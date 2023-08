Nationalisme espagnol

Le patriotisme des « grandes nations » peut parfois virer au chauvinisme et au dédain des petites… Avec des extrêmes violents, comme celui de la Russie de Poutine face à la Géorgie ou à l’Ukraine, ou de la Chine quasi génocidaire face aux Tibétains et aux Ouïgours.

Mais le phénomène ne se retrouve pas que dans des dictatures comme celles de Moscou et de Pékin, il va bien au-delà de la division gauche-droite et ne dépend pas que des grands alignements internationaux. Loin de la géopolitique, il peut aussi emprunter des voies locales plus symboliques et moins violentes, qui n’en demeurent pas moins révélatrices.

Petit exercice de rentrée : un examen des titres et des articles du grand quotidien national El País, dans la soirée d’hier, consécutive à la victoire des Espagnoles contre les Anglaises à la Coupe du monde de soccer.

L’événement coïncide, là-bas, avec un tournant politique majeur des jours précédents. Tournant au cours duquel, la semaine dernière, on a vu le socialiste Pedro Sánchez et son groupe survivre grâce au vote providentiel des sept députés du parti Junts de l’indépendantiste radical Carles Puigdemont.

« España se hace inmortal con su primer Mundial femenino » (« L’Espagne devient immortelle avec sa première Coupe féminine »). C’est le seul pays, avec l’Allemagne, qui a gagné à la fois des Coupes masculines et féminines. Elle l’a fait en battant un autre ex-empire qui s’y connaît en supériorité dédaigneuse : l’Angleterre.

Au fait, en Coupe du monde, celle-ci est curieusement séparée de l’Écosse et du Pays de Galles — un Royaume « désuni » pour l’occasion. (Parenthèse : pourrait-il en aller de même… entre le Québec et le Canada ? Question purement hypothétique, à la réponse connue d’avance.)

L’auteur de l’article, patriotique et inspiré, exalte le travail acharné des Espagnoles contre « la mentalité écrasante » de l’Angleterre, contre qui l’Espagne a su « imposer sa loi ». Un ex-empire contre l’autre, une revanche sur l’élimination de 2022 en Coupe d’Europe par les mêmes Anglaises…

Un peu de royauté, aussi, avec les photos de la reine Letizia et de l’infante Sofía, en pleines embrassades peu protocolaires avec les héroïnes du jour. On n’imagine pas Elizabeth II se roulant ainsi par terre avec de belles compatriotes musclées… Latinité versus froideur anglaise ? Autre titre, à tonalité féministe celui-là : « Esto va de fútbol, pero también de mujeres » (« Il en va du soccer comme des femmes »).

Juste en dessous de ces titres d’El País, où l’extase patriotique le dispute à la métaphore politique, la « cuisine » politicienne se rappelle au souvenir des lecteurs…

Le titre suivant n’est pas celui d’un éditorial, mais bien d’un article d’information : « Puigdemont, las piruetas para recobrar el protagonismo perdido » (« Puigdemont, les pirouettes pour retrouver la prépondérance perdue »). Voilà qui illustre bien le parti pris hostile que même un journal de centre gauche, se voulant « le quotidien de référence » — impeccablement « dans la norme » lorsqu’il s’agit de féminisme, d’écologie ou de minorités sexuelles —, manifeste face aux nationalismes régionaux — et tout particulièrement catalans.

Parce que l’autre grande nouvelle des derniers jours, c’est le sauvetage de la gauche au pouvoir — Pedro Sánchez, premier ministre depuis juin 2018 que tous les sondages disaient condamné aux élections anticipées du 23 juillet — sauvé en août par quelques voix de députés indépendantistes.

Et pas n’importe lesquels : il s’agit des députés de Puigdemont, le pelé, le galeux, le fugitif, l’ennemi public numéro un de l’Espagne comme pays unifié. Un homme qui voudrait rejouer, demain si c’était possible, le référendum du 1er octobre 2017 qu’il avait organisé comme président de la Catalogne. Référendum déclaré illégal à l’époque par les autorités espagnoles, physiquement réprimé par la police centrale. Il y avait eu déclaration d’indépendance dix jours plus tard, annulée par Madrid, et des arrestations. Certains leaders s’étaient rendus et fait de la prison ; d’autres se sont enfuis.

Puigdemont est donc en exil — en Belgique, depuis fin 2017, toujours réclamé par Madrid —, mais reste le leader moral d’un des deux grands partis indépendantistes, Junts (« Ensemble »). L’autre s’appelle Gauche républicaine catalane (ERC). Au contraire de Junts, ERC accepte de jouer le jeu politique espagnol, se montre patient, soutient les socialistes à Madrid (moins intransigeants et brutaux, il est vrai, que la droite face aux autonomies régionales).

Son leader Oriol Junqueras accepte aujourd’hui de remettre — comme René Lévesque à son époque au Québec, avec le « beau risque » — l’indépendance à plus tard. Aujourd’hui affaibli en Catalogne (où le « oui » est passé de 49 % dans les sondages à désormais 40 %), le mouvement indépendantiste est également divisé stratégiquement. Mais les hasards de l’arithmétique électorale lui ont quand même accordé ce vote prépondérant au parlement de Madrid.

Autre titre de la même édition : « A favor del catalán en el Congreso » (« En faveur du catalan au Congrès »). Ici, petit plaidoyer d’un chroniqueur pour permettre l’usage du catalan et d’autres langues régionales au parlement central. Il est aussi question de lancer une enquête officielle sur le « catalangate » (espionnage par les services espagnols de personnalités nationalistes catalanes). Plus loin encore, certains évoquent la possibilité de faire de l’Espagne une fédération véritable (ce qu’elle n’est pas).

Mais de tels « bonbons » apaiseront-ils les indépendantistes, qui continuent de réclamer un droit formel à l’autodétermination et un référendum légal ? Ce droit reste impensable, tant pour les conservateurs du parti populaire et de Vox — féroces nationalistes centralisateurs — que pour les « modérés » socialistes… qui sont pour l’instant leurs « otages » au parlement.

François Brousseau est chroniqueur international à Ici Radio-Canada. francobrousso@hotmail.com.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.