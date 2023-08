La fabrique du soupçon

C’est arrivé il y a 15 ans, cette semaine. Le 9 août 2008, Fredy Villanueva se trouve dans le stationnement de l’aréna Henri-Bourassa, à Montréal-Nord, lorsqu’il est atteint par deux balles tirées par l’agent Jean-Loup Lapointe au terme d’une interpellation policière qui « tourne mal ». Le groupe de jeunes dont il faisait partie avait été interpellé parce qu’on les soupçonnait de jouer aux dés, en contravention d’un règlement municipal.

Il faut rappeler la distorsion infligée au récit des événements de ce soir-là. À l’époque, les médias avaient aussitôt repris la version des faits diffusée par les policiers, suggérant que l’agent avait raisonnablement craint pour sa sécurité. Toutes sortes d’erreurs factuelles ont ensuite été relayées : on a affirmé que Fredy Villanueva était armé, qu’il avait chargé les policiers, ou alors que les coups de feu étaient survenus au terme d’une échauffourée violente et sans issue.

Les conclusions de l’enquête du coroner, publiées en 2013, brossent un portrait bien différent. Fredy Villanueva n’était pas armé. Il n’a pas attaqué les policiers qui tentaient d’immobiliser son frère. Toutes les personnes présentes sur les lieux, y compris la partenaire de l’agent Lapointe, ont été stupéfiées par les coups de feu.

Cette « bavure » n’a jamais fait l’objet d’accusations criminelles, et les stratégies de relations publiques des corps policiers, ainsi que les exagérations médiatiques, ont laissé une trace profonde. Aux yeux du grand public, la mémoire de Fredy Villanueva demeure entachée d’un soupçon — au point où la création d’un lieu de recueillement en son nom avait été jugée trop « polarisante » en 2018, lors du dixième anniversaire de son décès.

À bien des égards, justice n’a jamais été rendue dans cette affaire. Qu’à cela ne tienne, mercredi, les reportages soulignant ce sombre anniversaire adoptaient un ton prudent et consensuel, en s’interrogeant surtout sur l’évolution des relations entre les corps policiers et la jeunesse de Montréal-Nord.

Même là, difficile de faire un bilan optimiste. « J’aurais tellement aimé pouvoir vous dire qu’il y a eu un changement incroyable. Malheureusement, ce n’est pas le cas », disait en entrevue à Radio-Canada Cassandra Exumé, coordonnatrice générale de l’organisme Hoodstock. On parlait d’interpellations policières constantes, de relations avec la police empreintes de crainte et de méfiance, on évoquait la persistance du profilage racial.

D’abord, rappelons que le SPVM a récemment refusé d’imposer un moratoire sur les interpellations policières, en dépit des conclusions de deux rapports démontrant les effets manifestement discriminatoires de cette pratique. Les données sont sans équivoque : les personnes autochtones, noires et arabes courent respectivement 6 fois, 3,5 fois et 2,6 fois plus de risques d’être interpellées par la police que leurs concitoyens blancs.

Le chef du SPVM, Fady Dagher, s’est dit sensible aux critiques, soulignant que « le profilage racial est un sujet qui [le] touche personnellement ». Cela ne l’empêche pas de rappeler l’importance des interpellations comme outil d’intervention. On comprend que le profilage est un mal nécessaire, car il est primordial que les policiers puissent continuer d’aller à la pêche aux informations, même si l’effet concret de cette pratique est d’éroder le sentiment de sécurité — et la dignité — des citoyens appartenant aux groupes que l’on profile.

Cet entêtement va de soi si l’on considère que ces pratiques discriminatoires ne sont pas un défaut de fonctionnement de la police. Elles sont constitutives de sa mission : contrôler la présence de certains corps dans l’espace, assigner certaines catégories de citoyens à un régime de suspicion constant.

Ensuite, tout cela s’inscrit dans le contexte d’une recrudescence des discours sur la dangerosité de la ville et sur la crise de la violence armée — que l’on propose de résoudre en misant quasi exclusivement sur l’intensification de la présence et des interventions policières.

En effet, comme le soulignait récemment Ted Rutland, professeur en géographie humaine à l’Université Concordia, le contraste entre les sommes investies dans la prévention de la violence et l’argent injecté dans leur répression est presque risible. Selon ses calculs, depuis 2021, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec auraient alloué 12 millions de dollars à des programmes de prévention de la violence auprès des jeunes, tandis que le budget du SPVM a augmenté de 108 millions de dollars.

Disons simplement que le message est dans les chiffres. Les recherches démontrent pourtant que c’est d’abord et avant tout la prévention, à travers des initiatives communautaires qui ont des liens tangibles avec les collectivités, qui donne des résultats.

En somme, le refus de mettre fin aux pratiques policières discriminatoires, la construction d’une menace omniprésente toujours à réprimer, la préséance accordée à l’institution policière pour résoudre les problèmes sociaux (réels et fabriqués), ainsi que l’impunité générale dont jouissent les corps policiers créent les conditions pour qu’un drame comme la mort de Fredy Villanueva se reproduise.

