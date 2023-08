Vision zéro et fluidité sont incompatibles

La semaine dernière, la ministre des Transports et de la Mobilité durable faisait une grande annonce concernant la sécurité routière. Cette sortie attendue faisait suite à de nombreuses demandes de modifications du Code de la sécurité routière (CSR) et du Tome V, qui encadre la signalisation.

En s’appuyant sur l’approche vision zéro, qui entraîne zéro décès et blessé grave sur nos routes, Geneviève Guilbault s’assure de changer la vision du gouvernement en matière de transport.

Il était impératif de mettre l’humain au coeur des préoccupations, devant celui de la fluidité de la circulation, au moins autour des écoles. Il y aura beaucoup à faire cependant pour changer de manière importante le bilan catastrophique du Québec sur les routes. Avouons quand même qu’il est plus facile de faire avaler la pilule aux récalcitrants en visant la sécurité des enfants.

Lors de cette annonce saluée de toutes parts, on a beaucoup parlé de signalisation et d’aménagements autour des écoles. En fait, on a surtout discuté de sécurité sur les rues où se trouvent les écoles. Rappelons qu’à peine 30 % des élèves québécois vont à l’école à pied ou à vélo. La sécurité y est pour beaucoup.

Cependant, il serait périlleux d’accorder de l’attention uniquement ou exagérément à ces seules rues dans le parcours des élèves vers l’école. Avant d’y arriver, plusieurs auront eu à traverser des intersections et fouler des rues beaucoup plus dangereuses que la rue bordant leur école. C’est là que le bât blesse. Si le chemin vers l’école demeure parsemé de dangers, les parents vont continuer d’aller porter leur enfant à l’école en voiture.

Les gouvernements de proximité auront plus de marge de manoeuvre pour agir, heureusement. Ils auront aussi du financement pour soutenir leurs efforts. Le diable est toutefois dans les détails. Pour être en mesure de vraiment changer les comportements et d’atteindre l’objectif du « zéro décès et blessé grave » sur la route, il faudra fatalement parler du partage de la route.

La sensibilisation a atteint ses limites en la matière, tout comme la signalisation. Mettre un panneau de 30 km/h sur une rue ne convaincra pas les plus délinquants à ralentir sur la route. Ils vont continuer de rouler en fous et de mettre en danger plusieurs des personnes qu’ils croiseront. La seule manière de faire ralentir ces délinquants est de changer leur comportement en mettant des entraves physiques sur leur chemin, ce qui aura pour effet de les forcer à lever le pied.

On utilise à tort le terme « personne vulnérable » sur la route. Lorsque je marche ou que je prends mon vélo, je ne suis pas une personne vulnérable. Je me retrouve en situation de vulnérabilité à cause des mauvais aménagements de la voie publique. C’est très différent.

C’est donc aux mauvais aménagements qu’il faut s’attaquer en priorité. Cela veut dire, concrètement, d’enlever de l’espace aux automobiles et dans plusieurs cas de réduire la fluidité de la circulation. On ne pourra pas atteindre des objectifs aussi importants de réduction de décès et de blessés graves sans toucher à l’un et à l’autre.

Il faudra espérer une collaboration de toutes les instances décisionnelles comme de ceux qui feront les plans d’aménagement et de signalisation. Prenez par exemple le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). La semaine dernière, nous apprenions, de nos collègues de La Presse, que le SIM s’oppose à la très bonne et nécessaire idée de fermer la voie Camillien-Houde à la circulation routière. Ce dernier exige même le maintien d’un dégagement minimum de six mètres le long de la voie. Oui, six mètres, rien de moins !

Les aménagements les plus efficaces pour réduire la vitesse et pour sécuriser les déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite sont la réduction de la largeur de la rue et l’ajout de dos d’âne. Or, en toutes circonstances, le SIM s’oppose systématiquement à ces mesures. Voyez-vous, il se pourrait qu’ils doivent passer par cette rue et cela pourrait occasionner un délai. C’est un fait, il y a une probabilité statistique que les pompiers doivent passer par toutes les rues de la ville.

Au lieu de s’adapter en réduisant la taille de leurs véhicules et en changeant le type de véhicule utilisé lorsqu’ils se rendent sur les lieux d’un accident, le SIM s’obstine à préserver le statu quo. Voilà un exemple des défis qui attendent les décideurs publics qui voudront apporter des changements importants sur les routes.

Ceux-là auront à affronter un puissant vent de face. Je parle en connaissance de cause. Quand viendra le temps d’annoncer des changements bien réels sur les rues, il s’en trouvera plusieurs pour dire que ce sont là des mesures dogmatiques et anti-voitures. Le beau consensus de la semaine dernière sera alors vite oublié au profit de ceux qui s’opposent à la perte de fluidité pour plus de sécurité, ce qui est difficile voire impossible à concilier.

Ne gâchons pas trop notre plaisir pour le moment et saluons déjà cette belle annonce pour nous atteler à la suite. Il est l’heure de se retrousser les manches pour mettre en oeuvre ce changement de culture si nécessaire sur nos routes. Souhaitons que cela ne tarde pas trop. Surtout, espérons que ce sera avec le moins de victimes possible d’ici là.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.