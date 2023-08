La cité du dollar

À l’époque, des magasins bon marché s’affichaient sous l’enseigne « 5-10-15 ». Ces chiffres annonçaient le prix, en cents, du gros des marchandises offertes. En 1940, le salaire annuel canadien moyen était d’environ 900 $. Cent sous — un dollar — comptaient encore pour beaucoup.

En 1947, Gabrielle Roy obtient le prix Femina pour ce grand roman qu’est Bonheur d’occasion. Dans ces pages, elle donne à voir Florentine Lacasse dans le théâtre du quotidien. Cette jeune femme de 19 ans travaille dans un de ces « 5-10-15 » pour que sa famille puisse survivre. Elle y est serveuse au restaurant, avec ses rêves, ses mouvements intérieurs. Elle se fait son propre cinéma, à travers ses malheurs, jusqu’à se laisser inviter au « théâtre » par un client. Le « théâtre », au Canada français, désigna tout autant le cinéma que la scène, peut-être parce qu’en ces lieux étaient offerts indifféremment les deux, au nom d’un seul et unique rêve d’un monde meilleur.

Il ne reste plus que de rares ombres des « 5-10-15 », ces magasins d’autrefois. Au sortir de la pandémie, la journaliste du Devoir Sarah Champagne était allée à la rencontre de deux soeurs nonagénaires. Elles tenaient encore un de ces commerces à bout de bras, dans la région du Témiscouata, à Saint-Michel-du-Squatec plus précisément, dans l’arrière-pays de Rivière-du-Loup.

Les « 5-10-15 » étaient apparus, à la fin du XIXe siècle, dans l’élan de l’expansion du capitalisme américain. En 1889, Frank Winfield Woolworth possédait douze magasins du genre. Juste avant la terrible boucherie de la Première Guerre mondiale, il avait désormais la mainmise sur près de 600 magasins. Sa chaîne continua de se développer, aux États-Unis comme à l’étranger. Woolworth s’installe aussi bien à Cuba qu’au Canada. L’affaire changera de nom, plus tard, pour être connue sous le nom de Woolco.

À New York, à l’époque où les poutrelles d’acier permettent des rêves de hauteur inégalée, Frank Woolworth fait construire une immense tour d’inspiration néogothique. La tour Woolworth, inaugurée en 1913, sera la plus haute du monde jusqu’aux années 1930. Elle restera longtemps la plus haute des États-Unis. Coût de cette tour : 13,5 millions de dollars américains, soit l’équivalent de 1,5 milliard de dollars canadiens en 2023. Combien faut-il avoir vendu de babioles à 5 et 10 sous pour élever, à sa propre gloire, une tour pareille ? Les étages supérieurs, autrefois des bureaux, ont été convertis en 2015 en de luxueux condos, offerts chacun pour un peu plus de 30 millions US. Le plus grand de ces espaces, un penthouse, a été mis en vente pour la bagatelle de 79 millions US.

Au fil du temps, le modèle d’exploitation de Woolworth va faire des petits. Au demi-pays du Québec, où le commerce de la misère fait florès depuis les origines de la colonie, le succès d’une enseigne comme Dollarama est à situer dans cette nébuleuse.

Dollarama exploite désormais environ 1500 enseignes au Canada. Elle vend des marchandises diverses et des produits alimentaires très bon marché. Sous le nom de Dollarcity, elle propose le même genre de babioles au Salvador, au Guatemala, en Colombie et au Pérou. En 2004, la firme d’investissement privée Bain Capital, fondée par le sénateur républicain controversé Mitt Romney, avait acquis 80 % de Dollarama avant de revendre ses titres. Cette manoeuvre menée par cette firme connue pour ses licenciements massifs a transformé la bannière en une multinationale qui génère de généreux profits pour ses actionnaires.

Pareilles enseignes sont devenues les symboles de notre paupérisation de masse. Le cheval de Troie du commerce de produits à bon marché cavalcade en piétinant tout sur son passage, à mesure que les champs de l’inflation continuent de labourer la vie.

Neil Rossy, le grand patron de Dollarama, a vu ses gains plus que doubler depuis la pandémie. Son salaire de base en 2021 était de 1,27 million de dollars. Avec les primes, le tout gonflait à 7,83 millions. C’est lui, je l’ai dit ici, qui vient de racheter, dans les Cantons-de-l’Est, une montagne de ski, le mont Glen, pour en faire un domaine de chasse privé.

Le Globe and Mail s’est intéressé, ces jours derniers, à la vie que mène le vice-président de la compagnie, Geoffrey Robillard. À Sainte-Lucie, dans cette jolie île des Caraïbes, M. Robillard a entrepris en 2019 de se faire construire une luxueuse maison de 3500 pieds carrés sur une propriété de 79 acres, au milieu des Pitons, une zone volcanique identifiée par l’UNESCO comme un trésor de l’humanité. Des pétitions, des campagnes dans les médias sociaux et des interventions dans les médias n’ont pas fait reculer l’homme d’affaires qui, selon le quotidien, a touché 126 millions de dollars sur les ventes de Dollarama au cours des 14 dernières années. L’avocat de M. Robillard a affirmé au Globe and Mail que son client est un écologiste qui s’est engagé à protéger le statut que l’UNESCO accorde aux Pitons.

Qui ne se présente pas aujourd’hui sous les traits d’un écologiste ? Même le premier ministre François Legault se targue d’être un leader vert. Et le voilà qui gratifie, avec une désolante complaisance, la multinationale américaine Ford de millions de dollars pour qu’elle produise des batteries destinées à d’immenses camionnettes et à des voitures « sports » parmi les plus inutiles à circuler sur nos routes.

L’État sert outrageusement de courroie de transmission aux intérêts privés. Il relaie les intérêts de gens qui continuent de s’enrichir sur notre dos, tout en nous encourageant à oublier que ceux qui conduisent de la sorte nos vies les cancérisent.

Pendant ce temps, les hôpitaux continuent d’être malmenés et l’école publique n’a jamais manqué autant de professeurs. Une vraie honte nationale. Serons-nous bientôt réduits à chercher par nous-mêmes du secours dans les allées du Dollarama ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.