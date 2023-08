Le Poilievre 2.0

Les bonzes du Parti conservateur du Canada sont catégoriques. Le lancement cette semaine d’une campagne publicitaire mettant en valeur la vie de famille de leur chef, Pierre Poilievre, à peine une semaine après l’annonce de la séparation de Justin Trudeau et de sa femme Sophie Grégoire, était « sans aucun doute une coïncidence ». Soit, cette campagne de plus de 3 millions de dollars n’a pas été créée du jour au lendemain afin d’offrir un contraste entre la vie du couple de M. Poilievre et celle, plus chancelante, de son principal adversaire politique. La preuve, c’est que le chef conservateur y porte des lunettes, ce qu’il ne fait pratiquement plus en public depuis que les faiseurs d’image du PCC ont décidé de lui donner un nouveau « look », plus décontracté que celui du politicien austère qu’il a affiché jusque-là.

Cependant, on se demande pourquoi le PCC a choisi de lancer maintenant cette vidéo dans laquelle la femme de M. Poilievre raconte pourquoi elle croit en son mari. Certains électeurs risquent de trouver la démarche de mauvais goût. Pourquoi n’avoir pas attendu quelques semaines, histoire de laisser M. Trudeau encaisser le coup de sa rupture ?

La réponse se trouve en partie dans la stratégie qu’adoptent les conservateurs en vue des prochaines élections fédérales et qui vise à déployer de vastes sommes d’argent que le PCC recueille auprès de ses militants avant que la campagne ne soit officiellement déclenchée. À partir de ce moment-là, ses dépenses seront strictement encadrées par la Loi électorale, alors que ces règles ne s’appliquent pas en dehors de la campagne. Et les conservateurs jouissent d’un avantage financier indéniable sur leurs rivaux. La sortie de cette campagne publicitaire prépare aussi le terrain en vue du congrès national du PCC, qui aura lieu à Québec début septembre. Il s’agit de se donner un élan à l’approche du congrès, un an après l’élection de M. Poilievre à la tête du PCC. Le parti veut présenter l’image d’une formation qui a le vent dans les voiles.

Les sondages ne lui donnent pas tort. Depuis plusieurs semaines maintenant, les enquêtes d’opinion se succèdent et se ressemblent. L’avance des conservateurs sur les libéraux de M. Trudeau frôle les dix points de pourcentage. Le taux net d’approbation de M. Poilievre (qui comptabilise les opinions favorables et défavorables des électeurs à l’égard du chef) est maintenant supérieur à celui de M. Trudeau partout au pays… sauf au Québec. Le chef conservateur peine toujours à faire bonne figure auprès de l’électorat québécois.

Alors, il n’est pas surprenant de voir le PCC déployer l’arme secrète de M. Poilievre en la personne de sa femme, Anaida, narratrice de l’une des vidéos sorties cette semaine. Née au Venezuela, ayant grandi dans Hochelaga-Maisonneuve et Pointe-aux-Trembles, Mme Poilievre explique dans un accent bien plus québécois qu’espagnol pourquoi son mari, qui a été adopté par des enseignants francophones et a grandi à Calgary, mérite de devenir premier ministre. « Qui est Pierre Poilievre ? » demande-t-elle. « Pour moi, c’est l’homme qui m’aime pour qui je suis, une Québécoise guidée par le gros bon sens qui a fait du Canada son chez-soi. C’est pour ça que quand Pierre dit que ce n’est pas important qui vous connaissez ou d’où vous venez, ce qui est important, c’est qui vous êtes et où vous allez, ce n’est pas des paroles en l’air. »

Mme Poilievre, qui a travaillé sur la colline du Parlement pendant plusieurs années avant que son mari ne devienne chef du PCC, pourra sans doute jouer un rôle important dans la prochaine campagne électorale. Mais le vrai défi de M. Poilievre demeure de convaincre les Canadiens qu’il a l’étoffe d’un premier ministre et les politiques pour ramener le pays sur la bonne voie, alors que les hausses du coût de la vie et la pénurie de logements abordables sont au coeur des préoccupations des électeurs. « Il peut changer de “look” s’il veut. Mais c’est le même contenu et le même discours », a riposté cette semaine le lieutenant des libéraux au Québec et ministre des Transports, Pablo Rodriguez. Même son de cloche du député néodémocrate Alexandre Boulerice, peu impressionné par le changement de style du chef du PCC : « Il a beau enlever ses lunettes et se mettre un sourire dans le visage, je ne vois pas en quoi ses politiques vont aider les gens à payer l’épicerie ou à se loger convenablement. »

M. Poilievre n’a pas besoin de dévoiler sa plateforme électorale avant le déclenchement de la vraie campagne, toujours prévue pour l’automne de 2025. En attendant, l’absence de solutions à la crise du logement proposées par le gouvernement Trudeauest éloquente. Je gagerais que la vidéo que le PCC a publiée en ligne fin juillet — et qui reprend les commentaires récents de M. Trudeau selon lesquels le logement « n’est pas une responsabilité fédérale » — attirera davantage les électeurs vers M. Poilievre que tout changement de style ou toute publicité mettant en valeur sa vie de famille.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.