Sur quoi exactement portent ces négociations en éducation?

Avec les négociations qui ont débuté, l’automne promet d’être chaud en éducation, à la table des négociations et dans le public. Pas besoin d’être Jérémie pour le prédire.

D’incontournables débats à la table des négociations

Les syndicats vont ainsi, avec raison, se demander quelles mesures il est souhaitable de prendre pour être entendus. Pour rester dans l’actualité, est-ce une bonne idée, ou pas, de boycotter les sorties culturelles ? Devrait-on faire la grève ? Quand ? Sous quelle forme ?

On va beaucoup débattre du salaire des enseignants et de leurs conditions de travail. Le délicat et très lourd dossier des élèves qui ont des troubles de comportement ou d’apprentissage sera inévitable, comme celui du décrochage scolaire. On va sans aucun doute discuter aussi de l’état de délabrement de trop de nos écoles et, sujet clivant s’il en est un, se demander comment former ces enseignants qui manquent en si grand nombre.

On va parler du financement de l’école et on peut présumer que celui de l’école privée va faire débat. La question de la laïcité pourrait bien se retrouver aussi dans le paysage, notamment pour son implantation, ou non, partout dans nos écoles. Et j’en passe.

L’automne promet donc d’être chaud en éducation. Mais, devant ce qu’on observe déjà et devant ce qu’on peut présumer qui s’en vient, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée pour un homme qui se promenait dans Athènes il y a bien longtemps.

Vous avez dit « éducation » ?

Sur la place publique, cet homme abordait des gens en leur demandant tout simplement de lui dire ce que signifiait un mot que, par la profession qu’ils exerçaient, ils devaient certainement pouvoir définir.

Vous, général, vous devez pouvoir me dire, à moi, ignorant, ce qu’est le courage ? Vous, politicien chevronné, pourrez certainement expliquer à l’ignare que je suis ce qu’est la justice. Et ainsi de suite.

Vous l’avez reconnu : il s’agit de Socrate, qui contribua par là, plus que n’importe qui sans doute, à la naissance de la philosophie.

Une question me vient alors immédiatement à l’esprit devant les négociations qui s’amorcent et ce qu’on va y débattre — ou pire : occulter et ne pas débattre. Cette question est toute simple : quelle idée de l’éducation, quel idéal d’éducation défendons-nous collectivement et quels sont les moyens que nous sommes disposés à mettre en oeuvre pour le réaliser du mieux que l’on peut ?

Le salaire et les conditions de travail des enseignants dépendent en bonne partie de la réponse à ces questions, tout comme leur formation. Le curriculum et tout ce qui se passe à l’école y sont intimement liés, tout comme la laïcité du système scolaire et l’existence, ou non, de l’école privée subventionnée.

Des réponses bien différentes peuvent être données à cette vaste question de définir l’éducation. Le mot « éducation » est en effet un de ces concepts qui sont par nature débattables et débattus et à propos desquels des personnes raisonnables peuvent avoir des conceptions différentes.

De mon côté, je pense que l’éducation est essentiellement la transmission aux nouveaux venus au monde de savoirs soigneusement sélectionnés — ceux par lesquels l’humanité est au mieux parvenue à se comprendre elle-même et à comprendre le monde — et le développement des vertus que ceux-ci font exister. L’éducation contribue ainsi à la construction de l’autonomie du sujet, à la formation de citoyens et à l’exercice d’un métier armé de tout cela.

Je pense que l’endoctrinement est un grave danger qui menace cet idéal. Je soutiens que la laïcité y est essentielle. Je pense que l’égalité des chances doit guider nos choix, notamment pour l’allocation des ressources. Je pense qu’il y a sur certaines questions précises des données probantes dont nous devons tenir compte et je conviens que la recherche qui les produit n’est pas la seule qui puisse nous éclairer.

Il y aurait tant à dire…

Mais il s’ensuit que l’éducation est une des plus vitales et importantes institutions d’une société démocratique et que les enseignantes et enseignants jouent un rôle central pour la faire exister — mon cher Russell les appelait les gardiens de la civilisation. Il s’ensuit aussi que leur formation devrait être très exigeante et, partout où c’est possible, appuyée sur le savoir scientifique le mieux établi.

On peut bien entendu être en désaccord avec moi. Mais vous l’avez compris : il s’ensuit de l’idée qu’on se fait de l’éducation des choses très concrètes sur tout ce qui va se dire et se débattre cet automne.

Pour mener sereinement et lucidement ces débats, il serait donc souhaitable d’avoir et de pouvoir invoquer la vision la plus claire et la plus consensuelle possible de ce qu’est l’éducation. Socrate interrogeait des personnes. C’est nous tous collectivement que nous devons interroger.

En l’absence d’une telle vision, on risque, une fois de plus, de voir les débats se résoudre par un rapport de force entre conceptions différentes, voire irréductibles, portées bien souvent par des chapelles ou des groupes d’intérêts.

Faute de grande réflexion collective sur ce qu’est l’éducation, une réflexion que nous ne menons pas bien qu’elle soit nécessaire depuis trop longtemps déjà, c’est bien ce qui risque cette fois encore de se produire.

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.