisance.

Rente de bienfaisance

L’achat d’une rente de bienfaisance combine la possibilité de garantir un revenu sur une période déterminée ou viagère — avec garantie, selon les options — tout en permettant à l’organisme choisi par vos soins de bénéficier immédiatement de votre capital investi. Le fonctionnement d’une rente semblable est très simple : vous faites un don forfaitaire en échange duquel vous recevez une rente en retour. Celle-ci sera versée par l’organisme, si c’est lui qui gère sa propre rente, ou un assureur.

Le montant admissible au crédit est calculé par l’écart entre la valeur marchande du don et le coût de la rente achetée. C’est ce montant qui est rendu disponible immédiatement pour servir les besoins de la cause ou de la fondation retenue.

Le principal désavantage de cette forme de don planifié est le fait qu’il s’agit d’un don irrévocable. Une précaution minimale sera d’évaluer les possibilités de rentes réversibles au conjoint, afin de vérifier si elles sont requises dans votre situation personnelle.

À l’opposé, si votre situation financière est enviable et que l’imposition d’une rente n’est pas souhaitée ni requise dans vos scénarios de retraite, il est possible d’acheter la rente et de pousser le concept plus loin en souscrivant une police d’assurance vie dont l’organisme de bienfaisance deviendra le titulaire et le bénéficiaire. Il pourra ainsi profiter, chaque année, du crédit sur le montant de la prime payée avec la rente.

Bien que ce type de don planifié soit accessible sans nécessiter des millions, vos besoins financiers devraient préalablement être analysés en fonction de scénarios de retraite conservateurs. En termes clairs, l’achat d’une telle rente devrait se faire à partir d’un montant de capital disponible une fois vos besoins établis en fonction de vos probabilités de survie à votre espérance de vie.

Fiducie résiduaire de bienfaisance

La constitution d’une telle fiducie permet de profiter des allégements fiscaux du crédit pour don de bienfaisance et de garantir un revenu du vivant pour le donateur. L’organisme ou la fondation en profitent tout autant, avec la garantie immédiate du droit de propriété des biens transférés à ladite fiducie. L’avantage principal est de bénéficier du crédit de votre vivant. Dès la constitution de la fiducie, la valeur du don est établie en utilisant l’intérêt résiduel de la fiducie, qui est calculé à partir de la valeur marchande des biens de la fiducie et en fonction de l’espérance de vie du donateur.

Cette solution permet d’éviter des contestations de la part de la succession au moment du décès, mais surtout de maintenir une pleine jouissance de vos biens et de la gestion de votre patrimoine de votre vivant. Par exemple, vous pourriez y transférer une partie de votre portefeuille en valeurs mobilières, de laquelle vous pourriez profiter des revenus générés. Vous comprendrez que cette stratégie est recommandée pour les dons majeurs, étant donné l’ajout administratif et les coûts de constitution qui y sont associés. Il s’agit d’une option à envisager, selon moi, si votre don dépasse les 250 000 $.

La fiducie de bienfaisance est une stratégie devant être rigoureusement analysée au préalable, pour la simple et bonne raison que le capital qui y sera initialement investi ne pourra jamais être retiré. De plus, le choix de l’organisme ou de la fondation comme bénéficiaire de la fiducie ne peut être révoqué. Vous gagnerez à être bien accompagné de votre équipe de planificateurs financiers et de conseillers fiscaux et juridiques pour la mettre en oeuvre.

En somme, la rente représente une stratégie accessible à un plus grand nombre de donateurs, alors que la fiducie permet de jouir de son vivant d’un patrimoine important tout en ayant un impact philanthropique significatif à long terme.

Planificatrice financière, Sandy Lachapelle est présidente du cabinet indépendant Lachapelle finances intelligentes.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.