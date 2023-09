Briller parmi les cancres

Tout était dans le ton, à la fois poli et implacable, de la sous-secrétaire générale des Nations unies, Melissa Fleming, qui présidait mercredi l’assemblée du Sommet sur l’ambition climatique ; dans ses sourcils levés et son regard braqué sur le premier ministre Justin Trudeau, alors qu’elle introduisait son allocution. « L’année dernière, le Canada a été parmi les plus grands responsables de l’expansion des hydrocarbures à travers le monde », a-t-elle souligné, avant de demander au premier ministre quelles actions seront entreprises par le Canada pour maintenir le cap sur l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5 °C.

Le commentaire a aussitôt fait réagir, alors qu’à New York étaient rassemblés, sur invitation du secrétaire général des Nations unies, les pays et régions du monde qui se démarquent pour leurs ambitions climatiques. Le sourire et le ton optimiste du premier ministre canadien sonnaient particulièrement faux alors qu’il prononçait un bref discours annonçant l’intention du Canada de réduire ses émissions de méthane de 75 % par rapport au niveau de 2012 d’ici 2030. Il a aussi souligné l’adoption imminente d’un règlement sur le plafonnement des émissions du secteur pétrolier.

De bien pâles promesses pour un pays qui, à lui seul, est responsable de 10 % des projets d’expansion du secteur pétro-gazier dans le monde, rappelait plus tôt ce mois-ci un rapport de l’organisme Oil Change International. Le Canada devient ainsi, après les États-Unis, le plus important vecteur de l’expansion du secteur des hydrocarbures, sur l’horizon 2050.

L’invitation même du Canada à ce sommet fait sourciller, alors que d’autres cancres de la même trempe ont été exclus de cette cérémonie diplomatique. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Norvège et l’Australie brillaient par leur absence, exclus en raison de leur contribution aberrante aux émissions mondiales et de leur manque d’engagements concrets pour mettre fin à leur exploitation des énergies fossiles. Toujours selon les constats d’Oil Change International, le Canada et ces quatre pays sont responsables de plus de la moitié des projets d’expansion du secteur des fossiles.

Ce sont aussi des nations parmi les plus riches au monde, qui auraient nettement les moyens et les ressources pour réussir leur transition hors des hydrocarbures. Le choix de l’inaction est avant tout politique, voire bassement électoraliste. Prenez le Royaume-Uni, où le premier ministre, Rishi Sunak, a annoncé récemment son intention de diluer considérablement les mesures promises par son gouvernement pour que le pays atteigne la carboneutralité d’ici 2050. Les citoyens, soutient-il, sont déjà confrontés à suffisamment d’obstacles économiques. Il faut leur donner une chance.

On reconnaît bien cette rhétorique. À l’heure où, dans les économies développées, la récession et la crise du coût de la vie sont sur toutes les lèvres, il deviendra de plus en plus facile — et payant — pour les dirigeants de reléguer au second plan les engagements pour le climat. On voit bien cette vague arriver chez nous, où les axes d’affrontement en prévision des élections fédérales de 2025 s’articulent déjà clairement autour de l’économie, des difficultés financières des ménages. Qui osera alors parler de transition hors des hydrocarbures ?

Ce réflexe politique est absurde, puisque rien n’a le potentiel d’intensifier les difficultés économiques autant que la détérioration du climat. Si l’on pense que la vie est chère aujourd’hui, attendez de voir lorsque la production agricole s’effondrera, lorsque l’activité économique sera constamment perturbée par les catastrophes à la chaîne…

Hier, António Guterres, qui n’est jamais à court de formules chocs, inaugurait les travaux du Sommet sur l’ambition climatique en déclarant que « l’humanité a désormais ouvert les portes de l’enfer ». Le rythme actuel des émissions, rappelait-il, nous achemine vers une augmentation de la température globale de 2,8 °C, esquissant un avenir imprévisible et dangereux. Sa déclaration résonnait encore lorsque Justin Trudeau a pris la parole devant l’assemblée, tout sourire et coiffé d’un bonnet d’âne (imaginé).

La semaine dernière, le premier ministre du Québec, François Legault, se vantait allègrement d’avoir été invité à participer aux travaux du Sommet sur l’ambition climatique. Insigne honneur confirmant le statut de « leader » du Québec en matière climatique. Surtout, on insistait sur le fait que le Québec se démarque en Amérique du Nord, en affichant le plus bas taux d’émissions de GES par habitant.

Oui, le Québec fait mieux que le reste des provinces canadiennes. Cela ne change rien au fait que les émissions de GES des Québécois demeurent quatre fois trop élevées pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, et que la cible de réduction des émissions totales adoptée par le gouvernement de François Legault (37,5 % par rapport au niveau de 1990 d’ici 2030) est largement insuffisante pour maintenir ce cap.

Les Québécois sont aussi parmi les plus gloutons en matière de consommation d’énergie — simplement, nous avons la chance de pouvoir compter sur une source d’énergie plus propre que la majorité des États à travers le monde. Un bien à chérir, à n’en point douter, mais nous récoltons ainsi surtout les bienfaits d’une décision visionnaire prise dans le passé. Cela ne témoigne en rien d’un engagement clair en faveur de la transition énergétique, ici et maintenant.

Le gouvernement Legault portera assurément cette marque de reconnaissance comme une médaille d’honneur ; une carte à brandir lorsqu’on critique la conduite de la CAQ en matière environnementale. Ne soyons pas dupes. Il n’y a aucun honneur à briller parmi les cancres.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.