La semaine dernière, Aurélie Lanctôt nous parlait dans ces pages de climatoscepticisme. Son texte éclairant nous porte à réfléchir aujourd’hui sur ce que représente véritablement l’aveuglement volontaire de certaines personnes face à la crise climatique.

J’emploie explicitement ces mots, car il est difficilement concevable que dans un contexte tel que le nôtre, des personnes puissent encore douter de l’implacable vérité climatique qui se dévoile pourtant devant nous quotidiennement.

Par d’étranges acrobaties intellectuelles, il est possible de faire dire une chose et son contraire à des données statistiques. On peut aussi détourner les faits ou leur donner une importance relative. On peut choisir d’insister sur des éléments de contexte et masquer de ce fait la réelle origine des événements climatiques. Ce qui est en cause ici ne serait-il pas ce que chacun devra individuellement abandonner ou changer pour résorber la crise plutôt que la remise en question du facteur humain dans la dégradation de la planète ?

Cette résistance au changement est tout à fait naturelle, car personne n’aime être déstabilisé et devoir adapter ou modifier ses habitudes. Déjà, en 1981, Denys Arcand nous a bien présentés sous un autre jour combien l’humain peut être indifférent à sa propre précarité, car trop à l’aise dans son douillet quotidien. Aujourd’hui, le titre de cet excellent documentaire, Le confort et l’indifférence, prend une tout autre résonance devant notre inaction individuelle et collective.

Comme ma distinguée collègue, je ne crois plus tellement au climatoscepticisme. J’irai même plus loin, sachant très bien ce que représentent les abandons individuels nécessaires. Je crois que certains préfèrent adopter volontairement cette posture malgré les conséquences sans équivoque de leur inaction.

Devant nous se dressent aujourd’hui plusieurs formes d’individualisme qui ont toutes pour origine notre mode de vie. Celui-là même qui est à l’origine de la crise climatique. De droite à gauche, l’individualité exacerbée oblitère toute action collective potentiellement salvatrice pour l’avenir de l’humanité. Le bien commun est devenu l’ennemi de l’expression de nos besoins et de nos représentations individuels.

Les repères traditionnels ont changé, et nous devons retrouver le centre commun d’une action collective face à cette menace pour notre propre avenir. Au-delà de chaque besoin prioritaire légitime, il en est un plus que les autres. Choisir, c’est abandonner. Du moment où tout droit et tout besoin individuel sont prioritaires, on choisit d’abandonner la cause collective. Or, cette posture assumée nous propulse chaque jour plus rapidement dans le précipice climatique.

Nous vivons une saison estivale qui nous force à remettre en question ces mauvaises décisions passées avec lesquelles nous devons composer tragiquement au quotidien. Cela ne doit en rien nous insensibiliser aux revendications légitimes des personnes qui se sentent opprimées, exclues ou marginalisées devant l’impératif commun. Bien au contraire, cela doit être un catalyseur d’une action collective inclusive et porteuse de changements plus profonds.

Le système économique néolibéral nous a placés devant ce portrait social complexe. Nous devons tout mettre en oeuvre pour remettre au centre des préoccupations des objectifs qui renverseront les paradigmes de ce système favorisant l’exploitation inconsidérée des ressources au bénéfice des besoins individuels.

Chaque personne a toujours une bonne raison pour justifier le besoin de maintenir un privilège, si petit soit-il, que ce soit devant l’aménagement d’une piste cyclable, le retrait d’une collecte de déchets ou l’aménagement d’une rue piétonne. Cela nous démontre l’ampleur de la tâche pour le bien commun.

Un clientélisme tout acabit tel que nous l’expérimentons présentement ne peut favoriser des décisions éclairées qui relèvent d’un processus ayant comme prémices le bien commun. C’est dans ce contexte que nos décideurs publics doivent composer avec la difficulté de faire un choix parmi des intérêts divergents.

Si la grenouille est bel et bien en train de bouillir dans la marmite, ce n’est pas en conservant une posture individualiste que nous allons éviter de cuire. N’est-ce pas cela, au fond, qui mène à l’indifférence volontaire face au portrait réel de la crise climatique ? Sachant que nous allons perdre quelque chose, nous nous réfugions dans le confort et l’indifférence d’une marmite qui bouillira plus tôt que l’on croit.

P.-d.g. de l’Institut de la résilience et de l’innovation urbaine, professeur et chercheur associé, François William Croteau a été maire de Rosemont–La Petite-Patrie.

