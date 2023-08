Nous et les déchets

La semaine dernière, Montréal a présenté son bilan concernant la gestion des matières résiduelles. Entre 2017 et 2023, la quantité de déchets collectés par habitant a diminué, passant de 463 kg à 441 kg. Cependant, cette amélioration masque un détail préoccupant : le taux de matières qui ont été détournées pour être recyclées ou compostées est resté constant, à 48 %.

Au niveau du Québec, la situation est plus alarmante. Entre 2018 et 2021, la quantité de déchets par habitant a augmenté, allant de 696 kg à 716 kg. Ces chiffres englobent non seulement les déchets domestiques, mais aussi ceux des industries, commerces et institutions. De plus, contrairement à la stabilité observée à Montréal, le taux de recyclage et de compostage provincial est en baisse, suggérant une régression dans la gestion des déchets.

Au-delà de ces chiffres et des statistiques, ce que nous devons constater, c’est que nous avons atteint une limite dans l’approche de sensibilisation. Malgré toutes les campagnes, les différentes collectes, les réductions du nombre de collectes de déchets et les réglementations, nous envoyons toujours trop de déchets à l’élimination. C’est un bilan peu glorieux.

Bien que certaines réglementations aient été adoptées il y a peu de temps et qu’il est donc encore difficile d’en évaluer l’impact réel, force est d’admettre que nous entretenons une relation complexe avec nos déchets. Cela a d’ailleurs été bien illustré dans la série télé La petite vie ! Le personnage de Pôpa y offre une belle métaphore qui nous renvoie à nos propres défis quotidiens. Les autorités gouvernementales, tant québécoises que municipales, ne peuvent pas tout faire à notre place. Nous avons une grande responsabilité individuelle à assumer dans ce triste bilan.

On peut toujours accuser les différents responsables d’avoir mal géré les centres de tri, de transformation des matières organiques ou encore des dépotoirs illégaux, au bout du compte, ce sont nos gestes individuels qui causent ce bilan. On ne peut pas faire comme si nous n’avions pas toute l’information et les outils en main pour améliorer la gestion familiale de nos déchets.

Un des problèmes, c’est que lorsque nous abordons la réduction des déchets, nous pensons toujours à la gestion par tri. Or lorsque nous parlons du concept de zéro déchet, on fait plutôt référence à une réduction totale des matières résiduelles. C’est sans aucun doute l’angle mort le plus important de ce dossier complexe. Constatant notre piètre capacité à diminuer la proportion de déchets produits et nos difficultés à gérer le recyclage et le compost, il est peut-être temps de conclure qu’il faudrait changer de stratégie.

Cela fait maintenant des années que nous parlons de l’approche zéro déchet. Mais combien de personnes savent vraiment ce que cela veut dire ? Tendre vers le zéro déchet, c’est réduire globalement toutes les matières résiduelles à la source, avant que nous déposions ces dernières dans les différents bacs. C’est un défi important, car nous avons été conditionnés à simplement réfléchir en fonction de la destination finale des résidus.

Bien que les autorités aient un rôle crucial à jouer dans le changement des mentalités, nous avons individuellement une part des responsabilités à assumer dans le bilan collectif. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable et se dire commodément que nous ne pouvons rien faire. Au contraire, chaque geste peut faire une différence.

On peut penser qu’avec toutes les actions quotidiennes qu’on doit accomplir en une semaine, il paraît plus simple, à la fin, de mettre tout ça dans nos différents bacs. Toutefois, une fois la vision zéro déchet intégrée à notre routine, on s’habitue. Mieux, on peut même y voir une occasion pour nous aider à diminuer nos dépenses. Une réduction à la source de nos déchets génère effectivement des économies dont chaque ménage peut profiter. Imaginez l’effet de levier collectif que peuvent avoir de tels gestes.

Nous l’avons remarqué maintes fois, dès que nous introduisons de nouvelles contraintes, les réactions sont fortes. Dans certains cas, on dénote une résistance sans équivoque au changement. Pensons à la réglementation montréalaise sur les articles à usage unique dans les restaurants. En dépit d’un laps de 18 mois de répit avant son entrée en vigueur, on voit toujours des propriétaires de grandes chaînes se réfugier dans des interprétations fallacieuses de la réglementation plutôt que de pousser à la roue pour contribuer positivement au bilan collectif.

Beaucoup de décideurs publics craignent d’utiliser la méthode forte. Il est vrai qu’il est plus simple d’utiliser des incitatifs positifs comme la sensibilisation. On risque ainsi de perdre moins de votes dans la foulée. Toutefois, après des décennies à rater nos objectifs de réduction des matières résiduelles, il est plus que temps de constater l’échec évident de cette approche. C’est le moment de sortir le bâton !

Certaines villes le font déjà en tarifant le poids des ordures. Il faut aller encore plus loin. Il faut introduire une tarification progressiste sur l’ensemble des matières résiduelles, de la plus néfaste à la moins néfaste. Car à la fin, ce n’est pas tant la question du tri qui importe, mais bien celle de la quantité totale qu’il faut arriver à réduire. Et sur ça aussi, on est très loin de notre objectif !

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.