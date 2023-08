Le manque d’enseignants est un drame national

Cela va faire quelques années que le scénario se répète lors de la rentrée scolaire, où l’on découvre que nous manquons d’enseignants. Cela se passe au Québec. De nos jours.

J’insiste : au Québec, de nos jours.

J’ai employé à ce sujet l’expression « drame national ». On me l’a reproché. Je persiste et signe. C’est bel et bien un drame national.

Je persiste et signe, mais j’en rajoute. Car en réalité, ce sont plusieurs drames qui se déploient devant nos yeux ébahis.

Les drames que nous dévoile le drame

On manque donc d’enseignantes et d’enseignants. En ce moment, dans plusieurs centres de services scolaires, on cherche désespérément à pourvoir des postes. Faute de personnes qualifiées pour enseigner, on se tournera vers des personnes possédant un diplôme universitaire.

Si on ne trouve pas, on ira vers des personnes possédant un diplôme d’études collégiales, voire secondaires. On voudra ainsi s’assurer qu’il y aura au moins un adulte dans la classe, ce qui, il est vrai, est mieux que personne.

Combien manque-t-il d’enseignants en ce moment cette année ? C’est un peu tôt pour le savoir exactement, mais on l’estime à 5000. Combien en manquait-il les autres années ? Combien de personnes non légalement qualifiées étaient en poste ? Combien avec un diplôme d’études universitaires, collégiales, secondaires ?

Étrangement, et voici un deuxième drame tapi derrière le premier, c’est la vérificatrice générale qui nous a fourni des chiffres sur tout cela. Elle, et pas une de ces nombreuses instances ou institutions qui s’occupent chez nous d’éducation.

La vérificatrice générale pense qu’en 2020-2021 (tenez-vous bien…), on comptait quelque 30 000 enseignants non légalement qualifiés, soit le quart des effectifs ! 541 enseignants en poste n’avaient qu’une formation collégiale ; et au moins trois personnes n’avaient qu’un DES.

Mais voici un troisième drame derrière les deux premiers. Cette situation, terrible par les conséquences qu’elle entraîne, ne semble en effet pas avoir été prévue dans toute son ampleur et avec ses terribles répercussions par l’une ou l’autre de ces nombreuses instances ou institutions qui s’occupent chez nous d’éducation. Comment est-ce possible ?

Et ce n’est pas fini. Car il y a un quatrième drame derrière les trois autres. Les réactions à cette situation n’ont en effet pas été à la hauteur. Le ministre l’a rappelé et demandé avec une légitime insistance qu’on forme de toute urgence des enseignants.

Pour le moment, la réponse a été timide et modeste : sauf erreur, seules la TELUQ, l’UQAT (pour le secondaire) et l’UQAM (pour le primaire) ont répondu à la pressante demande d’agir du ministère.

Et ce n’est pas encore fini. Voici en effet un cinquième (et dernier) drame : non seulement on n’a pas de portrait clair et précis de la situation, mais on ignore aussi ses causes. Sont-ils assez nombreux à s’inscrire à l’université pour devenir enseignant ? Selon les formations offertes ? Sinon, pourquoi ? Et pourquoi des personnes (combien, exactement ?) ne terminent-elles pas leur parcours ? Quelles raisons donnent ceux et celles qui terminent leur formation mais quittent l’enseignement ?

De nombreux facteurs jouent certainement un rôle ici (lourdeur de la tâche, attrait du marché du travail, et bien d’autres), mais aussi, peut-être, comme certains le pensent, des carences dans la formation reçue. Il nous faut un portrait clair de ces facteurs expliquant les départs.

Agir. Ça presse !

Si l’INEE (Institut national d’excellence en éducation) existait (et ça presse !), une de ses premières tâches, voire sa toute première, serait de dresser un portrait fiable de la situation et de faire des recommandations pour résoudre la terrible situation dans laquelle nous nous trouvons.

L’INEE n’existe pas encore. On me souffle que ça s’en vient, mais on ne peut pas attendre. Mettons donc sur pied un comité d’urgence sur la pénurie d’enseignants que nous traversons, un comité qui nous donnera un portrait clair de la situation, qui nous dira ce qui la cause, qui nous renseignera sur les erreurs commises ici ou là qui y ont conduit et qui nous suggérera des mesures à prendre sans tarder pour sortir de ce drame national, de ces drames nationaux.

Ce comité, comme l’INEE quand il sera créé, devra être indépendant, à l’abri des groupes de pression ou d’intérêt et soumis d’abord et avant tout aux données probantes, aux faits les plus solidement établis.

Mais il va de soi que ces faits, descriptifs par définition, ne disent pas tout dans une vaste entreprise comme l’éducation. Ce qu’on décide de faire doit tenir compte de ces faits, de cibler, mais aussi des finalités que l’on choisit de viser, lesquelles incarnent des valeurs que les faits seuls ne peuvent dicter. Le comité fera de son mieux sur ce plan.

Mais je me permets de dire, une fois de plus, ce que je pense être plus que jamais nécessaire en éducation, histoire d’avoir à la fois un portrait clair et de notre situation et de ce que, collectivement, nous souhaitons et valorisons : une vaste, longue, sérieuse commission d’enquête sur l’éducation.

Je la réclame depuis longtemps sous le nom de commission Parent 2.0. Mais le grand Guy Rocher aura 100 ans le 24 avril prochain. Appelons cette commission la commission Guy-Rocher.

Et lançons-la. Lançons-nous.

Docteur en philosophie, docteur en éducation et chroniqueur, Normand Baillargeon a écrit, dirigé ou traduit et édité plus de soixante-dix ouvrages.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.