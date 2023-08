Une inflation qui carbure à la hausse des taux hypothécaires

Avec le coût de l’intérêt hypothécaire — et la hausse des loyers par effet domino — demeurant le principal carburant de l’inflation, que fera la Banque du Canada en septembre ?

Les données sur l’inflation en juillet de Statistique Canada se voulaient une nouvelle fois éloquentes. Outre l’effet de glissement annuel dominé notamment par les aléas du prix de l’essence, l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire est encore et toujours le principal facteur à l’origine de la hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) le mois dernier, et ce, depuis le début de l’année.

Ainsi l’IPC a augmenté de 3,3 % d’une année à l’autre en juillet, remontant au-dessus des 3 % après sa baisse à 2,8 % le mois précédent. « L’accélération de l’inflation globale des prix à la consommation est principalement attribuable à un effet de glissement annuel lié aux prix de l’essence, une forte baisse mensuelle observée en juillet 2022 (-9,2 %) n’étant plus prise en compte dans la variation sur 12 mois », explique Statistique Canada.

Sans l’essence, on observe tout de même une légère hausse de l’IPC, de 4,1 %, comparativement à 4 % en juin. Amplifié par l’impact d’un accroissement du nombre de prêts hypothécaires obtenus ou renouvelés à des taux d’intérêt plus élevés, « l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire (+30,6 %) a affiché une fois de plus une progression d’une année à l’autre sans précédent et est demeuré le principal facteur à l’origine de la hausse de l’inflation globale », ajoute l’agence fédérale. En excluant cette donnée, l’IPC d’ensemble a crû de 2,4 % (la progression était de 2 % en juin et de 2,5 % en mai), se maintenant à l’intérieur de la fourchette cible de 1-3 % de la Banque du Canada.

Un effet du passé

Le gros de l’effet du glissement annuel étant derrière nous, les prochaines statistiques sur l’IPC vont mieux refléter la contribution de ses composantes de mois en mois. La sensibilité de la donnée à la forte augmentation des taux d’intérêt pourrait alors être encore plus palpable. La progression de l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire s’accentue depuis 2022, passant de 21,2 % (en taux annuel) en janvier à 30,6 % en juillet. L’on parle d’une moyenne de +27,2 % pour les sept premiers mois de 2023, contre une augmentation annuelle de 18 % mesurée en décembre dernier.

Par ricochet, le contexte de l’augmentation du loyer de l’argent a également contribué à la croissance des prix d’un autre loyer, celui des logements (+5,1 % en juillet), le niveau des taux d’intérêt décourageant les accédants à la propriété et stimulant la demande pour le logement locatif. Le tout s’inscrivait dans un contexte de ralentissement général du marché résidentiel avant qu’une reprise printanière dans les secteurs les plus chauds ne brise le mouvement de rééquilibrage.

Ainsi, en décembre 2022, alors que l’IPC global affichait une poussée annuelle de 6,3 %, on évoquait un rythme plus lent, en grande partie lié au ralentissement de la croissance des prix de l’essence et de celle du coût de remplacement par le propriétaire immobilier (principalement des prix du mazout et des autres dépenses pour son logement). Mais, encore une fois, le tout était contrebalancé notamment par les hausses associées au coût de l’intérêt hypothécaire.

D’une année à l’autre, le coût de remplacement par le propriétaire et les autres dépenses pour le logement en propriété poursuivaient leur ralentissement au moment où le marché du logement a continué d’afficher des signes de ralentissement, ce qui a exercé une pression à la baisse sur l’IPC, écrivait Statistique Canada dans sa lecture des observations de décembre. Pour ajouter que l’indice du coût de l’intérêt hypothécaire a continué d’exercer une pression haussière sur l’IPC dans le contexte de l’augmentation constante des taux d’intérêt.

Pourtant de bonnes nouvelles

« Si l’on examine le tout de plus près, on remarque de bonnes nouvelles du côté de l’inflation », a écrit Randall Bertlett, directeur principal du secteur Économie canadienne au Mouvement Desjardins, dans sa lecture des données de juillet. Il retient que les mesures privilégiées de l’inflation fondamentale de la Banque du Canada, à savoir l’IPC médian et la moyenne tronquée, ont légèrement ralenti d’une année à l’autre.

Même constat pour la variation annualisée sur trois mois de ces mesures de l’inflation sous-jacente. Et si la mesure de l’inflation fondamentale que retient la Banque du Canada exclut le logement, elle a également ralenti considérablement, passant de 4,6 % en juin à 4,2 % en juillet sur une base annualisée, ajoute l’économiste.

Il en va ainsi de la variation sur trois mois de l’IPC global, qui s’établit au taux annuel de 2,5 % (sur une base désaisonnalisée) en juillet, a calculé Oxford Economics.

Le tout est à mettre dans la perspective que la dernière mesure de l’inflation contraste avec les données macroéconomiques relativement faibles des dernières semaines. On pense au PIB réel, à l’emploi et au commerce international, qui laissent tous présager que le ralentissement de l’économie canadienne serait enfin en train de se matérialiser, croit l’économiste de Desjardins.

Bien que la croissance de l’inflation globale ait ralenti au cours des derniers mois, elle vient néanmoins gonfler des prix demeurés élevés. Comparativement à février 2020, la hausse de l’indice global se chiffre à 15,1 % en juillet. Dans l’intervalle, l’indice du prix des aliments a bondi de 21,3 % et celui du logement, de 17,7 %.

Que fera la Banque du Canada, qui doit rendre sa prochaine décision sur le taux directeur le 6 septembre ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.