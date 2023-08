Pendant que les champs brûlent

Personne n’échappe à ce qui semble bien enclenché. L’été 2023 aura été celui de tous les contrastes. Des inondations aux incendies, les images de cataclysmes se fraient de nouveaux chemins jusqu’à nous, parce que oui, nous savons aller les chercher ailleurs que sur des fils Facebook devenus éhontément désertés d’une forme irremplaçable de pertinence. Maintenant dédiés à nos seules autopromotions, ces fils, devenus de plus en plus près des murs, à la recherche, peut-être, d’une manière de répliquer à ce qui, partout autour, semble accepté dans la plus grande des docilités, nous continuons néanmoins à les consulter.

Les refuges s’étiolent devant nous, ceux de l’esprit comme ceux du monde physique, nous laissant devant la difficile tâche de choisir comment résister, comment garder le courage du beau, sans se voiler pour autant la face. En regardant les paradis brûler, à côté de ceux qui croissent en toute impunité, il y a cette impression qui nous vient parfois que toute résistance sera désormais inutile. La culpabilité inutile et privilégiée ne nous menant qu’à nous regarder nous-mêmes et à nous complaire aussi, que reste-t-il d’humain et de signifiant à faire ? Où loge la résistance requise ? J’ai eu l’impression, toute la semaine, de récolter dans la parole individuelle, quelque chose du désarroi collectif, dans un été qui n’en finit plus de se faire côtoyer le tragique et l’absurde.

Dans les lieux d’écoute, là où les humains viennent raconter quelque chose de leur quête à habiter ce monde, on entend le son de plus en plus aiguisé de l’impuissance. De nouvelles formes de paralysie psychique surgissent dans la clinique, dont celle s’apparentant au hikikomori, du japonais hiko (« tiré vers soi ») et komori (« s’enfermer »). Bien qu’il n’existe pas de consensus scientifique sur cette appellation dans la clinique, je l’évoque ici davantage comme une image, que j’emprunte au psychiatre Tamaki Saito qui, en 1998, définissait le hikikomori comme étant un « état psychosocial et familial, concernant en majorité des hommes, qui vivent coupés du monde et des autres, cloîtrés le plus souvent dans leur chambre pendant plusieurs mois. Ils se sentent accablés par la société, ont le sentiment de ne pas pouvoir atteindre leurs objectifs de vie et réagissent en s’isolant de la société » (source : Wikipédia).

Chez eux, il y a cette impression que non, « plus rien n’a de sens » et que non, « plus rien ne va ». Désenchantés pour vrai, ils arrivent déprimés jusqu’à la presque catatonie à 14, 15 ou encore 22 ans, traînés de force au cabinet par des parents qui n’en peuvent plus de tolérer la passivité à l’étage du dessous de leur maison où le manque s’est fait quasi (trop) inexistant. Pas assez de manques, ça se peut, oui. Presque nourris encore à la béquée, psychiquement parlant, n’ayant pas beaucoup développé la mastication de leur monde intérieur, ils se sentent paradoxalement remplis d’un monde extérieur fait de vide. Oui, ils sont comme pleins de vide, à la recherche d’une direction qui, aussitôt dépliée, se voit rassise par un rappel de combien presque toute action produira de sa nuisance, par sa participation à tout ce qui détruit.

Ils ont souvent été élevés par de bons parents, seulement typiques de ma génération, qui cherchent beaucoup à réparer leur enfance au travers de leur progéniture, flirtant parfois avec une sorte de culpabilité panique devant l’insatisfaction de celle-ci. Ces jeunes se terrent dans des sous-sols, sans que plus rien de leurs gestes ne nous soit adressé. La passivité devient alors la seule issue possible à ce qui se trame au-dehors, jusqu’à la fin. Souvent dotés d’une intelligence redoutable, capables de décrocher des A+ dès qu’ils lisent un peu, ils préfèrent le noir, le décrochage en fin de parcours ou au milieu, le gaming et les vidéos YouTube. Quand j’arrive à leur parler, à tendre l’oreille suffisamment longtemps, à supporter les silences et en trouvant la juste dose de retrait et de curiosité (ce qui est rare, je l’avoue) pour qu’ils reviennent, je me sens parfois comme dans ce vieux vidéoclip de Radiohead où un homme en complet-veston se couche sur le trottoir en plein milieu de la ville. Questionné par les passants, il répète qu’il ne veut pas révéler la raison de son horizontalité, réclamant seulement qu’on le laisse seul. Quand il finit par chuchoter à un des hommes agenouillés auprès de lui, sans que les sous-titres nous permettent de comprendre la révélation, la raison de son geste, la caméra effectue un travelling arrière terrifiant où tous les hommes et les femmes de la ville se couchent les uns après les autres sur le sol, au travers des gratte-ciel.

Renoncer à soi, dans une forme d’ascèse qui n’attend plus le Messie.

J’avoue que je les comprends parfois, qu’une forme de « sentiment océanique » m’attrape, moi aussi, me faisant quelques minutes contempler l’idée d’attraper la nageoire du dauphin comme Jean-Marc Barr et de ne pas remonter à la surface. Je n’y vois qu’un symptôme qui nous renvoie quelque chose de notre propre incohérence collective, à dénoncer d’un côté un système auquel on continue néanmoins de contribuer, de mille manières ancrées dans nos habitudes chéries. Il y a bien, oui, parfois, en nous, ce désir du recroquevillement qui surgit, en espérant qu’en sortant de dessous la couette du repli, il restera quelque chose de beau à regarder, à aimer.

Si le mépris et la culpabilisation ne mènent à rien d’autre qu’à notre division, je cherche comment honorer quelque chose de debout en moi, avec les autres. Vous voulez bien m’aider ?

Appel aux récits Le renoncement n’est pas une option, mais je vous le demande, comment résister, qu’est-ce qui fait sens pour vous, relativement aux changements climatiques, à toutes ces métadécisions ?

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.