Des énergies propres aux énergies fossiles, le retour à la source des pétrolières

Un autre géant pétrolier, Suncor (Petro-Canada), recentre l’essentiel de sa stratégie commerciale sur le pétrole. Il faut comprendre qu’investir dans la transition énergétique est trop du long terme. Ce n’est pas ce qui va donner des dividendes aux actionnaires aujourd’hui.

Recruté comme p.-d.g. de Suncor Énergie depuis peu, Rich Kruger disait aux analystes la semaine dernière que l’entreprise de Calgary avait trop négligé « les moteurs commerciaux d’aujourd’hui » dans la poursuite d’activités énergétiques axées sur l’avenir — propres et à faible émission de carbone. « Nous accordons une importance un peu disproportionnée à la transition énergétique à long terme », peut-on lire dans un texte de La Presse canadienne. Si ces activités sont importantes, elles ne sont pas ce qui rapportera de l’argent aux actionnaires aujourd’hui, a-t-il ajouté. « Aujourd’hui, nous gagnons en créant de la valeur grâce à notre vaste base d’actifs intégrés étayée par les sables bitumineux. »

Il est rappelé dans le texte que l’an dernier, Suncor a vendu ses actifs éoliens et solaires, se retirant du secteur des énergies renouvelables dans lequel elle était pourtant engagée depuis plus de deux décennies. En juin, elle avait annoncé une réduction de 20 % de ses effectifs, soit 1500 personnes, d’ici la fin de l’année afin d’éliminer le travail inutile ou « inabordable ».

Suncor s’est pourtant engagée à atteindre la cible d’émissions nettes de GES nulles d’ici 2050. Mais bon. Quant au risque qu’elle fasse face à une destruction de la demande et qu’elle se transforme en actif échoué dans les portefeuilles, tout devient subordonné à la maximisation des profits — lire des surprofits.

En juin, Shell avait également annoncé changer de trajectoire pour viser désormais une production pétrolière « stable » jusqu’en 2030, après avoir dévoilé en 2021 des objectifs de réduction de 1 à 2 % par an. En appui de sa décision, le géant pétrolier estimait que « le rythme de la transition des carburants fossiles vers les énergies à bas carbone dépendait de beaucoup de choses, dont les politiques gouvernementales, le coût du développement des énergies et la demande des consommateurs ».

L’autre « major » britannique, BP, avait aussi indiqué en février, en marge de résultats records, qu’elle allait ralentir le rythme de sa transition énergétique. Elle comptait doper ses bénéfices d’ici 2030 en investissant davantage dans les énergies renouvelables, mais aussi dans les hydrocarbures, disait-elle.

Plus dans les sables bitumineux

Revenant au Canada, on peut rappeler que la publication 2023 des perspectives sur 10 ans des sables bitumineux de la firme d’analyse S&P Global Commodity Insights voit la production canadienne de sables bitumineux atteindre 3,7 millions de barils par jour (Mb/j) d’ici 2030, soit un demi-million de barils par jour de plus qu’aujourd’hui et une augmentation de 140 000 en 2030 par rapport à ses prévisions de l’an dernier. « Les dépenses en capital en 2022 ont atteint leur plus haut niveau depuis 2015 et pourraient encore augmenter en 2023 », a-t-elle précisé.

Pour sa part, l’économiste Farhad Panahov, de la Banque Royale, a déjà écrit que le secteur pétrolier et gazier est celui qui est le plus interpellé par le Plan de réduction des émissions pour 2030 du gouvernement fédéral. Il devra diminuer ses émissions de 39 % pour atteindre 116 millions de tonnes (Mt). « Il s’agit de la plus grande réduction nécessaire, tous secteurs confondus. » D’autant plus que de nouveaux projets estimés à quelque 200 milliards de dollars vont voir le jour. Mais pour l’heure, si l’objectif d’émission est de 116 Mt en 2030, contre 189 Mt en 2021, les projections font plutôt ressortir que cette industrie se dirige vers des émissions de 221,7 Mt à la fin de la décennie, a souligné l’économiste.

Des records pour le pétrole et le charbon

À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) concluait dans son dernier rapport mensuel que la demande mondiale de pétrole atteint des niveaux records, stimulée par les fortes reprises aériennes estivales, l’accroissement de l’utilisation du pétrole dans la production d’électricité et l’augmentation de l’activité pétrochimique chinoise. « La demande mondiale de pétrole devrait augmenter de 2,2 Mb/j pour atteindre 102,2 Mb/j en 2023, la Chine représentant plus de 70 % de la croissance. »

Que dire du charbon. L’AIE précise dans sa dernière mise à jour semestrielle que la consommation mondiale de charbon a atteint un nouveau record en 2022 et restera proche de ce niveau record cette année, la forte croissance en Asie pour la production d’électricité et les applications industrielles dépassant les baisses aux États-Unis et en Europe. « La consommation de charbon en 2022 a augmenté de 3,3 %, pour atteindre 8,3 milliards de tonnes, établissant un nouveau record. » En 2023 et 2024, de légères baisses de la production d’électricité à partir du charbon devraient être compensées par une augmentation de l’utilisation industrielle du charbon, prévoit le rapport.

La Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est devraient représenter ensemble trois tonnes de charbon sur quatre consommées dans le monde en 2023.

