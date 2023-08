Pour un exigeant curriculum

Les enseignants du secondaire plaident en ce moment pour un retour des auteurs et des oeuvres classiques dans les écoles. Leur proposition suscite bien entendu des débats.

Je souhaite ici en parler du point de vue de la philosophie de l’éducation.

Le dossier que cette question ouvre est celui du curriculum. C’est là qu’on décide ce qui sera enseigné à l’école, qu’on justifie ces choix et que l’on choisit la séquence de la transmission de ces contenus. Vous le devinez : sont par là soulevées de très vastes questions qui n’ont cessé d’être débattues, notamment par des philosophes.

Des débats sur le curriculum

Un premier ensemble de débats porte sur le caractère présumé ethnocentriste, et en fait occidentalocentriste, des contenus retenus. L’argument se posera clairement en littérature (pourquoi Shakespeare et pas Aimé Césaire ?…), mais on le trouve aussi en ce moment, ce qui en étonnera plus d’un, en sciences, et même en mathématiques.

Considérez par exemple le nouveau curriculum de sciences en Nouvelle-Zélande, qui entend faire une place aux « modes de connaissance » maoris (Mātauranga Māori), ce qui peut se défendre, mais qui entend aussi enseigner qu’ils ont un statut égal à celui de la science « occidentale ». De nombreux et éminents scientifiques, comme Richard Dawkins, sont montés au front, et avec raison.

Un deuxième ensemble d’arguments met en garde contre le fait présumé que les savoirs retenus seraient ceux que connaissent et valorisent les classes privilégiées. Le sociologue Pierre Bourdieu a le mieux défendu cette idée. En gros, ce que l’école enseigne (et sa manière de le faire) serait pour beaucoup ce que connaissent déjà, pratiquent et valorisent les classes favorisées, de sorte que leurs enfants y sont comme chez eux. Les plus pauvres, eux, sont en territoire inconnu et finiront souvent par conclure que l’école n’est pas faite pour eux, en en assumant même la responsabilité.

Cela mérite réflexion.

Un dernier argument, particulièrement pertinent dans le cas de la littérature, laisse entendre que l’excellence invoquée pour justifier le choix des oeuvres retenues n’est en rien assurée et reflète peut-être autre chose de moins avouable.

Cela aussi mérite réflexion.

Choisir

Je ne peux entrer ici dans les détails de mon argumentaire. Mais je soutiens que les oeuvres ne sont pas toutes d’égale valeur et que l’éloignement dans le temps accroît la crédibilité des jugements portés sur elles. Je soutiens également que l’on peut, que l’on doit aussi penser en termes de capital culturel ce qui est transmis. Reconnaissant que des enfants de milieux plus pauvres et culturellement défavorisés n’y ont pas spontanément et immédiatement, par habitus, accès, on devrait tout mettre en oeuvre pour le leur faire connaître et aimer.

On devrait aussi se rappeler que l’école est le lieu par excellence pour ce faire et se souvenir que les oeuvres classiques donnent accès à des univers, à des enjeux, à des beautés que l’on ne connaîtra sans doute pas sans elles. Je pense enfin que l’exercice de la citoyenneté et la participation à la vie démocratique sont grandement enrichis par ces savoirs transmis.

Dans le cas précis de la littérature, un choix d’oeuvres classiques obligatoirement enseignées est donc raisonnable. On devrait bien entendu laisser aux enseignants la possibilité d’en ajouter d’autres, de leur choix.

Ces oeuvres, ou, pour mieux dire, ces chefs-d’oeuvre devraient être déclinés en trois catégories : la littérature mondiale ; la littérature francophone ; la littérature québécoise.

Bien du travail et bien des débats sont à prévoir. Mais en m’inspirant du gigantesque travail fait dans le cadre des écoles Core Knowledge d’E.D. Hirsch Jr., aux États-Unis, et des succès que celles-ci remportent, je crois qu’il est raisonnable de penser qu’un vaste consensus et de fortes convergences se dessineront assez rapidement et facilement entre les experts consultés.

Logique de l’offre et savoirs préalables

Une dernière remarque.

Ce qui précède concerne le choix des oeuvres et sa justification, qui sont deux des trois questions qui se posent quand on pense le curriculum. Sur elles, la philosophie a beaucoup à dire.

La troisième question qui se pose est celle de la déclinaison ordonnée de tout cela. Elle interpelle moins la philosophie, mais celle-ci a tout de même des choses pertinentes à avancer à ce sujet. En voici deux.

L’école, et en cela elle diffère et doit différer de ce qui caractérise bon nombre de nos autres pratiques et institutions, travaille, doit travailler dans une logique de proposition d’une offre, et non de réponse à une demande.

Ce qu’elle offre en littérature doit se décliner selon cette exigence, qui permet d’ouvrir à ce qui n’est typiquement pas connu par immédiateté et de faire accéder à autre chose que ce que le monde hors de l’école propose.

Ensuite, ce qui est transmis demande des savoirs préalables pour être compris. On doit donc soigneusement penser l’ordre, la séquence de la transmission. Ceci est capital.

Parlons clairement. Imaginez que, comme on devrait selon moi le faire, on retienne Nelligan parmi les classiques québécois à étudier.

L’élève qui lit mal (ou pire encore, ce qui arrive) ne peut goûter ce chef-d’oeuvre. Et l’élève qui ne connaît pas le sens des mots azur, cyprine, proue, sirène, carène, diaphane, profane aura du mal à saisir le sens, et donc aussi la beauté, du Vaisseau d’or, cela sans doute même avec l’aide qu’on lui apportera, fût-ce avec Google.

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.