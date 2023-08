La prière de McEwen

Le projet formulé par Jérémie McEwen, en ouverture de son essai Je ne sais pas croire (XYZ, 2023, 208 pages), est attirant. « J’aimerais, écrit le professeur de philosophie au collégial, penser le religieux philosophiquement », dans le but, ajoute-t-il, d’arriver « à quelque chose comme une spiritualité cohérente, moderne et souple ».

McEwen souhaite aussi, ce faisant, « défendre la place du religieux dans la pensée philosophique contemporaine ». Pendant presque toute l’histoire de la discipline, en effet, la question de Dieu a été au coeur de la réflexion des grands penseurs, dont plusieurs étaient de fervents croyants.

Aujourd’hui, pourtant, un quasi-interdit pèse sur cette question dans bien des milieux de la pensée. Au collégial, par exemple, en classe de philosophie, se dire athée ou agnostique passe bien, mais se déclarer croyant crée un malaise.

McEwen, qui se présente comme croyant, a donc raison de dire qu’« il est temps pour les penseurs du monde laïque » d’affirmer sans gêne leur foi et « d’utiliser philosophiquement » des mots comme « Dieu, prière, spirituel, âme, métaphysique, au-delà » puisque philosopher, c’est aussi ça.

Dès la deuxième page de l’essai, toutefois, j’ai tiqué en lisant l’extrait suivant : « Il aurait été moins compromettant d’écrire sur ça en privé dans mon petit carnet, et de le ranger sous mon lit. C’est ce que le gouvernement me dit de faire au Québec, et c’est aussi ce que prône le gouvernement français. »

On comprend que l’auteur vise les lois sur la laïcité appliquées ici et là, mais on constate aussi qu’il les comprend mal. Ces lois, en effet, ne visent aucunement à faire taire tous les discours religieux et à les bannir de l’espace public. Il suffit de constater la vigueur éditoriale de la réflexion religieuse en France pour s’en rendre compte.

L’exigence de neutralité religieuse imposée aux employés de l’État n’est pas synonyme de confinement à la sphère privée de tout discours religieux. Défendre la place de la foi dans l’espace public ne devrait dispenser personne d’en avoir de la bonne. McEwen a le droit d’être contre la Loi sur la laïcité de l’État, mais cela ne le justifie pas de lui faire dire n’importe quoi.

L’essentiel de cet essai n’est pas là, toutefois, mais bien dans la spiritualité que défend McEwen et qui est d’une nature particulière. L’essayiste, à l’évidence, n’aime pas les religions organisées, bien qu’il les respecte, comme le montrent les trois chapitres où il donne honnêtement la parole à un prêtre catholique, à des musulmans pratiquants et à un rabbin. Sur le catholicisme, cependant, il n’évite pas toujours les jugements grossiers, comme quand il définit l’Église de « vieille boîte pédophile crapuleuse ». Juste ça, vraiment ? C’est injuste.

Son dieu n’est donc pas celui de ces confessions séculaires. Ce n’est pas le dieu-personne ou le dieu-Providence. Ce serait plutôt quelque chose comme « tout ce qui est et ce qu’il y a entre ce qui est » ou encore ce « sens qui nous dépasse ». McEwen parle d’un dieu « purement métaphysique » qui, par conséquent, n’existe pas au sens propre du terme. Il s’agit donc, plus précisément, d’une idée qui nous requiert et nous inspire en nous rappelant, quand elle surgit, que le monde physique est insuffisant pour notre esprit.

McEwen répète souvent savoir que Dieu n’existe pas, mais se dit incapable de se passer de l’idée de Dieu quand l’envahit le désir de « dire merci pour tout ce que je suis et tout ce qui m’entoure », quand un besoin d’absolu l’habite soudain. « Je ne pense pas que Dieu existe, écrit-il, mais je crois en lui. »

Il se réfère, sur le plan philosophique, à l’attitude du « comme si » préconisée par Emmanuel Kant. « Nous croyons en Dieu comme s’il existait, en ne sachant pas du tout si une telle chose est possible. Ce “comme si” sert à établir une communication de sens entre nous et le monde, alors qu’on n’aura jamais véritablement accès aux choses elles-mêmes et à leur sens interne. »

Peut-on dire d’une telle croyance qu’elle est cohérente et souple, comme le veut McEwen ? Souple, elle l’est, certes, puisque l’essayiste se réclame, du même souffle, de la foi de sa mère et de l’athéisme de son père, en refusant tout autant les dogmes que le rejet des mystères de la foi. La cohérence de l’ensemble, toutefois, ne s’impose pas, et on reste souvent dubitatif devant un tel usage de paradoxes.

Le plus grand mérite de cet essai est peut-être de rappeler, contre l’opinion dominante, que ces questions sont essentielles et que nombreux sont ceux qui ont envie d’en discuter dans le respect. Bien comprises, formule bellement McEwen, la prière et la réflexion sont toutes les deux « des dialogues intérieurs ne cherchant pas des conclusions, mais plutôt des ouvertures au monde ». À cela, on peut dire « amen » sans retenue.

Chroniqueur (Présence Info, Jeu), essayiste et poète, Louis Cornellier enseigne la littérature au collégial.

