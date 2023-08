Le conseil financier en quête de qualité

Le conseil revêt une importance particulière en cette conjoncture de détresse financière montante. Mais qu’en est-il de sa qualité ?

Le cabinet J.D. Power amorce son étude 2023 sur la satisfaction quant aux conseils bancaires avec un triste constat. Près des deux tiers (66 %) des 2911 clients des banques canadiennes dites de détail qui ont été questionnés éprouvent des difficultés financières. Le classement de la santé financière réalisée par la firme de services-conseils retient le ratio dépenses/épargne, la solvabilité et des éléments de filet de sécurité comme la couverture d’assurance. « En période de difficultés financières, les clients recherchent des conseils. La prestation de conseils peut augmenter la confiance des clients de neuf points de pourcentage. » Lorsqu’ils sont entièrement personnalisés, elle augmente de 15 points.

L’étude relève toutefois que seuls 42 % des clients se souviennent d’avoir reçu des conseils de leur institution financière et seule la moitié d’entre eux ont qualifié ces conseils d’efficaces. « De plus, la satisfaction globale à l’égard des conseils bancaires diminue de quatre points d’une année sur l’autre, pour s’établir à 588 (sur une échelle de 1000 points) », ajoute JD Power.

Chez les cinq grandes banques canadiennes retenues par l’étude, RBC Banque Royale arrive au premier rang de la satisfaction de la clientèle à l’égard des conseils bancaires aux particuliers pour une troisième année consécutive, avec une note de 610. BMO Banque de Montréal suit avec un score de 592 et la CIBC se classe tout juste derrière avec une note de 591. La Scotia (574) puis TD Canada Trust (574) ferment la marche, avec une évaluation sous la moyenne de 588 points.

Hausse du coût de la vie, poussée des taux d’intérêt… Au vu du contexte — près d’un Canadien sur trois n’est pas en mesure de rembourser sa dette —, l’offre d’une fonction conseil pertinente est d’autant plus recherchée. Selon un sondage antérieur, dont les résultats sont publiés par le site spécialisé en finances personnelles WealthRocket, près de la moitié des 1200 Canadiens interrogés ont demandé des conseils dans la dernière année.

Pour les obtenir, on observe qu’ils consultent principalement trois sources ; d’abord leurs proches, puis leur banque et, enfin, les médias sociaux. Parmi eux, seuls 27 % déclarent se tourner vers des conseillers spécialisés indépendants. Et beaucoup moins (8 %) consultent un planificateur financier indépendant qui donne uniquement des conseils, ajoute WealthRocket.

Les réseaux sociaux omniprésents

L’influence des réseaux sociaux et des blogues reste toutefois importante. « Un Canadien sur cinq (20 %) va vouloir faire sa propre recherche, en se tournant vers les blogues financiers et les sites d’information », selon WealthRocket.

Près de 28 % d’entre eux se tournent vers un conseiller en crédit, l’intelligence artificielle et d’autres sources non répertoriées, comme YouTube, la télévision, les balados et les livres.

Et pour 39 % des Canadiens, cela signifie consulter les médias sociaux. Parmi ceux proposés dans l’enquête, les choix allaient vers Reddit (11 %), TikTok (8 %), Instagram (7 %) ou encore Facebook (6 %).

Pourtant, 49 % des répondants considèrent ces médias sociaux comme une source de conseils financiers pas digne de confiance (26 %) ou plus ou moins dignes de confiance (23 %), contre seulement 15 % disant leur faire confiance.

Le groupe d’âge de 18 à 34 ans est le plus susceptible de consulter les médias sociaux pour obtenir des conseils financiers et les suivre. « Les répondants de 18 à 24 ans, en particulier, accordent le plus de confiance aux médias sociaux », 9 % d’entre eux allant même à les trouver « extrêmement dignes de confiance ».

Valeur ajoutée du conseil

Cela dit, nombre d’études confirment la valeur ajoutée du conseil. Dans une note publiée en novembre dernier, l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) soulignait essentiellement que la plupart des investisseurs travaillant avec un représentant accumulent un patrimoine plus important au fil du temps. L’incidence de la fonction-conseil induit une discipline financière et favorise un accroissement du taux d’épargne. Elle fait appel à une allocation d’actif optimisée et aux stratégies visant à réduire l’impact fiscal.

Dans une conjoncture plus austère, des recherches menées aux États-Unis révèlent que les particuliers qui ont rencontré un représentant financier avant la crise financière de 2008 avaient perdu en moyenne beaucoup moins d’argent (6 % de moins sur une base ajustée de risque) que le reste de la population, en partie parce que ces premiers avaient moins commis d’erreurs coûteuses, comme vendre en période de repli du marché, a ajouté l’IFIC.

