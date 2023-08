L’art de la chute

Il y avait longtemps que je n’étais pas allé aux chutes Dunbar, dans le bassin-versant de la Matawin. À l’époque, on n’y rencontrait jamais un chat, c’était un bon endroit pour, les chaudes journées d’été, se foutre à poil et faire trempette dans une cuvette naturelle creusée par les millénaires, avec l’eau blanche d’un bras du torrent qui vous masse le cou et les épaules et rien d’autre à craindre que l’improbable pitoune de quatre pieds remontée du fond des âges comme une torpille égarée dévalant la cataracte pour vous éclater le crâne. Absorbé corps et âme par la trombe écumeuse bien glacée qui me lubrifiait le squelette, je pouvais vivre avec ce risque.

Mais à notre époque hypersportive et prudente, la gestion du danger est partout. Nous avions à peine franchi la passerelle et foulé le roc humide, au pied de la première chute, que nous avons aperçu une planche de transfert rigide — du genre que les secouristes utilisent pour déplacer, en terrain accidenté, quelqu’un qui s’est pété une ou deux vertèbres — rangée là et qui semblait nous attendre.

De l’équipement, des sacs à dos et une glacière reposaient plus loin sur les antiques granits étoilés de lichens. Nous avons bientôt croisé leurs propriétaires débouchant du bois après être allés reconnaître les paliers inférieurs de la cascade. Les guides-récréologues du Centre d’aventure Mattawin escortaient, ce jour-là, un groupe de jeunes touristes français venus pratiquer le « canyoning » sur les vieilles bosses laurentiennes du pays d’Ovila Pronovost.

Qu’est-ce que le canyoning ? Wikipédia nous informe qu’il s’agit d’un « sport de pleine nature apparenté à la spéléologie, à la randonnée pédestre, à l’escalade et à l’alpinisme d’une part, et aux sports d’eaux vives d’autre part ».

Difficile de ne pas conclure, à la lecture de cette notice, que le canyoning, c’est un peu n’importe quoi. Le talent que met notre civilisation à inventer des activités physiques et récréotouristiques toujours plus inédites et astucieuses, en une course à la nouveauté qui mime comme par hasard celle de la technologie, ne cesse de m’épater. C’est ainsi que « depuis 2018 [ajoute Wikipédia] se développe en France un canyoning côtier appelé “coastering” ». Of course.

Et moi, je connais un gars qui s’est créé son propre sport, la marche aquatique riveraine, dont il peut enseigner les différents pas et mouvements comme s’il s’agissait d’une discipline séculaire, et dont le tutoriel ne se trouve pas encore sur YouTube, mais c’est tout comme. Sauf que « marche aquatique », ça fait un peu ordinaire. Je propose « shore walking ». Ou encore : aquamarche lacustre.

Car tout est dans le nom. Prenez Aventure Mattawin. Sur les rapides où dravaient mes ancêtres, ils proposent aussi des descentes en « aqualuge » et en « kayacraft » (sic).

De toute manière, ils n’avaient pas l’air d’être très à la fête, ces jeunes voyageurs qui, mâchoires serrées sous le casque de sécurité, dans le roulement de tonnerre liquide de la chute, arpentaient timidement ces rochers, comme on monte au front, engoncés dans leurs wetsuits et leurs vestes de flottaison. Une tension que je ne suis pas certain d’avoir envie de qualifier de saine se lisait sur les visages.

Savaient-ils seulement que le tas de crottin qu’ils venaient d’enjamber sur la piste avait été déposé là par le « grand élan des marais » (comme on dit à Clermont-Ferrand) ? Ou bien la forêt boréale de la Mauricie n’était-elle qu’un autre décor de carton-pâte sur leur planète instagrammatique ?

Si Blaise Pascal vivait aujourd’hui au Québec, il pourrait constater que « tout le malheur des humains vient d’une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer sur le sentier pour contempler la belle nature et écouter chanter les oiseaux ».

Je sais bien qu’il faut bouger, la Santé publique nous l’a assez répété. Mais toujours courir, conquérir, violer ? Voir dans tout relief, ou son absence, un autre obstacle à vaincre à l’aide d’un équipement toujours plus sophistiqué, plus pointu, plus coûteux ?

S’encorder pour descendre une chute en rappel au lieu de laisser la douce bruine arc-en-ciel qui monte de la gorge humecter nos peaux pendant qu’on rêvasse comme des phoques allongés sur ces rochers du début du monde ? La dernière chose que devrait faire l’immersion dans la vie sauvage, c’est alimenter l’anxiété de performance.

Tout le monde ne peut pas avoir un rapport contemplatif à la nature, mais les soi-disant sportifs qui foncent tête baissée à vélo électrique sur les sentiers de randonnée appartiennent-ils à une espèce vraiment moins nuisible que l’ordinaire colon massacreur de paysages au volant de son gros pick-up ?

Le concept de nature–terrain-de-jeu a tout de même ses limites. Il est devenu courant de voir les occupants d’un chalet de la SEPAQ situé au bord d’un lac isolé s’approprier la zone littorale pour y planter leur filet de volleyball. Tant qu’à y être, pourquoi pas des jeux gonflables sur les petites plages de sable fauve ? À un idéal qui serait de se fondre dans le décor s’oppose l’impératif de s’amuser à tout prix.

Par un beau paradoxe, notre époque férue de sports extrêmes nourrit une véritable obsession pour la sécurité. Manies complémentaires, sans doute. Mais si tu veux absolument atteindre le pôle Nord en trottinette électrique, peut-être que la société n’a pas à payer pour ton exfiltration en hélicoptère.

Si des gens croient qu’il est encore possible de conquérir quelque chose sur cette planète, c’est leur affaire. Mais se démarquer devient toujours plus difficile. L’Everest sans oxygène, exploit banal à mort. Il reste quoi ? Le ski de fond en Antarctique, les abysses du Titanic, bientôt le tout-inclus en orbite.

Nous savons maintenant qu’il y a de l’eau quelque part sur la Lune. Connaissez-vous le « moon canyoning » ?

Romancier, écrivain indépendant et chroniqueur sportif atypique, Louis Hamelin est l’auteur d’une douzaine de livres.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.