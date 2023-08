Un dollar américain en perte d'influence

Les répercussions de la décision de l’agence Fitch de retirer aux États-Unis la meilleure cote de son classement restent symboliques dans l’immédiat. Cette perte du triple A doit toutefois s’inscrire dans une tendance à l’érosion du pouvoir d’influence du dollar américain.

S&P l’avait fait avant elle, alors que Moody’s lui accole encore le triple A. De plus, si l’on retient la grille de notation de S&P, les États-Unis reçoivent AA+ alors que l’Union européenne se voit accorder un AA et la Chine, un A+. Donc pour les investisseurs, les États-Unis conservent tout leur attrait dans le jeu de comparaison entre les grands blocs économiques.

À plus long terme toutefois, cet exercice de notation des agences s’inscrit dans un univers ayant déjà sonné le glas de la mondialisation de l’économie mondiale dans la foulée du déclenchement d’une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine amenant la délocalisation au rang d’un dossier prioritaire.

On observe, depuis, une division en factions rivales autour de grands blocs économiques avec, à la clé, des économies manifestant de plus en plus leur réticence, à commercer avec des pays ne partageant pas leurs valeurs. Ce retour à des sphères d’influence du type guerre froide opposant les États-Unis à la Chine va mener à une érosion de la connectivité globale, souligne le cabinet Mercer. Au mieux, l’intégration économique se poursuivra entre blocs.

Cette polarisation, voire cette bipolarité, vient alimenter une réflexion intéressante sur la pérennité de la domination du dollar américain à titre de monnaie de réserve internationale de référence, un rôle hérité de la Seconde Guerre mondiale. Or la croissance économique de la Chine vient remettre en question cette suprématie. Un accroissement d’intérêt que vient alimenter le clivage politique aux États-Unis, un sempiternel tiraillement autour du plafond de la dette et une multiplication des recours aux sanctions économiques et financières au nom de la sécurité nationale, qui incitent les pays moins alignés et les investisseurs à diversifier leurs avoirs en devises étrangères.

Lente dédollarisation

Le dollar américain domine les échanges internationaux, le monde de la finance et les réserves des banques centrales. Le système financier américain doit donc régler les transactions libellées en billets verts, même lorsque les deux parties impliquées dans la transaction sont situées en dehors des États-Unis. Sur le plan géopolitique, cela permet aussi aux États-Unis d’appliquer unilatéralement des sanctions économiques en privant de l’accès au billet vert et au système financier américain.

« Certains estiment toutefois que, plus les États-Unis utiliseront leur monnaie de réserve comme moyen d’atteindre des objectifs géopolitiques, plus des pays tels que la Chine seront motivés à réduire progressivement leur dépendance à l’égard du dollar américain », écrit Angelo Katsoras, analyste géopolitique chez Banque Nationale marchés financiers.

Environ la moitié des échanges commerciaux, des emprunts et des titres de créance mondiaux étaient libellés en dollars américains en 2022. Cette devise était également utilisée dans près de 90 % des transactions sur le marché des changes pendant la même période, selon les données relevées par l’analyste de la Nationale. Quant aux réserves de change détenues par les banques centrales, le Fonds monétaire international estime que 59 % étaient libellées en dollars américains, 20 % en euros, 5 % en yens et seulement 3 % en yuans chinois en 2022.

De son côté, l’utilisation du yuan dans les transactions sur le marché des changes est certes passée de 4 % en 2019 à 7 % en 2022, mais ce n’est encore rien par rapport aux 88 % du dollar américain. En outre, le yuan ne représente que 2 % environ des paiements SWIFT mondiaux — soit le service interbancaire qui facilite les paiements internationaux — et moins de 3 % des réserves de change mondiales.

Multiplication des accords de swap ou d’échanges de devises avec les banques centrales, création d’un système de traitement des paiements non libellés en dollars… la Chine fait le pari de pouvoir accroître progressivement l’utilisation internationale de sa monnaie. On peut notamment observer que la part du dollar américain dans les réserves des banques centrales était de plus de 70 % en 1999, contre autour de 59 % aujourd’hui. Celle du yuan dans les transactions transfrontalières de la Chine dépassait, pour la première fois en mars, celle du dollar américain. Elle est passée de près de zéro en 2010 à un record de 48 %, tandis que la part du dollar s’est effondrée de 83 % à 47 % sur la même période.

« En ce qui concerne le seul commerce de marchandises de la Chine, la part du yuan dans les transactions a doublé, passant d’environ 10 % en 2017 à près de 20 % à la fin de 2022 », la Chine jouant, ici, tout le poids de son statut de premier partenaire commercial de plus de 100 pays et de sa part de 32 % dans la production manufacturière mondiale. « Ce pouvoir de pression est renforcé par la domination de la Chine sur les chaînes d’approvisionnement mondiales en énergie verte », souligne Angelo Katsoras.

Sans oublier que la Chine en est au stade le plus avancé du processus de numérisation de sa monnaie. « Contrairement aux transactions électroniques actuelles, celles qui impliquent des monnaies numériques sous contrôle d’un État pourraient en théorie avoir lieu entre deux parties sans un intermédiaire tel qu’une plateforme de compensation centrale en dollars américains. »

Mais le rôle hérité du dollar américain en tant que monnaie de réserve internationale, son statut de valeur refuge en période de tensions, la taille de l’économie américaine et la confiance en ses institutions rendent une dédollarisation plutôt improbable dans les décennies à venir, selon Mercer.

D’autant que la Chine maintient une politique de sous-évaluation artificielle de sa devise contre le dollar américain. Qu’elle exerce un contrôle visant à endiguer le flot des entrées-sorties de capitaux, que son économie subit l’influence du protectionnisme et de l’interventionnisme de l’État. Et contrairement aux États-Unis, elle n’offre pas un environnement sûr aux investisseurs étrangers et une protection adéquate des droits de propriété.

Angelo Katsoras de conclure : « Si la domination mondiale du dollar reste assurée pour de nombreuses années encore, des signes persistants montrent que certains pays, à l’image de la Chine, prennent des mesures pour réduire progressivement leur dépendance au dollar américain en développant des systèmes de paiement parallèles. »

