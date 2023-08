Le capital retraite rongé par l'inflation

L’inflation ronge le capital retraite. Ils sont plus nombreux à devoir y puiser davantage. Probablement aussi nombreux à cotiser moins que le maximum permis.

Dans le rapport d’analyse Objectif épargne 2023 de la Sun Life, on peut notamment lire que l’inflation est devenue une préoccupation majeure pour les retraités en 2022. Dans l’univers de gestion de l’institution financière, qui ratisse assez large, il est observé que les taux de retrait en 2022 ont continué d’augmenter, ajoutant son effet aux retraits en 2020 et en 2021, en comparaison mensuelle d’une année à l’autre.

La moyenne mensuelle de l’ensemble des retraits a augmenté de 11 % en 2022 par rapport à 2021, et de 19 % en 2021 par rapport à 2020. À tous égards, les moyennes mensuelles sont plus élevées d’année en année, indique la Sun Life.

De plus, parmi les participants retraités qui approchent de l’âge de 71 ans, soit celui où ils doivent commencer à faire des retraits minimums dans leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), 23 % ont retiré plus que le minimum requis. Plus du tiers (36 %) des participants de 70 à 74 ans ont fait de même. Le pourcentage de retraités de 75 à 79 ans ayant retiré plus que le minimum requis de leur FERR a presque doublé ces deux dernières années, pour atteindre 21 % en 2022, peut-on encore lire.

Les répercussions sur les cotisations sont également ressenties. « La hausse du coût de la vie touche tous les segments de la population. Mais il apparaît clairement que l’inflation a un effet sur la capacité des participants en milieu de carrière à épargner pour l’avenir. Les plus fortes baisses des cotisations moyennes touchent les participants dans la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. »

La Sun Life ajoute qu’environ sept régimes sur dix versent des cotisations complémentaires égales à celles des participants. « Or, près du quart des participants ne profitent pas pleinement du complément patronal et laissent de l’argent sur la table. »

Les 18-34 ans dans l’inconfort

Afin d’élargir le panorama, on peut revenir aux conclusions d’un sondage commandé par le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) à Abacus Data dans le cadre d’une cinquième Enquête sur la retraite canadienne menée au printemps 2023. Les résultats de cette année indiquent qu’une période prolongée de hausse de l’inflation et des taux d’intérêt, de volatilité des marchés et de pénurie de logements abordables a réduit de beaucoup le bien-être financier des Canadiens, mettant à mal leur préparation à la retraite et leur sécurité financière. Parmi l’ensemble des participants de l’enquête, 44 % des travailleurs déclarent ne pas avoir pu mettre de l’argent de côté l’an passé en vue de leur retraite, soit une hausse de six points de pourcentage par rapport au sondage de 2022.

Cet inconfort se mesure toutefois davantage dans les strates d’âge des 18-34 ans et des 55-64 ans, a-t-on déjà écrit. Chez les premiers, on souligne que la hausse des taux a un effet sur leur endettement et sur leur capacité d’épargner pour la retraite, et qu’ils se disent préoccupés de ne pouvoir bénéficier d’un régime de pension en milieu de travail.

Ils sont également plus nombreux dans ce groupe d’âge à déclarer compter sur la vente d’une maison pour combler leurs besoins pour la retraite. Mais aussi à se dire préoccupés de leur capacité à faire face à leur paiement hypothécaire et, donc, de devoir modifier leur plan de retraite.

Dans le second groupe, celui des préretraités, ils sont plus nombreux à affirmer qu’ils devront retarder leur départ à la retraite si l’inflation ne ralentit pas. Ce sont ces 55-64 ans qui affichent le taux de préoccupation le plus élevé quant au coût de la vie, 71 % d’entre eux affirmant être touchés, et qui doutent de disposer de suffisamment d’argent pour prendre leur retraite.

Fonte de l’épargne pandémie

Il en va ainsi de toute cette épargne accumulée lors de la pandémie sous l’influence des programmes gouvernementaux de soutien. Cette épargne en excès a pu atteindre les 350 milliards au troisième trimestre de 2022. Oxford Economics souligne que, grosso modo, les ménages canadiens ne détiennent plus que 200 milliards en excédent d’épargne accumulée lors de la pandémie, soit autour de 7,3 % du PIB. La hausse de l’inflation et des paiements de dettes ayant englouti la modeste épargne des ménages à faible revenu, les hauts revenus revendiquent environ les deux tiers de cette épargne excédentaire et sont moins susceptibles de l’utiliser, écrit la firme d’analyse.

Plus largement, le taux d’épargne des ménages ne se situait plus qu’à 2,9 % au premier trimestre, en baisse par rapport au taux de 5,8 % observé à la fin de 2022 et loin sous les 8,1 % mesurés au premier trimestre de l’an dernier. Il est revenu tout près de son niveau prépandémie. Ce taux se situait à 2,1 % en moyenne en 2019, souligne Statistique Canada. À noter que le taux d’épargne moyen oscillait autour de 3,5 % au cours des dix années ayant précédé 2020.

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.