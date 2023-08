M. Guilbeault s’en va en Chine

Le premier ministre Justin Trudeau a pris un malin plaisir en nommant Steven Guilbeault au poste névralgique de ministre de l’Environnement après les élections de 2021. Sa nomination servait de gage environnemental au gouvernement libéral, dont les efforts pour réduire les émissions de carbone avaient, jusque-là, déçu beaucoup d’anciens camarades d’armes de cet ex-militant pour l’écologie et membre de Greenpeace. Avec cette nomination, M. Trudeau cherchait aussi à piquer au vif les politiciens conservateurs qui faisaient l’apologie de l’industrie pétrolière et qui avaient vu en M. Guilbeault un idéologue peu porté au compromis. Le premier ministre a ainsi encouragé une polarisation du débat environnemental à des fins politiques.

Au lendemain de sa nomination, le National Post a vite mordu à l’hameçon en publiant en une la fameuse photo de Steven Guilbeault menotté lors de son arrestation, en 2001, pour avoir escaladé la Tour CN, à Toronto, et y avoir déployé une banderole qualifiant le Canada et le président américain George W. Bush d’assassins du climat. Depuis, les chroniqueurs du groupe de presse Postmedia ne manquent jamais une occasion de faire référence au passé militant de M. Guilbeault pour essayer de le discréditer.

La décision de M. Guilbeault d’assister à la réunion du Conseil chinois de coopération internationale en matière d’environnement et de développement (CCICED), qui aura lieu la semaine prochaine à Pékin, est présentée par ces mêmes détracteurs comme une preuve qu’il place son idéologie verte avant les valeurs démocratiques. Au moment où les relations entre le Canada et la Chine sont au plus bas, et où le gouvernement Trudeau tarde toujours à lancer une enquête publique sur l’ingérence chinoise dans les affaires politiques du Canada, disent-ils, voilà que M. Guilbeault s’apprête à faire ami-ami avec les hauts gradés de la dictature chinoise, entreprenant ainsi la première visite d’un ministre canadien en Chine depuis 2019.

« Je pense que ça vaut la peine pour moi d’y aller, pour faire avancer cette collaboration sur le climat, sur la biodiversité, et peut-être aussi commencer à rebâtir des ponts avec la Chine au niveau diplomatique, a déclaré Steven Guilbeault dans une entrevue à Radio-Canada, en guise de justification de son voyage. Le ministre chinois et moi avons développé cette collaboration où l’on est capables de s’asseoir à une table malgré nos différends et de parler de sujets difficiles. »

M. Guilbeault faisait référence à son homologue chinois, Huang Runqiu, avec qui il a copiloté la conférence de l’ONU sur la biodiversité tenue à Montréal en décembre dernier. Or, ce n’est pas M. Huang qui mène le CCICED. Cette instance créée en 1992 et dont le Canada est le principal donateur étranger est présidée par Ding Xuexiang, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et proche du président Xi Jinping. Certains critiques accusent le CCICED d’écoblanchiment pur et simple.

« Alors que Trudeau refuse de tenir une enquête publique sur l’ingérence de Beijing dans nos élections, Steven Guilbeault va visiter la Chine pour rencontrer des représentants du gouvernement communiste, a lancé le chef conservateur Pierre Poilievre dans une publication sur X, le 19 août. Avoir un ministre qui travaille pour cette dictature sur la politique “environnementale” pendant qu’il ferme nos industries et taxe notre énergie est carrément une trahison. »

Par l’entremise de son compte X, M. Poilievre a aussi fourni un lien vers une chronique de l’Edmonton Sun, propriété de Postmedia, dans laquelle le chroniqueur Lorne Gunter s’interroge sur les véritables allégeances de l’ancien militant en se demandant pourquoi ce dernier « donne un laissez-passer » à la Chine sur ses émissions de carbone, mais « refuse » de négocier avec le gouvernement de l’Alberta concernant les politiques fédérales sur l’électricité verte ou les subventions aux énergies fossiles. « Est-ce parce que les orientations politiques du gouvernement communiste chinois sont plus proches des siennes que celles du gouvernement conservateur albertain ? M. Guilbeault a-t-il plus en commun avec Pékin qu’avec l’Alberta ? »

Les libéraux ont riposté aux critiques des conservateurs en soulignant que le gouvernement de Stephen Harper avait aussi participé au CCICED, entre 2007 et 2012. Or, c’était avant le virage d’inspiration maoïste de la Chine sous M. Xi et la multiplication des conflits avec le monde occidental qui en ont découlé dans les dernières années.

Qui plus est, beaucoup d’observateurs mettent en doute la bonne foi de la Chine en matière de carboneutralité puisqu’elle continue de construire des centrales au charbon à un rythme effréné. M. Guilbeault s’expose naturellement à des critiques en assistant à la réunion du CCICED. Mais les attaques conservatrices à son égard relèvent d’une obsession troublante qui tue le débat politique. Est-ce que c’était cela, l’objectif que visait M. Trudeau en le nommant à l’Environnement en 2021 ?

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.