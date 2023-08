Bilan sombre de l'accessibilité immobilière

Petit bilan d’un (très) lent retour vers l’accessibilité à la propriété.

Au Canada, la correction de 8,7 % du prix résidentiel moyen depuis le sommet d’avril 2022 a été ramenée à 6,2 % sous le coup de trois hausses mensuelles consécutives des prix d’avril à juin, indique la Banque Nationale. Pour Montréal, elle est de 3,9 % par rapport au sommet de juin 2022. À Québec, c’est 0 %, alors qu’à Ottawa-Gatineau, on parle de 9,7 % par rapport au sommet d’avril 2022.

La forte immigration change la donne. Les économistes de l’institution reprennent les derniers chiffres de Statistique Canada voulant que la population en âge de travailler ait bondi de 238 000 personnes au deuxième trimestre pour ainsi afficher sa plus forte hausse trimestrielle jamais enregistrée, alors que la moyenne historique est de 82 000.

En comparaison, les mises en chantier se sont maintenues autour de 62 000 au deuxième trimestre. On parle d’un ratio de mises en chantier-population en âge de travailler de 0,26, contre une moyenne de 0,61. « Pour satisfaire la demande, il faudrait la construction de 144 000 logements par trimestre, soit le double de la meilleure performance jamais enregistrée », écrivent-ils.

Toutes les provinces subissent la pression. Au Québec, le ratio est de 0,3, le plus élevé après la Colombie-Britannique.

Que dire de l’impact sur les loyers de l’arrivée massive de résidents non permanents, qui comptent présentement pour 60 % de la croissance de la population sur une base annuelle ? « L’intuition suggère que ces résidents optent pour la location. Avec le déséquilibre provoqué par la faiblesse des mises en chantier sous le poids de la hausse des taux d’intérêt, le taux de vacance ne cesse de baisser et les loyers, d’augmenter », disent les économistes de la Banque Nationale.

Pour Montréal, le taux de vacance était à peine au-dessus de 2 % à la fin de 2022, contre une moyenne sur cinq ans pré-COVID de plus de 3 %. À Québec, il était autour de 1,5 %, comparativement à un peu plus de 4 % pour la moyenne. Quant aux loyers, l’augmentation moyenne prévue en 2023 est de 6 %, après un peu moins de 3 % en 2022.

Certes, l’accessibilité au logement telle que mesurée par la Banque Nationale s’est améliorée pour un troisième trimestre d’affilée au Canada, les coûts de propriété atteignant 59,3 % du revenu médian des ménages canadiens en juin. Si cette accessibilité est ainsi revenue à son niveau observé pour la dernière fois il y a un an, son amélioration se veut négligeable par rapport à la détérioration de 24,5 points de pourcentage au cours des deux années précédentes. Et elle se situe bien loin de la moyenne de 42,5 % calculée depuis le début des années 2000.

Dans la grande région de Montréal, on parle de paiements hypothécaires revenant à 42,1 % du revenu médian au deuxième trimestre, qui restent toutefois bien au-delà de la moyenne de 30,7 % calculée depuis le début des années 2000. Pour sa part, le marché de la région de Québec, plus abordable, a vu ce coût relatif moyen se maintenir un peu au-dessus de 30 %, ce qui reste sensiblement plus élevé que sa moyenne de 23,2 %.

Robert Hogue, économiste en chef adjoint à la Banque Royale, indique que « nos scénarios de base pour l’économie et le marché du logement prévoient une baisse d’environ 5 % de la mesure d’accessibilité à l’échelle nationale au cours de la prochaine année ». Or, ce recul n’annulerait qu’un quart de l’augmentation record de 20 points enregistrée depuis le milieu de l’année 2020.

Baisse du revenu admissible

Lent retour à l’accessibilité, disions-nous. En prenant l’exemple d’une propriété de 300 000 $ avec un taux fixe de 5 ans et une période d’amortissement de 25 ans, l’impact des 10 hausses de taux consécutives entre mars 2022 et juillet 2023 de la Banque du Canada est plutôt douloureux, calcule le site de courtage hypothécaire Nesto.

« En mars 2022, les versements hypothécaires étaient répartis de manière égale, 661 $ étant consacrés au capital et 661 $ à l’intérêt, pour un versement mensuel total de 1322 $. Le revenu permettant de garantir ce prêt hypothécaire était bas (80 100 $). En juillet 2023, sur un versement hypothécaire de 1710 $, seuls 463 $ sont affectés au remboursement du capital, le reste étant consacré à l’intérêt. Pour garantir ce prêt, il fallait disposer d’un revenu de 94 800 $ », peut-on lire sur le site de courtage.

Il est vrai qu’au Québec, le prix moyen des propriétés et le revenu nécessaire pour être admissible (ou se qualifier) ont diminué d’une année à l’autre. Mais l’on parle d’un revenu nécessaire désormais de 100 404 $, contre 100 546 $, et d’une baisse du prix moyen des propriétés de 18 400 $, calcule Nesto.

Petite réjouissance. Les économistes du Mouvement Desjardins ont observé dans les dernières statistiques immobilières ce qui pourrait être une petite fissure. « La progression soutenue des nouvelles inscriptions, dont la faiblesse passée a contribué aux gains de prix, est un développement qui doit être suivi de près. Est-ce une réaction des investisseurs cherchant à anticiper le marché dans un contexte de renforcement des prix ou la réponse de certains détenteurs d’hypothèques à une hausse marquée des taux d’intérêt ? »

La plupart des marchés locaux demeurent serrés en dépit d’un certain rééquilibrage entre l’offre et la demande en juin. « Mais si les tendances récentes en matière d’inscriptions persistent dans un contexte de hausse des taux d’intérêt et de ralentissement des activités de revente, cela présente un risque baissier clair pour le prix des maisons. »

Mais bon. Avec la croissance de la population continuant d’atteindre des sommets jamais vus depuis plusieurs décennies…

Hausse des prix de l’immobilier en juillet Les prix des maisons au Canada ont continué d’augmenter en juillet, selon l’indice Teranet – Banque Nationale du Canada. L’indice de juillet était en hausse de 2,4 % par rapport à juin, après désaisonnalisation. Il s’agit de la quatrième hausse mensuelle consécutive et de la deuxième plus forte hausse de prix jamais enregistrée en un seul mois, après celle observée en juillet 2006. Huit des 11 marchés de l’indice composite ont connu une hausse au cours du mois, Halifax étant le marché qui a connu la plus forte augmentation, soit 4,9 %. Vancouver a gagné 3,9 %, tandis que Toronto a ajouté 3,5 %. Les prix ont baissé de 1,2 % à Québec, de 0,9 % à Montréal et de 0,3 % à Calgary. Par rapport à l’année précédente, l’indice composite global a baissé de 1,9 % en juillet. La Presse Canadienne

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.