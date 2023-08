Porno et âge de raison

La comédie musicale Hair présentée cet été à Montréal comporte des scènes de nudité. Pour cette raison, elle n’est pas accessible aux moins de 13 ans. Au Canada et dans plusieurs autres pays, les lois prohibent la diffusion de matériel à caractère érotique ou pornographique à des personnes mineures. Mais une fois sur le Web, ces limites s’effacent. Ce qui est interdit devient tout à coup possible ! En quelques clics, n’importe qui peut accéder à du matériel « pour adultes ».

Les sites Internet diffusant du matériel pornographique sont accessibles moyennant une obligation d’affirmer qu’on est âgé de plus de 18 ans. Mais toute personne qui sait lire a accès à de vastes répertoires de matériel qui, en vertu des lois, est réservé aux adultes. La situation est loin d’être nouvelle : on déplore depuis longtemps que la consommation de matériel pornographique tienne trop souvent lieu de source principale d’information sur la sexualité. Et après, on déplore les détresses engendrées par les violences sexuelles…

Cette incohérence entre les lois qui font consensus pour protéger les enfants et ce qui prévaut sur Internet est le résultat pathétique de notre résignation à subir les normes que la technologie impose par défaut.

Prohibé partout, permis en ligne

L’iniquité de ce régime de deux poids deux mesures en matière d’accès aux contenus « érotiques » n’a pas échappé aux législateurs de plusieurs pays démocratiques. En France, au Royaume-Uni et dans plusieurs États américains, les législateurs envisagent des lois afin de subordonner l’accès aux sites diffusant du matériel « pour adultes » à un mécanisme de vérification de l’âge. Au Canada, le projet de loi S-210 présenté par la sénatrice Julie Miville-Dechêne va dans ce sens.

C’est qu’en ligne, il est difficile de savoir avec certitude que la personne qui se connecte a bel et bien l’âge requis. Les opposants à la mise en place d’exigences de vérification de l’âge invoquent l’inexistence de moyens simples et efficaces de le faire tout en protégeant la vie privée des personnes. La plupart des usagers de sites pornographiques sont réticents à fournir une preuve de leur identité. Certains ont préconisé la mise en place de dispositifs dits à « double anonymat », faisant intervenir un « tiers de confiance », qui vérifie qu’une personne est bien majeure, et transmet cette information au site pornographique avec un code sans lui révéler l’identité de l’internaute. Mais cela requiert de très solides garanties que les renseignements personnels ainsi échangés seront protégés en toutes circonstances.

Le fait qu’on en soit encore à se demander s’il est techniquement praticable d’exiger une preuve d’âge en dit très long sur le retard affligeant à mettre nos lois à jour pour les rendre compatibles avec les contextes de la communication en ligne.

D’un côté, on répète combien la porno n’est pas une « bonne école » pour apprendre les comportements compatibles avec le respect de la dignité humaine. Mais, de l’autre, on néglige d’obliger à trouver les moyens de mettre en place des solutions techniques compatibles avec les lois.

Si on était sérieux lorsqu’on prétend que le matériel « érotique » ou pornographique ne doit pas être à la portée des enfants, on aurait le courage d’exiger que l’accès à ces contenus soit subordonné à la mise en place de dispositifs technologiques de vérification de l’âge.

Cette incapacité des États d’exiger le développement de solutions efficaces afin de respecter les règles quant à l’âge est emblématique des défis qu’affrontent l’État de droit et la démocratie. Tolérer que des configurations techniques empêchent d’appliquer les lois, c’est miner la crédibilité des lois adoptées dans le cadre de processus démocratiques.

Devant l’actuelle indisponibilité de dispositifs techniques capables de protéger la vie privée et de procurer de la certitude quant à l’âge de ceux qui accèdent à un site, les États doivent choisir la concertation, non la résignation. Si on trouve important de limiter l’accès à certains contenus aux seules personnes qui ont atteint l’âge adulte, il faut que les États se concertent pour forcer le développement de solutions techniques conformes aux lois. À l’égard des sites à contenu érotique ou pornographique, cela passe par l’imposition d’obligations d’installer des dispositifs qui respectent la vie privée des individus tout en assurant que seules les personnes ayant atteint l’âge requis puissent accéder aux contenus à accès limité.

L’humanité a réussi à aller sur la Lune et à guérir certaines des pires maladies. Avec de la volonté et de la détermination, il devrait être possible de relever le défi technique que représente la mise au point de dispositifs de vérification de l’âge conformes aux lois et respectant la vie privée. Sinon, qu’on ait le courage d’admettre que les lois interdisant aux enfants d’accéder à des contenus sexuels ne sont que des mesures cosmétiques de politiciens. On veut bien donner l’impression que le bien-être des enfants importe, mais on n’a pas le courage d’agir là où ça compte.

Professeur, Pierre Trudel enseigne le droit des médiaset des technologies de l’information à l’Université de Montréal.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.