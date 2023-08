L’image brisée

En choisissant d’annoncer leur séparation sur Instagram, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont envoyé un drôle de message — subliminal, entendons-nous — aux Canadiens et à leurs « fans » à travers le monde.

D’abord parce que le gouvernement de M. Trudeau livre actuellement une bataille acharnée contre le propriétaire de cette plateforme, le géant du Web américain Meta, concernant les modalités de sa Loi sur les nouvelles en ligne. Alors que le premier ministre avait récemment accusé Meta d’intimidation en menaçant de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes si le gouvernement allait de l’avant avec sa nouvelle loi, voilà que M. Trudeau contourne lui-même les médias canadiens. Il a publié directement sur Instagram l’annonce de sa rupture plutôt que de publier un communiqué de presse par l’entremise du bureau du premier ministre, comme l’avait fait son père en 1977, dans l’ère pré-Internet, lorsque Pierre et Margaret avaient officialisé leur propre séparation.

Ce recours à Instagram par le couple Trudeau-Grégoire n’est cependant pas surprenant de la part d’un duo qui, depuis des années, fait partie du vedettariat mondial aux côtés des stars de cinéma ou de la téléréalité. M. Trudeau a toujours su profiter de ce que les Français appellent la « pipolisation » de la politique pour construire son image d’un homme moderne qui n’a pas peur de montrer ses émotions. Il a toujours étalé sa vie privée — enfants y compris — sur les réseaux sociaux. Il faut être volontairement naïf pour croire que cet étalage personnel ne faisait pas partie d’une stratégie politique visant à l’humaniser aux yeux des électeurs et à accroître sa notoriété internationale. On ne donne pas une séance de photos aussi osées et léchées comme l’avait fait le couple Trudeau-Grégoire pour le magazine Vogue en 2015 si on ne veut pas se faire voir et faire parler de soi. Trop ? C’est selon.

La plupart des médias canadiens se sont montrés plutôt discrets dans leur couverture de la séparation du couple, respectant l’intimité de la famille dans un moment difficile. D’une certaine manière, on le comprend. « Pour le bien-être de nos enfants, nous vous demandons de respecter notre vie privée et la leur », ont écrit M. Trudeau et Mme Grégoire sur leur page Instagram respective. Si les réactions à cette nouvelle allaient dans tous les sens sur les réseaux sociaux, les médias traditionnels ont fait preuve d’une retenue exceptionnelle. Gageons que les médias français ou britanniques, sans parler des tabloïdes new-yorkais, auraient réagi différemment si l’un de leurs chefs politiques avait annoncé une pareille nouvelle.

Quant à l’effet que pourrait avoir la séparation de Justin Trudeau sur son avenir politique, tout dépendra de la façon dont le principal intéressé gérera la situation. Les électeurs canadiens dans l’ensemble seront très indulgents, sinon compatissants, à son égard. Combien d’entre eux connaissent les difficultés de la garde partagée de leurs enfants ? Le casse-tête de la conciliation travail-famille ? Deux ans après sa séparation, le père de Justin Trudeau avait perdu les élections de 1979 (avant de revenir en force en 1980), mais les déboires de sa vie conjugale n’y étaient pour rien. Plus de 40 ans plus tard, et quand près de 40 % des mariages canadiens se terminent par un divorce, la séparation de Justin Trudeau pourrait bien plus l’humaniser aux yeux des Canadiens que les photos léchées publiées dans Vogue ou Paris Match.

En juin, le député libéral de la Colombie-Britannique Patrick Weiler a affirmé que le taux de divorce des parlementaires fédéraux se situe à 85 %. Si le chiffre semble hors norme, le magazine Maclean’s avait avancé cette même statistique en 2013 en se basant sur une étude de la Bibliothèque du Parlement. « Ce n’est pas difficile à comprendre, avait dit M. Weiler en plaidant pour pérenniser la formule hybride au Parlement, instaurée durant la pandémie. J’ai discuté avec de nombreux collègues et j’ai pu constater le stress qui pèse sur leur famille lorsqu’ils doivent s’absenter pendant la moitié de l’année [pour siéger à Ottawa]. »

Espérons que la séparation de M. Trudeau sensibilisera davantage les Canadiens aux côtés sombres de la vie politique et aux sacrifices personnels que font les politiciens. Loin des images souriantes publiées sur Instagram, la plupart des politiciens effectuent des travaux ingrats qui les éloignent de leur famille pendant des jours, voire des semaines. La vie politique au Canada est beaucoup moins palpitante que ce que la page Instagram de M. Trudeau a si souvent laissé entendre. Cette semaine, la réalité l’a rattrapé. Et nous aussi.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.