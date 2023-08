Tousser ou pas avec Hollywood

En voyant George Clooney, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey ou autres divinités descendues de l’Olympe offrir, magnanimes, un million ou plus à des guildes d’acteurs américains désormais en grève, certains ricanent : « Mais de quoi manquent donc ces milliardaires ? Et qu’est-ce qu’un million, pour eux ? » Même haussement d’épaules quand les stars hollywoodiennes militent pour le climat, tout en polluant l’atmosphère avec leurs jets privés. « Regardez donc qui nous fait la morale ! » lancent des citoyens lambda désabusés.

La photo collective relève de la caricature, il est vrai. On dirait des châtelains jetant au peuple des miettes de pain du haut de leurs créneaux. Ces messieurs dames brillent de mille feux célestes. En bas, des officiants de l’ombre en arrachent sur les plateaux et servent du whisky dans des bars de Los Angeles le soir pour boucler leurs fins de mois. Hôtes de deux univers aux antipodes, Clooney et le gars qui lui sert de doublure ? Oui et non. Après tout, lorsque cette puissante industrie audiovisuelle a la langue à terre, chacun de ses membres pâtit de concert.

Tout bien réfléchi, laissons les vedettes scintillantes servir de porte-voix aux damnés de la profession. Les gens les connaissent. Leur solidarité avec la cause des scénaristes et des acteurs en grève frappe les esprits.

Comme les paysages changent vite ! Pour l’instant, on s’en aperçoit à peine, mais… Voyez ! Rebond postpandémique : Cannes accueillait en mai un parterre de stars plus garni et caquetant que jamais. Dans les salles de l’été, les spectateurs se ruent sur Barbie et autres blockbusters, également sur leurs oeuvres nationales.

Reste que la machine à images hollywoodienne se disloque, avec effets domino partout. Aux festivals de l’automne, Venise et Toronto n’auront guère de vedettes américaines à jeter en pâture aux caméras. Hollywood tient le haut du pavé dans l’imaginaire planétaire. Sans les têtes d’affiche de Hollywood, les télés retransmettront avec moins de zèle les moments forts de ces rendez-vous.

La saison des Oscar et des grands lauriers audiovisuels américains se voit compromise. Si les stars sont toujours en grève, qui assurera la promo-choc des films en défilant sur leurs tapis rouges ?

La sortie de Dune 2, de Denis Villeneuve, se voit reportée à novembre 2024. D’autres grosses pointures suivront ses brisées. Exit les tournages américains à Montréal, à Toronto ou à Vancouver. Le prochain Festival de Cannes écopera, même si le vent tourne. Tous ces films repoussés, ces scénarios non écrits déstabiliseront sa Croisette.

Et pourtant… Les insoumis ont eu raison de débrayer pour forcer les grands studios et les plateformes en ligne à modifier leurs façons de faire. L’industrie américaine ne s’est pas adaptée aux nouvelles réalités du terrain. Le combat d’Ottawa contre les géants du Web a le mérite d’affronter les problèmes de l’heure. Les États-Unis sont moins protectionnistes que le Canada en matière culturelle. Otages des promoteurs privés, ils n’ont rien prévu pour la suite du monde. Désormais, choux et navets pourrissent dans leur champ comme après un déluge.

« Pour la première fois depuis 1960, précise Barry Eidlin, professeur de sociologie à l’Université McGill, les acteurs et les scénaristes de Hollywood sont en grève en même temps. À l’époque, la question principale était de savoir comment ils seront rémunérés équitablement pour le travail dans le nouveau monde de la télévision. Aujourd’hui, la question est de savoir comment ils seront rémunérés équitablement dans le monde de la diffusion en continu. »

Ajoutez le spectre de l’intelligence artificielle flottant sur les négociations en cours avec menaces de remplacer non seulement des auteurs et interprètes, mais aussi ceux qui bossent sur les tournages : maquilleurs, décorateurs et compagnie. « Il en résulte une bataille existentielle pour l’avenir de la production culturelle des États-Unis et au-delà », conclut avec raison Barry Eidlin.

Beaucoup d’argent et de chambardements sont en jeu. Alors, les producteurs refusent de céder le bout de gras. Les pourparlers devraient s’étirer.

On est trop inféodés à Hollywood. Si on faisait un pas de côté… Quand cet empire vacille, d’autres joueurs ont la chance d’émerger. Dans les grands festivals, des oeuvres d’ici ou d’ailleurs peuvent prendre la lumière. Sur les plateformes, les productions étrangères se verront plus sollicitées qu’avant.

Notre 7e art roule bien. Faute d’Oscar digne de ce nom, les Québécois pourraient suivre leur gala cinéma désormais sur Noovo avec un enthousiasme retrouvé. On ne souhaite le malheur à personne, mais la crise à Hollywood invite les autres cinématographies à changer leurs modus operandi, en montrant de quel bois elles se chauffent. Rêvons. Rêvons. Prenons la balle au bond, surtout.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.