Appelons ça la fatigue des opinions. Les toilettes mixtes ? Ni pour ni contre, bien au contraire, aurait dit Coluche. La voie Camillien-Houde en vert ? Déchirez votre chemise, vendez votre grand-mère en pièces détachées sur Marketplace, pleurez sur le capot de votre camion (comme l’ex-dragon François Lambert sur X), je m’en sacre à un point qui frise la congélation avant que le pergélisol ne fonde. Il, elle, iel ? Hell ! Je m’en fous autant que Maria Pacôme dans le film La crise et sa tirade domestique devenue un classique du ras-le-bol du service après-vente maternel.

« Je m’en foutte, ça me fait pas un pli sur la différence », disait ma grand-mère Alvine à sa cigarette qui brûlait seule dans le cendrier. Après être devenue alzheimer, elle s’en foutait encore plus, elle en oubliait de fumer.

Plus rien à cirer, comme de l’an 40, six pieds par-dessus, le dos d’une bernache qui vise le Sud tête baissée. Courage, fuyons ! Simonac, ce n’est pas une dépression, c’est une lassitude chronique doublée d’une luxation de l’empathie, une surdose d’opinioïdes.

Et depuis que Meta a muselé les médias cet été (une dictature technologique, c’est ça) sur ses très « plates »-formes, je n’arrive plus à me passionner pour l’avis des uns et des autres, même les plus fins. Je m’ennuie lambda. Je m’ennuie comme un cheddar doux au lait diafiltré sur un craquelin sans sel.

Comme beaucoup de mes collègues, je déserte, je me terre, j’ai mieux à faire. Dommage que la moitié des 25 à 35 ans s’informent principalement sur les réseaux sociaux.

Simplifier, c’est tentant. Le réel est d’une complexité déroutante. Nous sommes déroutants.

De temps à autre, je publie une photo de mon dernier clafoutis aux framboises et c’est comme si je venais de découvrir le vaccin contre le cancer. Au moins, tout le monde est d’accord en 94 commentaires. La recette ? Le livre est quelque part dans une boîte (je déménage), mais le secret est dans l’oeuf, encore chaud, du cul de la poule, comme une opinion toute fraîche pas encore calibrée.

Je n’ai pas l’option végane, désolée, entretuez-vous. Ou — note au pupitre — faites lire ce texte par un lecteur « sensible » avant publication. C’est l’avenir. Non seulement nous pondons les oeufs, mais en plus nous marchons dessus. Mon père aurait dit : « Je ne sais pas pondre l’oeuf, mais je sais quand il est pourri. » C’est d’ailleurs le titre d’un de mes livres qui a fait scandale (mea culpa au lecteur sensible) ; surtout parce que je suis encore vivante, ça fait suer les oncologues. Parfois, on aime mieux mourir qu’avoir tort.

Avoir raison ou merde

Me direz-vous : mais Madame la Chroniqueuse, ne faites-vous pas le métier d’opinion depuis belle lurette ? Oui, en effet, un métier, de l’artisanat qui exige de la réflexion, le luxe du temps, de la documentation qui fait désordre, des consultations avec des plus savants, un pas de côté et un certain talent de conteuse ou d’imagination (de mémoire aussi), sans compter une éthique et un diplôme en racontage. Les complotistes vous diront que nous sommes à la botte du pouvoir. Lucie Laurier ajouterait : faites vos recherches.

Je ne veux plus dépendre de la réaction des autres. Je veux être libre.

Peu me chaut. La liberté, ce n’est pas avoir raison sur Facebook. La liberté est plus nuancée, plus anarchique. Je reviens toujours à la chanson de Gabin : plus je vieillis et moins je sais. La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses, tout ça. Je sais seulement que les bernaches repartent vers le Sud et que rien ne les retiendra.

En tout cas, je sais que la fatigue pandémique a fait place à la fatigue climatique et informationnelle (le journal Le Monde a instauré un « Fil good » du lundi), que les camps sont bien tranchés, que le cerveau humain choisit entre le déni ou la fuite, l’amour ou la haine.

Mon estimé collègue, le journaliste scientifique Michel Rochon, a bien cerné le truc dans son essai L’amour, la haine et le cerveau, où il aborde ces mouvements contraires sur les réseaux sociaux à l’heure des changements climatiques, de la COVID et du terrorisme. Nous sommes programmés depuis 200 000 ans pour entretenir l’amour envers un clan de cinquante personnes.

En dehors de ce clan, c’est « l’autre » ; forcément, ça se complique. Plus le groupe s’élargit, moins on rencontre d’empathie. Et la haine anonyme de Steevo80 et de Kevin23 est bien la pire. C’est ce qui vaut au journaliste Étienne Leblanc, assigné à l’environnement à Radio-Canada, de se faire traiter de « climatotata », de « gland du climat » et de « pourriture sataniste franc-maçon corrompu » (!) par des sceptiques qui ont tout de même dépassé le tiers de la population.

Y passait, y faisait juste passer N’empêche qu’y nous a laissé un oeuf Un gros oeuf, un oeuf neuf Rien qu’à voir, on voyait ben vraiment C’que Trenet avait l’espoir de trouver dans sa Loire

Mieux que ça ! En 2015, nous apprend Michel Rochon, soit bien avant la pandémie et la flambée de commentaires haineux, le Council on Foreign Relations a effectué un sondage planétaire. La question ? « Les individus devraient-ils avoir le droit de faire des commentaires offensants envers les groupes minoritaires ? » Aux États-Unis, 67 % ont dit oui. La moyenne mondiale était de 35 %.

Ça donne envie de reprendre du clafoutis. J’ajoute du rhum jamaïcain au mien. Toujours meilleur.

Pulsions limbiques

Mettons ça sur le dos de l’insula, du rhum ou du cortex prémoteur. N’empêche. Sale temps pour le gris perle. L’écrivaine et sociologue française Maria Pourchet nous a livré un merveilleux billet récemment à l’émission La grande librairie sur l’envie de ne plus choisir entre deux camps, les faibles ou les forts, les littéraires ou les scientifiques, les vierges ou les salopes : « Rejeter l’un pour appartenir à l’autre, lâcher le débat pour honorer des divisions, réac ou éveillée, me too pas me too, auteure/autrice, censeur ou libertaire […] au profit d’un monde simpliste, radical, tailladé de frontières, à l’arrache entre les genres, les gens, entre les idées, un monde inhabitable de positions et d’antagonisme où “je ne sais pas” ne serait plus une réponse, mais une infamie. »

Elle y rappelle que la nuance est une lampe. Et la lumière de cette lampe vacille dans la noirceur de nos haines alors qu’elle pourrait éclairer « des couleurs inouïes auxquelles il faut encore chercher des noms ».

Et ce camaïeu des couchers de soleil d’automne que déchire un V de bernaches jacassant ne peut que nous rappeler à quel point nous avons besoin du clan pour voler plus haut ou, du moins, aller plus loin.

Par-delà l’effondrement Alors que la Chine et les États-Unis ne participaient pas cette semaine au Sommet sur l’ambition climatique de l’ONU (on note la tournure optimiste du titre de cette réunion), certains jeunes font la grève de la faim en France pour des causes environnementales depuis trois semaines. Le dernier numéro de la revue Relations porte sur l’effondrement, l’après-civilisation thermo-industrielle et les multiples crises sociales, économiques, écologiques qui pèsent sur l’anthropocène. Le sujet me passionne depuis un bail. Mais je suis un peu lasse d’entendre toujours la même rengaine d’« il ne faut pas effrayer la population, sinon elle va baisser les bras ». C’était le discours il y a 20 ans. Or, nous avons opté pour le statu quo. Que devons-nous faire aujourd’hui ? Nier encore les propos jugés alarmistes des collapsonautes et autres effondristes sous prétexte qu’ils dérangeraient trop nos modes de vie ? Comme disait le vieil activiste autochtone Oren Lyons : pendant ce temps-là, la glace fond. Elle n’écoute pas vos mots, ni vos idées ni vos ego, elle fond, tout simplement. La planète se fout bien de nos opinions et autres débats stériles, effondristes ou jovialistes. Dans le même ordre d’idée, le texte d’Étienne Leblanc « Comment prévenir la fatigue climatique ? » ramène les médias à un rôle pédagogique qui dépasse le simple fait d’informer. Et rien ne se décide en vase clos. C’est une refonte complète des systèmes interconnectés qu’il faut entrevoir désormais, le politique et le civil main dans la main. Être informé ne peut pas nuire…

Écouté plusieurs fois le billet de Maria Pourchet à La grande librairie. On nous demande de choisir un camp, « de plus en plus vite et de plus en plus souvent ». Un plaidoyer pour la nuance et la lenteur qui se conjuguent bien avec la littérature et la pensée qui creuse. Soupesé la réponse de Noam Chomsky que je vous avais promise la semaine dernière. Liberté ou amour ? Chomsky virtuel choisit l’amour, nécessaire à l’être humain. Mais il faut dire que, s’il était en prison ou une femme iranienne, il opterait peut-être pour la liberté.

