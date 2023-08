Récession ou pas, l’inflation alimente la Grande Démission

La Grande Démission observée dans le contexte de la pandémie vibre désormais au rythme du coût de la vie. Récession ou pas, près d’un Canadien sur quatre prévoit chercher un nouvel emploi au cours de la prochaine année.

Cette Grande Démission observée en 2021 et en 2022 dans le sillon de la COVID-19 et du recours au télétravail était le lot de travailleurs insatisfaits de leur travail ou de leur salaire, ou découvrant simplement que leur emploi ne correspondait pas ou plus à leurs attentes. L’inflation s’ajoute désormais à l’équation, avec 42 % des employés canadiens affirmant que même si leur ménage peut payer ses factures, il ne leur reste plus rien pour épargner. Pire, 14 % disent que leur ménage a du mal à payer ses factures, selon les résultats d’un vaste sondage mondial mené par la firme PwC. Cette consultation annuelle portant sur l’évolution future du travail a été réalisée auprès de 2000 travailleurs au Canada et de près de 54 000 employés dans le monde.

« Malgré le ralentissement de l’économie mondiale, La Grande Démission semble persister. Près d’un employé canadien sur quatre (23 %) dit qu’il est très ou extrêmement susceptible de changer d’employeur au cours des 12 prochains mois, en hausse par rapport à 16 % l’an dernier. » Parmi ces travailleurs, moins de la moitié (47 %) ont déclaré qu’ils trouvaient leur emploi gratifiant, contre 57 % de ceux qui pensaient ne pas changer d’employeur. Ils sont également huit points de pourcentage moins susceptibles de dire qu’ils peuvent vraiment être eux-mêmes au travail que leurs homologues ayant l’intention de rester, soit 51 % contre 59 %.

Même constat à l’échelle mondiale. Les employés se sentent de plus en plus à court d’argent alors que l’économie se refroidit et que les défis inflationnistes continuent d’avoir un impact sur leur portefeuille. « La proportion de la main-d’oeuvre mondiale ayant déclaré qu’il lui restait de l’argent à la fin du mois est tombée à 38 %, comparativement à 47 % l’an dernier. Un employé sur cinq (21 %) occupe maintenant plusieurs emplois, 69 % le font par besoin de revenus supplémentaires », poursuit la firme de services-conseils.

Dans un chapitre du sondage portant sur l’intelligence artificielle, on observe une IA qui divise, dont l’impact ne fait pas l’unanimité. Sur le plan mondial, à peine la moitié (52 %) des employés s’attendent à un impact positif sur leur carrière au cours des cinq prochaines années. Un peu moins du tiers (31 %) croient que l’IA augmentera la productivité ou l’efficacité au travail, et un peu plus du quart (27 %) y voient une occasion d’acquérir de nouvelles compétences.

Des entreprises inquiètes

Du côté des dirigeants d’entreprise, ils sont nombreux à manifester leur inquiétude face aux perturbations à venir. Ainsi, 39 % des p.-d.g. (25 % des répondants canadiens) pensent que leur entreprise ne sera plus économiquement viable dans une décennie si elle continue sur sa lancée actuelle, selon une enquête annuelle mondiale de PwC menée cette fois auprès de 4410 p.-d.g. de 105 pays et territoires, dont 192 au Canada. La tendance est constante dans toute une gamme de secteurs économiques, notamment la technologie (41 %), les télécommunications (46 %), la santé (42 %) et la fabrication (43 %).

Parmi les explications figurent les attentes des p.-d.g., selon lesquelles le phénomène appelé la « Grande Démission » se poursuivra au moins dans une certaine mesure. Ainsi, 36 % des p.-d.g. (contre 41 % des Canadiens) ont déclaré qu’ils pensaient que les taux de démission et de retraite augmenteraient au cours des 12 prochains mois, comparativement à 26 % des p.-d.g. (21 % des répondants canadiens) s’attendant plutôt à une diminution ; les autres ne prévoyant aucun changement.

Ces attentes se répercutent sur les intentions de mises à pied en réaction au ralentissement économique. Si 52 % des p.-d.g. déclarent évoluer en mode réduction des coûts, seuls 19 % mettent en place des gels d’embauche, et 16 % réduisent la taille de leurs effectifs. « Cela contraste fortement avec ce que nous avons entendu des p.-d.g. en octobre et en novembre 2008, lorsque deux fois plus d’entre eux nous ont dit qu’ils prévoyaient des réductions d’effectifs à court terme », poursuit PwC.

La firme d’ajouter que les données de l’enquête portent à croire que les p.-d.g. ne procèdent pas à des licenciements en partie à cause de leur expérience d’une attrition des employés qui s’est poursuivie, voire qui a augmenté au cours de l’année écoulée. La plupart des répondants au sondage semblent croire que ces taux de départ élevés vont se poursuivre.

Dans un sens plus large, ces dirigeants ont ciblé le changement climatique, les perturbations technologiques, les changements démographiques, un monde en fracture et l’instabilité sociale comme étant cinq mégatendances susceptibles de remodeler l’environnement des affaires.

Il ressort également d’un sondage mené cette fois par Oxford Economics auprès de sa clientèle d’entreprises que les tensions géopolitiques sont désormais perçues comme représentant le risque le plus élevé pour l’économie mondiale — à court terme pour 36 % des répondants et à moyen terme pour 60 % d’entre eux, avec pour conséquence une démondialisation du commerce et du système financier. Les craintes concernant le système bancaire se sont apaisées, mais restent élevées. Côté hausse des prix, les fortes anticipations inflationnistes représentent un risque notoire à court terme, mais la confiance demeure concernant la modération de l’inflation va se modérer, lit-on.

