Touche pas à ma circonscription!

La commission chargée de redessiner la carte électorale après le dernier recensement s’attendait sans doute à un certain mécontentement dans l’est du Québec en proposant d’abolir l’une des quatre circonscriptions fédérales de cette région limitrophe où la population stagne depuis des décennies. Mais la vague de contestation semble même avoir dépassé ses propres attentes.

« Les réactions à l’idée de supprimer une circonscription ont été nombreuses, fermes et unanimement négatives, a constaté la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec dans son rapport suivant la tenue des audiences publiques sur les changements proposés. Rarement les commissaires ont entendu dire autant de mal des “mathématiques” que durant ces quatre jours d’audience ! »

Malgré tout, la Commission a rejeté tous les arguments des intervenants qui ont plaidé pour la sauvegarde de la circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. L’immensité du territoire, la rigueur des hivers, son éloignement des grands centres faisaient partie des raisons invoquées par les contestataires. Ils s’étaient même appuyés sur la légère hausse de la population de la région grâce à la migration interrégionale au Québec durant la pandémie.

Or, la Commission s’est dite « convaincue que la base statistique sur laquelle ses travaux doivent être fondés est le chiffre de la population lors des recensements de 2011 et de 2021 ». Entre les deux recensements, la population totale des circonscriptions d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et de Gaspésie–Les-Îles-de-la-Madeleine a baissé de 4,7 %, pour s’établir à 146 180.

Qui plus est, la Commission a fait remarquer que huit circonscriptions au Québec — et 50 dans l’ensemble du Canada — ont actuellement une superficie plus grande que celles de ces deux circonscriptions de l’est du Québec réunies.

C’est ainsi qu’elle a décidé d’abolir la première de ces circonscriptions et de redistribuer son territoire entre les nouvelles circonscriptions de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj et celle de Rimouski-La Matapédia.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle carte électorale, prévue pour le printemps 2024, Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine–Listuguj comptera 110 225 habitants, soit environ 1,1 % de plus que la moyenne de l’ensemble des 78 circonscriptions fédérales au Québec, alors que les circonscriptions actuelles d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et de Gaspésie ont chacune 30 % de moins d’habitants que la moyenne, dérogeant à la règle selon laquelle aucune circonscription ne devrait s’écarter de la moyenne provinciale de plus de 25 %.

En 2012, la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia avait pourtant bénéficié d’une clause dans la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui permet à la Commission d’invoquer des « circonstances extraordinaires » pour déroger à la limite de 25 %, notamment la présence du massif des Chic-Chocs qui coupe la péninsule gaspésienne en deux.

Le groupe Droits collectifs Québec ainsi que l’avocat gaspésien Alexis Deschênes viennent de déposer une requête en Cour fédérale visant à annuler la décision de la Commission d’abolir Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia en invoquant… les mêmes circonstances extraordinaires que la Commission en 2012.

Les commissaires actuels ont commis « des erreurs dans leur appréciation des faits ainsi que des erreurs de droit en n’appliquant pas correctement les critères de la Loi et en s’écartant du principe constitutionnel de “représentation effective” », a affirmé dans un courriel Me Deschênes, candidat péquiste dans la circonscription de Bonaventure aux dernières élections provinciales.

Une décision de la cour en faveur du maintien de la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia aurait pour effet de faire porter le nombre total de circonscriptions au Québec de 78 à 79. Or, dans la première version de la nouvelle carte électorale que le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, avait déposée à l’automne de 2021, le Québec devait perdre un siège.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, s’est mis en action en présentant une motion à la Chambre des communes sommant les députés de « rejeter tout scénario de redécoupage de la carte électorale fédérale qui aurait pour effet de faire perdre une ou des circonscriptions électorales au Québec ou de diminuer le poids politique du Québec ».

Le gouvernement libéral de Justin Trudeau a ensuite fait adopter une nouvelle loi stipulant qu’aucune province ne pourrait se retrouver avec moins de sièges qu’elle n’en avait déjà après un futur redécoupage de la carte électorale.

Cette démarche a été froidement accueillie en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, les trois provinces qui ont vu leur population exploser entre 2011 et 2021 et qui demeurent sous-représentées à la Chambre des communes.

L’Alberta, dont la population a accru de 15 %, n’obtiendra que trois nouveaux sièges, pour un total de 37 sur les 343 sièges que devrait avoir le prochain Parlement ; la Colombie-Britannique, dont la population a grandi de 13,5 %, n’aura qu’un siège supplémentaire, tout comme l’Ontario, dont la population a connu une augmentation de 12 %.

Bien que la population du Québec ait augmenté de 7,6 % entre 2011 et 2021, sa croissance n’a pas été aussi rapide qu’en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Ontario. Et l’écart risque de s’agrandir sensiblement dans les années à venir alors que le reste du pays bat des records en matière d’immigration.

Dans l’éventualité où elle décidait d’épargner la circonscription d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, la Cour fédérale créerait un précédent qui rendrait de futurs redécoupages de la carte électorale encore plus difficiles — autant sur les plans administratif que politique.

Basé à Montréal, Konrad Yakabuski est chroniqueur au Globe and Mail.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.