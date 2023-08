Les désespérés du temps

Déjà août qui surgit, nous poussant doucement vers la promesse de son septembre. Sur les visages croisés dans les allées des magasins d’articles scolaires, sur les trottoirs de nos villes ou sur la chaise d’en face de mon bureau de psy, il me semble attraper déjà comme l’esquisse d’une crispation, burinée au creux des sillages laissés il y a quelques semaines à peine. La détente paraît avoir été de si courte durée pour tant d’entre nous. Le rythme imposé par les horaires, les routines, les listes, les cases qu’il faudra cocher — comme s’il s’agissait de cela et que vivre revenait déjà nous souffler à l’oreille que le temps des vacances s’étiole, pour laisser place à celui d’une imposture. Le temps de la contemplation tire à sa fin alors que, nous semble-t-il, il vient à peine de nous raccompagner à la maison, celle qu’on désertera si facilement, dès que la course folle à laquelle tout le monde consent reprendra, en continuant de scinder le monde en deux clans : ceux qui réussissent et les autres.

Pourtant, il ne faudrait pas croire que l’oisiveté soit devenue la nouvelle façon d’embrasser la vie, quoi que nous en disent parfois ces quelques donneurs de leçons venus d’une époque où les magasins étaient encore fermés les dimanches. Si le travail acharné a marqué le territoire sur lequel nous vivons, les saisons ont aussi longuement permis ce luxe des rythmes organiques qui, désormais, n’indiquent plus rien qui vaillent aux colonnes Excel de rendement qui, elles, restent ouvertes au néon comme les dépanneurs 24/7, sans jamais de répit.

Jamais.

Pour des tonnes d’entre nous, ce n’est en rien l’idée du travail qui rebutera, mais bien davantage celle de l’hégémonie des horaires qui reviendra définir nos jours, remplir nos boîtes courriels, tracer nos rides du souci renouvelable de l’inachevé.

« Que je meure ici, au coeur de la cible, au coeur des hommes et des horaires », murmurerons-nous alors pour nous-mêmes, alors que la liste de fournitures scolaires, reçue à peine l’année d’avant terminée, semblera nous narguer sur le comptoir de la cuisine, juste à côté des autres papiers qui enserrent nos existences, transformant le temps en une suite de choses à cocher, à classer et à répéter.

Le long dimanche de juillet s’est achevé dans un mois d’août qui se déguise en automne et, déjà, il nous semble qu’il sera bientôt le temps de désamorcer le courriel automatique des vacances : « Partie me retrouver. Pendant ce temps, cherchez à user quelqu’un d’autre, merci. » Le temps de l’apnée, le temps de la surcharge, le temps carré, le temps des obsessions, des anxiétés, qui pourrait mener à celui des épuisements, des effondrements et des craquements de structure reprendra, ne laissant aux symptômes d’autres choix que celui de nous ramener à la maison de nous. Parce que c’est ce qu’ils font, pour nous, pour toutes ces personnes en arrêt, en « maladie », en « épuisement », nos symptômes, c’est ce qu’ils font : venir nous dire qu’un autre temps existe en nous, celui de notre existence, qui se refuse à vivre seulement ces quelques semaines passées à contempler cet univers dans lequel nous évoluons.

Le travail a beau être aimé, pour ce qu’il charrie de dépenses de soi, de participation à la roue du monde, de nécessité ou de sublimation d’une sorte d’élan vital, c’est sa modalité qui continue d’exclure bien des natures humaines de ses rangs. Pour tous ceux qui échappent à cette variation de la névrose obsessionnelle devenue normative, pour les rêveurs, les fatigués des nuits courtes du dernier-né, les endeuillés de l’année, les nouveaux parents séparés qui errent, le coeur en charpie, entre les changements de garde et les horaires de camps de vacances, pour les adorateurs de toutes les choses inutiles et jolies, pour les flâneurs qui s’amusent à penser le monde avec des données qui ne se calculent pas, pour les blessés du moderne, les écorchés qui essaient de reprendre une place dans ce qui les exclut, pour les créatifs, les diagnostiqués de toutes les catégories qui soient, il y aura, dans les prochaines semaines, cette montée d’un cran, qui prendra les allures d’une rencontre violente avec une liste apparemment inoffensive — quoiqu’infinie — de consignes, de formulaires et de classements.

Les temps organiques de ma vie ont été les plus beaux, à commencer par ceux de l’enfance, qui donnent le ton, puis ceux des grossesses, des naissances et de ce quatrième trimestre où tout est consacré à l’apprivoisement d’un être nouveau. Il y a eu tous les temps des amours naissantes et des grandes douleurs qu’elles infligent à l’âme, puis celui de ma maladie, qui m’a rappelé, à chaque souffrance qui trouvait sa fin, combien ce corps était un cadeau. Tous ces temps sont mes favoris, avec ceux des vacances bien sûr et aussi tous ceux où je prends le temps de faire mon travail en n’étant branchée sur rien d’autre que mon désir, celui de travailler, de bien travailler, sans avoir de notes au bulletin, de likes, ou même d’un surplus de paie au bout de la course.

Alors, permettez-moi de laisser encore des courriels sans réponse express, tandis que je prends un temps fou, trop long, je sais, à lire vos récits d’amitié que vous m’envoyez en rafale depuis quelques semaines. Laissez-moi me délecter de ce temps qui défonce les cases, pour jouer encore de manière radicale le jeu de nos échanges, de vous à moi, de moi à vous, en dehors des courriels automatisés. Tandis que Meta bloquera cette chronique sur vos fils Facebook, je souhaiterais que vous preniez le temps de marcher jusqu’au dépanneur, ouvert 24/7 du bout de votre rue, que peut-être vous ne voyez plus, tandis que vous êtes en train de répondre mentalement à toutes les injonctions crachées de vos listes. Je souhaiterais que vous marchiez en humant l’air du mois d’août, en contemplant votre monde, quel qu’il soit, en y cherchant le beau qui traîne, en osant le sourire aux gens croisés. Je souhaiterais que vous retrouviez le contact avec le papier et que votre lundi s’ouvre sur une respiration, une prolongation des vacances, une suspension de l’apnée. Je souhaiterais ceci pour vous.

Avec la mention suivante au bas de la bouteille : rituel à répéter.

« Au-dedans rassemblés les désespérés du temps

Les perdus qui recherchent le paradis

On m’a dit qu’ils étaient assez jeunes et pourtant

Semble-t-il qu’ils ne font que parler lentement

À des milles à la ronde… »

— extrait de la chanson Le dôme de Jean Leloup

Appel aux récits Je laisse l’appel aux récits de ces lettres aux amitiés perdues encore quelques jours. La publication des lettres retenues suivra dans les prochaines semaines dans la rubrique « Des nouvelles de vous ». * À noter que je ne publie jamais sans avoir obtenu d’abord votre permission. C’est votre mise en récit qui prime.

Psychologue clinicienne, Nathalie Plaat est autrice et enseignante à l’Université de Sherbrooke.

