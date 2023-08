Les médias à la peine

Quand Stéphan Bureau a appris la semaine dernière, à la onzième heure, que l’émission Le monde à l’envers, qu’il animait à TVA, ne reprendrait pas l’affiche à l’automne, il est tombé des nues. Sa deuxième saison avait été préconfirmée. D’où sa révolte sourde sur LinkedIn, au nom de son équipe laissée sur le carreau, au nom des méthodes cavalières usées en haut lieu à l’heure d’annoncer le couperet.

La formule du Monde à l’envers, certes perfectible, osait le débat avec un animateur chevronné sur une chaîne en manque de ce type d’affrontements audacieux. Qu’une série américaine doublée, FBI. La recrue, succède à l’émission dans sa case horaire a de quoi choquer. Un tissu québécois se dissout au profit de Hollywood à une heure de grande écoute, le vendredi à 20 h. Des figures d’identification culturelles et médiatiques de proximité perdent la lumière.

De même, en apprenant que la minisérie de Xavier Dolan, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, produite à grands frais par Québecor et lancée sur Club illico, ne serait pas distribuée sur sa chaîne TVA, mais vendue à Télé-Québec, on s’est dit : voyons donc ! C’était une fleur baroque au chapeau de cet empire. Une occasion de percer de nouveaux murs artistiques ! Audrey est revenue, de Florence Longpré, avait connu le même sort.

La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, adaptée de la pièce de Michel Marc Bouchard, sera sans doute mieux hébergée sur des ondes moins bombardées de publicités et collées davantage à son public cible qu’à TVA. Celle-ci égare toutefois l’occasion d’étendre son rayon culturel au-delà de sa sphère.

L’argent n’est pas tout, songe-t-on en mâchouillant son brin de candeur. Mais quand les coffres se vident, la qualité et la courtoisie, dirait Stéphan Bureau, montent à l’autel du sacrifice en premiers de cordée. Ce nivellement inéluctable par le bas et ces mises à pied de figures d’expérience affligent, par-dessus tout. Notre petite société fragile, déjà otage des GAFAM, possède de moins en moins de remparts protecteurs dans ses propres réseaux.

Pas étonnant que le profil de Radio-Canada fasse grincer des dents les employés de Québecor. La chaîne publique ultrasubventionnée met à sa grille plusieurs quiz et talk-shows qui pourraient se voir hébergés chez TVA. Tout ça en facturant le contenu de son site payant Tou.tv Extra. Et en empochant de lucratives publicités, qui défrisent même son téléjournal. Injustice ! Mieux vaut être bercé dans le giron de l’État que de loger à sa propre enseigne quand la terre tremble. Ainsi, le groupe Métro Média est-il balayé comme feuille en automne, malgré ses racines à Montréal et en région.

Il reste que chaque groupe médiatique privé demeure responsable de ses ratés. Les canaux sportifs de Québecor traînent de la patte. Des choix de dispersion accroissent les déficits d’ensemble. En notre turbulente ère médiatique, le droit à l’erreur s’amenuise.

Meta, avec son boycottage des contenus journalistiques canadiens sur Facebook et Instagram, fait mal aux créatures hyperbranchées que nous sommes. Mesure vengeresse venue contrer le projet de loi C-18 d’Ottawa, qui entend imposer (à raison) des accords de compensation aux mégaplateformes, elle démontre par l’absurde l’étendue de nos dépendances à l’Internet.

À sa suite, Google entend cesser en décembre de dérouler sur son fil les informations canadiennes. Tant de textes de journalistes atteignent aussi sur ce moteur de recherche de nouveaux lecteurs. Qui veut s’en passer ? Espérons que les négociations dégèleront, sans trop rêver.

Chose certaine, les entreprises d’ici qui retirent leurs investissements publicitaires chez Meta font bien d’exercer ces pressions contre le géant du Web. Ne serait-ce qu’à titre de salves d’honneur. Quant à l’État, on lui souhaite de s’imposer davantage afin de donner aux médias les moyens de respirer.

Car des médias divers grugent leur part d’audace, de dissidence, d’art salvateur pour boucler les fins de mois quand la pub et les audiences migrent vers la stratosphère. En matière culturelle, plusieurs misent à fond sur un populisme racoleur. Au Québec comme ailleurs. En France, le chic quotidien Le Monde publiait cet été une chronique signée par son rédacteur en chef invitant l’opéra et la musique classique à émerger de leur posture élitiste (mot honni). Pourtant, les temples de l’art lyrique et de la grande musique se décarcassent partout pour séduire des jeunes. Faut-il renier dans nos journaux l’héritage humaniste et artistique dans l’espoir de traverser l’orage sans trop se mouiller ?

D’un sacrifice, d’une concession à l’autre, les médias contribuent à appauvrir nos sociétés. Ont-ils vraiment le choix de s’adapter aux révolutions du jour ? Pas vraiment. Mais des virages se prennent à la va-vite. Un jour, la postérité tentera en vain de recoller des pots cassés précieux, en mille morceaux éparpillés. Évitons-lui de nous maudire.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.