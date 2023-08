L’allocation 60/40 retrouve sa place dans les portefeuilles

Le fameux modèle 60/40 des investisseurs institutionnels a été plutôt malmené en 2022 dans ce marché baissier où obligations et actions ont évolué en corrélation. Mais des obligations réhabilitées par la hausse des rendements des titres à revenu fixe et par la perspective d’un éventuel recul des taux d’intérêt viennent rétablir la pertinence de cette allocation d’actif servant de référence.

L’on parle ici d’une répartition de l’actif d’un portefeuille type comprenant 60 % d’actions et 40 % d’obligations. Un tel portefeuille a offert un rendement négatif de quelque 15 % l’an dernier, sous le coup d’une mauvaise performance durant les six premiers mois. Cette année, un portefeuille équilibré type affiche une hausse de 2,1 % au deuxième trimestre, qui s’ajoute à celle de 4,6 % du premier, selon les données du cabinet Mercer.

Au 30 juin, l’indice S & P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 5,7 % sur six mois, et le S & P 500 de 14,2 % (en dollars canadiens). Celui des obligations canadiennes pouvait osciller entre 2,5 et 5,4 % malgré la poursuite de l’austérité monétaire de la banque centrale, pour un rendement à l’échéance se chiffrant autour de 4,4 %.

Les spécialistes retiennent que le rôle de l’obligation dans un portefeuille consiste essentiellement à amortir les risques et le choc d’une récession et à réduire la volatilité du portefeuille. D’apporter aussi une composante revenu prévisible et, historiquement, une source de revenus non corrélée. La pertinence de la place des obligations au sein des portefeuilles s’en trouve renforcée en cette conjoncture inflationniste, de risques géopolitiques et de potentiel d’une récession qui, si elle se manifestait, entraînerait à la fois une baisse des taux d’intérêt de long terme et une volatilité accrue du marché des actions.

La chute du cours des obligations émises et la hausse du rendement offert découlant de la remontée des taux d’intérêt permettent de combiner rendement plus élevé et gain en capital à l’échéance. Et avec cette relation inverse de taux d’intérêt-cours de l’obligation, un éventuel recul des taux d’intérêt permet également de miser sur une hausse des prix des obligations déjà émises.

Comparaison des rendements

Dans un texte du magazine spécialisé Conseiller, l’on cite les observations d’une étude de la firme de gestion Picton Mahoney voulant que, sur près de 150 ans (de 1871 à 2019), « le rendement total du marché américain des actions a offert 9,1 % annuellement, et celui des obligations du Trésor américain à long terme, 4,8 % », tous deux faisant beaucoup mieux que l’inflation. De plus, « si l’on regarde la qualité du rendement sous l’angle des corrélations et de la volatilité, le modèle 60/40 a généré un meilleur rendement sur le long terme que les obligations, et une performance légèrement inférieure à celle d’un portefeuille uniquement d’actions, mais avec moins de volatilité ».

Mais sous l’angle du risque, le modèle 60/40 a donné un meilleur rendement qu’un portefeuille composé uniquement d’actions. « Sur 150 ans, le rendement total du marché américain des actions a fourni 9,1 % annuellement. Il a été de 7,6 % pour le modèle 60/40, et de 4,8 % pour les obligations à long terme du Trésor américain, contre 2,1 % pour l’inflation. Les actions ont cependant offert une volatilité de 14 %, contre 8,7 % pour le 60/40 et 4,1 % pour les obligations », ajoute Picton Mahoney.

Au Canada, au cours des 40 dernières années de la période janvier 1983-décembre 2022, « un portefeuille équilibré composé de 60 % d’actions canadiennes et de 40 % d’obligations canadiennes aurait généré un rendement annualisé de 8,5 %, avec un écart-type de 9,3 % ». Un portefeuille composé uniquement d’actions canadiennes aurait offert un rendement annualisé à peine plus élevé, de 8,8 %, mais avec une volatilité annualisée de loin supérieure, à 14,4 %. Un portefeuille composé uniquement d’obligations canadiennes aurait eu une combinaison rendement (7,2) et risque (5,3 %) plus faibles, selon les données de Refinitiv.

Diversifier le 40

Ce qui n’empêche pas de diversifier le 40. Picton Mahoney propose même une approche 40 (actions) 30 (obligations) 30 (placements alternatifs). D’ailleurs, dans le contexte d’une autre époque dominée par des taux d’intérêt chétifs, les gestionnaires et investisseurs institutionnels étaient nombreux à atténuer le poids des obligations émises par les gouvernements et des entreprises de première qualité dans le segment des titres à revenu fixe. Ils faisaient alors place à certaines actions privilégiées (dont les actions privilégiées révisables tous les cinq ans), aux infrastructures, aux placements privés, non traditionnels ou alternatifs, au crédit privé, aux fonds de couverture, aux sociétés d’investissement dans les hypothèques, aux billets structurés, aux marchés étrangers, voire à la dette des pays émergents, ou encore à l’investissement à haut rendement.

La largeur du spectre est toutefois délimitée par la relation risque-rendement, par la capacité de ces véhicules à générer un revenu, et par leur liquidité.

