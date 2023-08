Le droit au futur

Les lois et les politiques publiques qui encouragent les émissions de gaz à effets de serre (GES) violent les droits fondamentaux des citoyens. C’est ce qu’a conclu cette semaine un tribunal du Montana, dans une poursuite intentée par un groupe de jeunes citoyens alléguant que l’État avait enfreint leur droit constitutionnel à un environnement propre et sain en limitant la prise en compte des impacts des émissions de GES lorsque vient le temps d’attribuer un permis d’exploitation aux entreprises d’énergies fossiles.

L’affaire a fait grand bruit, car il s’agit d’une première victoire citoyenne dans une affaire de ce type aux États-Unis.

On notera que l’objectif du regroupement de jeunes — 16 citoyens du Montana âgés de 5 à 22 ans — n’était pas d’obtenir une compensation financière, mais bien la reconnaissance effective d’un droit garanti par la Constitution de l’État. Le précédent ainsi créé obligera le législateur à tenir compte du droit des citoyens à un environnement sain dans l’élaboration de ses politiques énergétiques futures.

Le jugement a cela d’intéressant qu’il affirme sans équivoque le consensus scientifique sur le réchauffement climatique : le réchauffement est causé par les émissions de GES, lesquelles sont principalement causées par l’exploitation des hydrocarbures. On reprend aussi les avertissements lancés dans les plus récents rapports du GIEC quant à la gravité de la situation et à l’urgence d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Cela peut sembler relever de l’évidence, mais dans le contexte étasunien de politisation du système judiciaire — et alors que le climatoscepticisme défie jusqu’aux manifestations cataclysmiques de la crise climatique —, cela n’allait pas de soi. On rappellera la catastrophique décision West Virginia v. Environmental Protection Agency, rendue par la Cour suprême des États-Unis en juin 2022, dans laquelle on affirmait que l’agence environnementale ne pouvait pas imposer de plafonds d’émissions de GES aux États en vertu de la législation nationale sur la protection de l’air…

Il faut aussi inscrire ce jugement dans le contexte d’une montée claire des litiges climatiques (« climate litigation ») à l’échelle mondiale. On entend par là un vaste ensemble d’actions en justice visant à influencer les lois et les politiques environnementales, à mettre fin aux pratiques destructrices et à remédier aux dommages causés par les changements climatiques. Notons qu’il s’agit d’une catégorie très vaste et que ma définition se veut synthétique, pas scientifique.

Reste qu’il s’agit d’un phénomène en plein essor : en 2022, plus de 2000 cas que l’on pourrait ranger sous ce grand parapluie avaient été recensés travers le monde — et le nombre de poursuites intentées aurait doublé depuis 2015. À ce jour, la plupart des actions ont été lancées dans le Nord, mais on observe une hausse constante des cas en provenance du Sud.

Cela ne fait aucun doute, les tribunaux sont désormais un lieu important où se joue la lutte contre les changements climatiques. Le GIEC a d’ailleurs reconnu, dans ses plus récents rapports, l’influence de ces actions stratégiques sur l’élaboration des politiques environnementales des États.

Si cela peut mener à des gains, comme ce fut le cas cette semaine au Montana, la prise en charge de la crise climatique par les tribunaux a aussi plusieurs revers. D’entrée de jeu, soulignons que les acteurs qui ont intérêt à étendre au maximum leur droit d’émettre des GES ont eux aussi compris qu’il est possible d’infléchir la conduite des États en saisissant les tribunaux. Ils ont aussi les moyens de faire valoir leurs intérêts.

Justement, cette semaine, on apprenait qu’une entreprise pétrolière albertaine qui détenait des permis d’exploitation dans le golfe du Saint-Laurent réclame désormais des millions de dollars en compensation au gouvernement du Québec et évoque la menace d’une poursuite puisque ses doléances n’ont pas été entendues jusqu’ici.

Cela n’est pas neuf : le stratagème qui consiste à défendre son droit au profit face aux gouvernements qui, eux, légifèrent dans l’intérêt de leur population a accompagné la mondialisation économique. En revanche, lorsqu’il s’agit d’infléchir les politiques publiques au nom du droit de polluer, au moment où l’horloge climatique affiche minuit moins une, l’assaut se transforme en menace existentielle.

Il y a aussi un risque, toujours présent lorsque l’activisme choisit d’emprunter la voie judiciaire, de dépolitiser la mobilisation climatique. C’est une tension toujours présente dans les mouvements sociaux : le droit est un outil, mais il faut se méfier de son pouvoir de cooptation. Le droit, vu sa puissance comme outil d’organisation sociale, a cette fâcheuse faculté de dompter la contestation.

On ne peut pas non plus passer sous silence la répression grandissante du militantisme climatique à travers le monde. Arrestations, accusations graves (notamment en vertu de lois contre le terrorisme) : l’activisme qui oeuvre sur les frontières de la légalité, qui mise sur l’action directe ou parfois, carrément, sur la désobéissance civile, est de plus en plus sévèrement sanctionné.

S’il est possible de se réjouir (prudemment) de la victoire remportée au Montana cette semaine, il ne faut pas pour autant minimiser cette tension. Surtout dans un contexte où il est de plus en plus clair que le cadre de la légalité est devenu trop étroit pour permettre les transformations radicales qui seraient nécessaires à la garantie d’un futur viable.

Chroniqueuse spécialisée dans les enjeux de justice environnementale, Aurélie Lanctôt est doctorante en droit à l’Université McGill.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.