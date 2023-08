État mafieux

La mort violente d’Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, et les réactions officielles qu’elle a provoquées présentent un résumé remarquable de ce que sont l’État et le système de pouvoir russes.

Ne doutons pas un instant de la réalité de la disparition violente de Prigojine, du fait que c’était bien un attentat et de l’identité du commanditaire (au moins indirect, peut-être direct) d’un tel règlement de compte.

Ici, le meurtrier a rendu publiquement hommage à sa victime : selon Vladimir Poutine, Prigojine était un « homme talentueux » au « destin difficile ». Il a apporté de grandes « contributions à la cause commune ». Il a réussi à obtenir des résultats « nécessaires », pour son bénéfice et celui de la patrie. Mais il a aussi commis de « graves erreurs » qui lui ont été fatales.

Des paroles parfaitement calibrées : Poutine présente ses condoléances « à la famille », pour une mort qu’il a ordonnée et ne regrette pas. Concernant la vie de Prigojine, on ne voit pas chez Poutine de « conscience déchirée », un peu comme celle, tardive, de Michael Corleone, qui a fait exécuter son frère Fredo, dans les deuxième et troisième parties du Parrain.

Malgré les dénégations officielles — mécaniques et obligées — du porte-parole du Kremlin, les paroles de condoléances du chef ne cherchent pas vraiment à masquer la réalité du crime d’État. Elles en sont au contraire une subtile reconnaissance, à demi-mot. Reconnaissance, aussi, de la valeur du défunt, vieil ami, vieux complice… et de sa regrettable fin tragique, hélas méritée. La responsabilité du père est ce qu’elle est. Dura lex, sed lex — surtout quand c’est la « loi du parrain ».

Cet éloge funèbre condense les règles morales (ou amorales) qui régissent le système autocratique en Russie. Des règles bien comprises et intériorisées par la population russe. Il y a aussi — toutes les analyses l’ont souligné — un avertissement à l’égard des élites qui auraient à leur tour, à l’instar de Prigojine, envie de contester la toute-puissance du capo.

Dans tout cet épisode, de la fin juin à la fin août, de la rébellion avortée à la mort du chef mercenaire, il y a aussi, à l’inverse — et c’est plus rarement mentionné —, l’expression de la peur face à toute contestation sérieuse.

La doctrine autocratique en vigueur à Moscou depuis des siècles est brutale. Elle est bien connue et présentée comme une nécessité : il n’y aurait pas d’autre moyen de gouverner la vaste Russie, le territoire le plus gigantesque du monde. Cet empire ne peut exister que par la poigne de fer, il ne peut survivre que s’il s’étend. Il commence à s’effondrer dès qu’il est contesté ou qu’il perd du terrain. Tout compromis est une défaite. Tout défi sans réponse sévère, une humiliation.

Cette angoisse sous-jacente était lisible dans la colère rentrée de Poutine, les 23 et 24 juin dernier alors qu’il a fait plusieurs apparitions publiques en quelques jours et semblait vaciller. Hésitant et désemparé, il a même laissé Prigojine courir… pendant encore deux mois.

Le résultat de « l’enquête » annoncée est connu d’avance. Ce sera soit un « accident », soit un « sabotage » — et dans ce cas, sûrement attribué à l’Ukraine ou aux services occidentaux ! Personne n’en croira rien, à part les thuriféraires pro-Kremlin sur les forums de discussion.

L’autoritarisme russe et la « loi du chef » remontent à loin. À Ivan le Terrible, fondateur de la première police d’État, l’Opritchnina ; à Pierre le Grand et à Catherine, puis à l’Okhrana, police légendaire des derniers Romanov, à la fin du XIXe siècle. Suivirent, sous les communistes, la Tchéka de Lénine, la Guépéou de Staline, puis le NKVD et le KGB de Khrouchtchev. Le KGB est devenu aujourd’hui le FSB, service dont Poutine est l’agent le plus célèbre, lui qui a atteint le plus haut échelon du pouvoir en appliquant ses méthodes.

Les concepts libéraux et démocratiques qui, ailleurs, ont servi à la construction d’États modernes ne s’appliquent pas à la Russie. La division des pouvoirs, l’État de droit, la démocratie représentative, la diversité des partis — même si dans certains épisodes, on les voit exister formellement et provisoirement — ne servent qu’à décorer le pouvoir absolu du tsar. Rares sont les parenthèses (pleines d’espoirs déçus) comme la Révolution démocratique de février 1917 et les quelques années de Mikhaïl Gorbatchev (suivies du chaos des années 1990).

Même si la peine de mort a été officiellement abolie dans la Fédération de Russie — encore ici, par formalisme décoratif —, les exécutions comme celles de Prigojine abondent. Avant lui, toute une série d’opposants, de journalistes, de militants démocratiques, d’oligarques, d’ex-agents secrets en exil, ont été éliminés. Des « peines » appliquées de façon flexible et arbitraire, dans les prisons et les commissariats, avec du poison ou une arme à feu, dans des « accidents » ou des catastrophes aériennes ne laissant pas de doute sur leur paternité.

Cette méthode russe devient malheureusement de plus en plus populaire dans d’autres régions du monde, où l’État de droit et la démocratie reculent face à la fascination de « la poigne ».

