Pink Floyd sous dôme

Je suis souvent allée faire mon tour à la Société des arts technologiques (SAT). Son élégante coupole profilée de loin sur le boulevard Saint-Laurent tient de la lanterne magique. À l’intérieur, des projections d’intérêts variables, mais toujours chocs, avalent les amateurs, yeux et oreilles en émoi. Écran sphérique de 13 mètres de haut, huit projecteurs, 157 haut-parleurs, une vision à 360 degrés : ça en impose. J’avoue un faible là-bas pour les oeuvres d’animation, mieux adaptées au concept que les prises de vues réelles. Le Planétarium propose des vertiges du même acabit, à la thématique souvent astronomique. La SAT mise avant tout sur l’expérimentation, sans renier les envols au milieu du Cosmos pour autant.

Durant plusieurs années, on s’y affalait tant bien que mal, tête en l’air sur de gros coussins au sol, afin de contempler les mirages de la voûte, mais des fauteuils plus confortables aident depuis quatre ans les auditoires de tous âges à s’offrir la grande excursion globulaire et musicale. La SAT (née en 1996) et son dôme, la Satosphère (ouverte en 2001), sont destinés aux cultures numériques. À la fois théâtre immersif et atelier de formation, le bâtiment accueille par ailleurs un excellent restaurant de nouvelle cuisine, le Labo culinaire, prisé par la faune allumée qui hante les lieux.

Plusieurs de mes connaissances n’y ont jamais mis les pieds. Montréal est réputée pour ses temples modernes de haute technologie, la SAT comme le Centre Phi, sur fond de réalités virtuelles. Les mêmes publics avertis les ont adoptés. Ni cinémas ni salles de spectacle traditionnelles, ces lieux ne cochent aucune case préconçue. Des publics plus classiques les méconnaissent encore. On leur recommande d’aller s’y rincer l’oeil quand la programmation les séduit. Par jeu. Pour le dépaysement.

La Satosphère était fermée depuis avril, en rénovations techniques son et lumière. J’ai couru mardi soir à sa réouverture. À l’occasion du cinquantenaire de l’iconique The Dark Side of the Moon du groupe britannique Pink Floyd, enregistré en 1973 aux studios Abbey Road, une oeuvre immersive s’offre une percée visuelle dans l’espace sidéral sur toutes ses chansons et musiques, rematricées.

À l’époque, avec ses enregistrements multipistes, ses synthétiseurs analogiques, son battement de coeur reconstitué, les instruments du groupe mêlés à des fragments de conversations, aux solos et aux choeurs, l’album avait secoué le monde pourtant agité du rock. Les thèmes du voyage intérieur dans la maladie mentale de l’ancien membre du groupe Syd Barrett et la critique des effets pervers de la vie moderne apparaissent aujourd’hui plus contemporains que jamais.

En cinquante ans, le rythme de nos sociétés s’est accéléré, la Terre écorchée a pris son trou. Les quêtes philosophiques de Pink Floyd, jadis prophétiques, résonnent en sonnettes d’alarme dans nos esprits du XXIe siècle. « There is no dark side of the moon really, écrivait Roger Waters, grinçant de pessimisme dans Eclipse. Matter of fact it’s all dark. »

L’idée de créer un spectacle pour les écrans sphériques aurait, dit-on, fait renâcler au départ les membres historiques du célèbre groupe musical. Puis ils se sont prêtés au jeu. Le projet fut monté par le studio NSC Creative avec le directeur artistique de Pink Floyd, Aubrey Powell. Présenté à guichets fermés depuis mai dernier au Planétarium de Montréal (comme sous une centaine d’autres dômes partout dans le monde), le spectacle est désormais hébergé par la SAT, jusqu’au 27 octobre.

Cette aventure psychédélique de 43 minutes, surchargée d’effets, est un dédale cosmique sur une expérience sonore de haut niveau. Les fans de Pink Floyd s’en délectent. Les autres planent de concert. La Lune et la Terre sous toutes leurs courbes surgissent de l’espace au milieu des étoiles. La rotondité domine les motifs jusqu’à épouser çà et là le cadre. Des capsules spatiales, des cratères lunaires, des météorites, des satellites, des astres, des fusées roulent à l’unisson. L’étendue de la Voie lactée semble assurer que chaque être humain n’est qu’un point infime dans l’espace et qu’il gagnerait à s’en souvenir. On parle ici d’un spectacle intense et souvent très kitsch, mais l’album cherchait déjà il y a un demi-siècle à provoquer ce type d’électrochoc.

Il faut dire que les titres Eclipse, The Great Gig in the Sky ou Any Colour You Like invitent particulièrement à l’exploration spatiale. Ailleurs, sur Money, les pièces d’argent se déversent avec fracas. Sur Time, des mécanismes d’horlogerie se disloquent. Une bombe explose plus loin, comme dans Oppenheimer.

J’ai étiré le cou, encaissé les décharges électriques, temps et espace abolis. Sortant de là dépaysée tel un cosmonaute de retour sur Terre. Le boulevard Saint-Laurent me paraissait bien morne et muet tout à coup.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.