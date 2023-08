Sur la rue, on oublie qu’on oublie

L’histoire se répète. Encore la semaine dernière, des personnes circulant dans les rues de Montréal ont été tuées par des automobilistes. Qu’importe la nature de ces accidents mortels, ce qu’il faut retenir ici, c’est que des humains ont payé le prix fort d’une erreur de conduite, d’un geste d’inattention ou d’un geste criminel de la part de personnes au volant d’un véhicule. Contrairement aux trop fréquents mauvais titres que l’on voit en manchette, ce n’est pas une voiture ou un camion qui a causé la mort de ces personnes, c’est leur conducteur.

Vous me direz peut-être que j’utilise ici des mots lourds de sens. Mais comment faire autrement quand des gens, qui ne faisaient que marcher paisiblement, meurent sur nos routes ? C’est absolument insensé. Comment définir autrement une violence pareille à l’endroit de personnes innocentes qui déambulaient tranquillement sans avoir rien demandé d’autre que la sécurité la plus élémentaire ?

Le résultat est exactement le même que lorsqu’une personne se fait tuer innocemment par une arme à feu. J’aimerais voir, de la part de toute la société, une mobilisation et un sentiment d’urgence aussi important pour la sécurité des piétons que nous l’avons vu pour les tueries inacceptables qui ont eu lieu au cours des dernières années. Malheureusement, ce n’est pas le cas.

Le 15 mars dernier, dans ma chronique qui parlait du décès de la petite Mariia Legenkovska, je vous faisais remarquer ceci : « Chaque fois, on se dit : “Pas un mort de plus !” Puis ça tombe dans l’oubli, encore. » Nous voilà arrivés à la fameuse phrase : « je vous l’avais bien dit ». Je déteste ça ! Mais voilà, les choses sont telles dans la rue qu’on oublie qu’on oublie.

Sans entrer dans le détail des récents décès survenus dans nos rues, il y a un dénominateur commun qui relie tous ces accidents : l’espace de l’humain dans la ville par rapport à celui de l’automobile. Tant et aussi longtemps que nous ne changerons pas radicalement ce paradigme fondamental, nous aurons beau dire « pas un mort de plus », rien n’y fera.

Il faut le répéter : les personnes n’existent pas dans le Code de la sécurité routière (CSR). C’est une aberration qui perdure sans aucune indication de changement à courte échéance. Nous ne pourrons pas changer le bilan meurtrier sur nos routes sans nous attaquer de front à notre relation à l’automobile et à sa place dans l’espace public.

Nous avons entendu ce printemps et cet été les hauts cris de citoyens à propos des problèmes de fluidité subis sur les routes de la métropole. Certes, il y a beaucoup de travaux en cours. Il reste que ce sont là les mêmes arguments que nous entendons chaque fois que des mesures importantes sont mises en place pour sécuriser les déplacements des piétons et des personnes à mobilité réduite.

Il est inadmissible, en 2023, que l’impact sur la fluidité automobile demeure un critère décisionnel quand vient le temps d’ajouter du temps de traverse pour les piétons à un feu de circulation. Comme il est tout aussi inadmissible d’inclure les capacités d’angle de braquage des camions et des voitures dans l’analyse des plans de réaménagement d’une intersection en faveur de la sécurité des piétons.

Quand j’entends des gens exiger plus de sécurité tout en affirmant que cela est possible sans toucher à la place de l’automobile sur la route, je me dis que ce sont là des réflexions de joyeux prestidigitateurs. Si on veut rehausser la sécurité des personnes sur nos routes, ajouter des policiers ou des brigadiers scolaires ne suffira pas, il faudra carrément redéfinir l’espace public. Cela veut obligatoirement dire ajouter de l’espace pour les usagers qui sont vulnérabilisés sur les routes pour en enlever aux autres, entendre ici les automobilistes.

Ce sera bientôt la rentrée scolaire partout au Québec, et il faut s’attendre à ce que le mouvement Mettons fin à l’insécurité routière sur le trajet scolaire reprenne là où il avait laissé la mobilisation au printemps dernier : avec des manifestations devant les écoles. Qu’allons-nous répondre à ces parents inquiets cette fois ?

Pendant l’été, nous avons constaté à quel point les rues piétonnes sont finalement de bonnes solutions, y compris pour l’économie. Nous avons vu également à quel point les tronçons du Réseau express vélo (REV) sur les rues Bellechasse et Saint-Denis ne sont finalement pas l’apocalypse annoncée, bien au contraire. Il faut s’inspirer de ces exemples pour réaliser des projets aussi ambitieux en matière de partage de la route.

Les idées et les solutions existent, c’est la résistance aux changements qui fait obstacle à leur mise en oeuvre. Individuellement, derrière le volant, les compromis sont difficiles. Il n’y a rien de plaisant à faire du surplace en voiture. Je parlais la semaine dernière de l’abandon, c’est exactement de cela qu’il est question ici. Accepter de céder de l’espace de circulation ou de stationnement au bénéfice des piétons et des personnes à mobilité réduite, c’est abandonner un privilège individuel au bénéfice du bien commun.

Construire des villes à échelle humaine, ce n’est pas qu’une question de densité, de hauteur d’immeubles ou de parcs, c’est mettre l’humain au centre de toutes les facettes de la vie en ville. Dans le dilemme des intérêts divergents, nos décideurs publics doivent choisir de protéger la vie des humains au détriment de la fluidité automobile.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

