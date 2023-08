Toute une gymnastique hypothécaire!

Gymnastique hypothécaire. L’expression vient de Daren King, économiste à la Banque Nationale. Avec le niveau élevé des taux d’intérêt, une inversion de la courbe de rendement et l’espoir de l’amorce d’une diminution du loyer de l’argent sans cesse repoussée, il n’est pas évident de manoeuvrer entre taux fixe et variable, entre les termes de un an à cinq ans.

L’économiste retient qu’un record de 95 % des nouveaux prêts hypothécaires en juin étaient à taux fixe alors que cette proportion se chiffrait à 43 % avant que la Banque du Canada n’enclenche le mouvement haussier de son taux directeur, en mars 2022. Il faut dire que le taux variable, lié au taux préférentiel présentement à 7,2 %, est plus élevé que le taux affiché sur les hypothèques à taux fixe pour les termes de un an à cinq ans. Même le meilleur taux variable offert de 6,25 % selon la grille de Multi-Prêts est supérieur à celui d’un taux fixe pour un terme de trois ans (5,99 %) ou de cinq ans (5,49 %).

Les emprunteurs hypothécaires ou ceux qui renouvellent leur contrat ont préféré raccourcir le terme. Si, pour un taux fixe, historiquement, un terme de cinq ans était favorisé par la majorité des emprunteurs, ils sont dans le contexte actuel réticents à fixer un taux aussi élevé, comme le montre le creux record de 13 % d’entre eux qui ont opté pour cette durée en juin. Daren King ajoute qu’« une majorité de 55 % des détenteurs de prêts hypothécaires ont choisi des termes de trois et de quatre ans. Il y a lieu de croire qu’ils ont choisi cette option parce qu’elle est plus favorable que les options à plus court terme (de un à deux ans, l’option retenue par le quart des détenteurs), ce qui réduit le paiement et facilite l’obtention d’un prêt. Cependant, ils ne veulent pas manquer d’éventuelles réductions de taux à l’avenir. »

Au chapitre des prévisions, il est attendu que la courbe de rendement s’ajustera à cause de l’impulsion de taux obligataires s’engageant dans la tendance baissière dans les prochains mois, au rythme du ralentissement économique, permettant ainsi une stabilisation des taux de détail par la suite. Selon les projections des économistes du Mouvement Desjardins, le taux hypothécaire affiché sur un terme d’un an tomberait autour des 5,5 % vers la fin de 2024, contre 7,69 % (selon Multi-Prêts). Le taux pour un terme de trois ans reviendrait autour de 5,8 % (contre 6,89 % présentement) et celui de cinq ans passerait à 6,79 % (contre 6,54 % actuellement). Avec un taux préférentiel devant fermer 2024 à 5,2 %.

Dans cette gymnastique, on a également observé que l’actif sous gestion des 25 principales sociétés de placement hypothécaire a fortement crû, le secteur des prêts non traditionnels exerçant un plus grand pouvoir d’attraction auprès d’emprunteurs n’ayant pas été en mesure de satisfaire les critères d’admissibilité d’un prêteur traditionnel. Aussi, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a déjà mis en exergue le fait qu’une proportion accrue d’emprunteurs hypothécaires ayant recours à ces prêteurs non traditionnels renouvellent leurs prêts chez eux, toujours en raison des difficultés éprouvées à devenir admissibles à un prêt traditionnel. Ils demeurent ainsi pendant une longue période dans le secteur des prêts non traditionnels et paient donc une prime sous forme de taux d’intérêt de beaucoup supérieur.

De son côté, le Mouvement Desjardins a fait ressortir que depuis le deuxième trimestre de 2021, les nouveaux prêts hypothécaires non assurés assortis d’une période d’amortissement de plus de 25 ans gagnent en popularité. Dans le segment des prêts à taux variable, les institutions ont répondu à l’atteinte du taux limite en allongeant la période d’amortissement, une part croissante de leur portefeuille hypothécaire se retrouvant maintenant amortie sur une période de 30 ans ou plus.

Les 35-44 ans vulnérables

Ce jonglage est encore moins évident pour la génération Y, dont le niveau d’endettement des ménages dans la tranche des 35-44 ans est qualifié de stupéfiant par Carrie Freestone, économiste à la Banque Royale, et ce, dans un contexte de ralentissement économique. En 2019, le ratio dette totale/revenu disponible des Canadiens de 35 à 44 ans (endettés) s’élevait à 250 %. Celui des Canadiens du même âge en 1999 oscillait autour de 150 %. Les plus jeunes de la cohorte (les moins de 35 ans), également endettés, ne s’en sortent guère mieux avec un endettement équivalant à 165 % de leur revenu disponible. Si ce dernier ratio n’augmente pas depuis 1999, cela s’expliquerait par un taux d’accession à la propriété beaucoup plus faible dans ce groupe d’âge, seul le tiers de ses membres ayant un prêt hypothécaire.

L’économiste de la Banque Royale ajoute dans son rapport que dans la foulée de la forte hausse des taux d’intérêt, les Canadiens qui renouvellent bientôt leur prêt hypothécaire pourraient voir leurs mensualités s’accroître de 25 %, selon un prêt à taux fixe de cinq ans amorti sur 25 ans. (Les taux servant au calcul proviennent de RateHub et reflètent la variation des taux hypothécaires moyens entre janvier 2019 et janvier 2023.). « Ceux qui ont un prêt hypothécaire devront effectuer des versements nettement supérieurs. C’est particulièrement vrai pour les jeunes cohortes dont le capital résiduel est plus élevé, d’autant plus que les revenus n’ont pas progressé au même rythme que l’endettement. Depuis le début de la pandémie, la rémunération horaire moyenne s’est accrue de 12 %, soit moins de la moitié de l’augmentation du versement moyen [calculé précédemment] », lit-on.

