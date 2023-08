Mascus confus

J’ai eu une conversation fascinante, il y a déjà un moment, avec un fan d’Andrew Tate.

Andrew Tate, c’est cet ex-champion de kickboxing devenu une superstar de la sphère masculiniste. Depuis quelques années, il publie des vidéos sur la dominance dans les relations avec les femmes, les bagnoles, l’argent… jusqu’à se faire des adeptes partout dans le monde.

Banni de plusieurs plateformes pour ses propos misogynes, il a été accusé, en juin, de viol et de trafic humain, ainsi que d’être l’architecte d’un réseau d’exploitation sexuelle international.

Ma conversation avec son fan précédait, bien sûr, ces accusations. Bien que j’aie été, disons, fortement surprise par l’aveu de son admiration pour Tate, je savais déjà que le gars en face de moi n’était pas con du tout, puisque ça faisait déjà une bonne heure qu’on discutait. Quelque chose ne cadrait pas entre les valeurs de Tate et celles de la personne devant moi. Donc, j’ai pris le temps d’écouter.

Des quelques clips de contenu auxquels il avait eu accès, il avait surtout retenu une préoccupation pour la santé et le bien-être des hommes. J’avais affaire à une personne qui ne s’est pas sentie considérée par une partie de son environnement. Dans la sphère masculiniste, il y avait ces personnages qui s’adressaient explicitement à lui. Il se sentait vu, et ça lui faisait du bien. Pour les détails du message et des valeurs exprimés par Tate, j’ai compris assez rapidement qu’il ne l’avait pas écouté jusqu’au bout.

Curieuse, je lui ai demandé ce que ça voulait dire, pour lui, le masculinisme. Sa réponse, en gros : défendre l’idée que les hommes ont aussi droit à leurs émotions, à leur vulnérabilité, à leur sensibilité, à une écoute. Bref, à une espèce de réponse complémentaire à ce que le féminisme a permis de revaloriser pour les femmes.

C’est alors que j’ai compris qu’il y avait, plus qu’autre chose, une confusion sur les termes. Parce que les mouvements féministes, en déstigmatisant ce qui est associé traditionnellement au féminin, ont cherché à libérer la vulnérabilité de tout le monde. Autrement dit, en ouvrant la cage que sont les clichés de genre, on permet à tout le monde d’être soi-même.

La pensée féministe, c’est beaucoup de choses, mais aussi cette idée que la tristesse et la peur cessent d’être féminines, que la colère arrête d’être strictement masculine. Un monde féministe, idéalement, est un monde où chacun peut vivre le spectre émotionnel humain complet sans peur du ridicule.

Sauf que dans le mot « féminisme », il y a, bien sûr, « femme ». Il y a donc bien des hommes qui croient d’emblée que le mouvement est directement contre eux, sinon pas pour eux. Il peut devenir tentant, lorsqu’on s’y connaît peu, de projeter dans le mot « masculinisme » ses propres aspirations à une meilleure santé émotionnelle — alors que ses visées sont tout le contraire.

Les masculinistes cherchent à remettre les hommes comme les femmes dans la cage que sont les clichés historiques auxquels on a tous été astreints. Un homme est fort, protège, ramène l’argent à la maison, ne pleure pas, ne ressent pas de douleur. Une femme prend soin de l’homme et des enfants, obéit, s’épanouit dans la sphère domestique.

Tous les hommes qui dérogent un peu de ce cadre deviennent l’objet d’une stigmatisation (souvent homophobe) par leurs pairs. Les femmes qui détonnent, elles, sont un peu traitées comme des sorcières modernes. On se dit qu’à force d’insultes et d’exclusion, tout le monde finira par rentrer dans le bon vieux cadre. On aura « retrouvé nos repères » remontant à une société idyllique de la préhistoire (dont on ne connaît finalement pas grand-chose). Et puis, voilà. Tout ira bien.

En lisant l’entrevue du collègue Charles-Olivier L’Homme avec des influenceurs masculinistes québécois, j’ai repensé à ma conversation avec le fan de Tate. Je me suis demandé combien d’hommes, parmi les admirateurs de ces masculinistes bien de chez nous, sont tout aussi… confus. Dans les termes, et dans les objectifs aussi.

Soyons clairs. Je ne me fais aucune illusion sur les convictions d’une personne qui gagne sa vie en disant aux hommes de « ne pas faire leur bitch », entre autres messages misogynes et homophobes évidents. Il y a là des valeurs néoconservatrices et antiféministes assumées, et quand les gens nous montrent qui ils sont et ce en quoi ils croient, il faut les croire.

Sauf que parmi les gens qui s’intéressent à ce genre de personnage, l’appartenance idéologique peut être beaucoup moins claire. Il peut y en avoir plusieurs qui cherchent simplement à combler un vide apparent. C’est-à-dire un vide de personnes qui leur ressemblent tout en s’intéressant à leur bien-être physique et émotionnel. Des hommes féministes, en bref.

Sauf qu’il y en a déjà plein, bien sûr, de ces hommes. Mais leur popularité sur les médias sociaux n’est souvent pas comparable, et ce que n’est pas nécessairement le type de contenu que les algorithmes proposent d’emblée aux jeunes hommes hétéros.

On pourrait faire une analyse des points faibles de certains pans du féminisme, et voir ce qu’on pourrait faire de mieux pour que les hommes sentent que la libération émotionnelle promise les concerne aussi. Mais au-delà de cet exercice d’autocritique, il faut nommer une évidence : on a peu de contrôle sur les idées auxquelles on est exposé.

Il y a des mouvements politiques organisés qui ont intérêt à garder les hommes confus dans les termes et les objectifs des mouvements féministes. Et des plateformes numériques qui engrangent les profits lorsque les hommes en mal de vivre donnent leur temps et leur attention à un Andrew Tate ou à un Jordan Peterson.

C’est pourquoi je trouve important, lorsque le contexte le permet, de prendre le temps d’avoir ces conversations en personne, loin des médias sociaux, avec ces hommes attirés par les contenus masculinistes, mais dont on sent les contradictions et la confusion intérieure palpables sous la surface. Particulièrement s’ils sont jeunes. On se rend compte souvent qu’à défaut d’un vocabulaire commun, nos objectifs profonds sont les mêmes. C’est l’algorithme qui nous divise.

Anthropologue, Emilie Nicolas est chroniqueuse au Devoir et à Libération. Elle anime le balado Détours pour Canadaland.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.