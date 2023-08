Alors que les vacanciers se préparent doucement à renouer avec la routine, les manchettes climatiques angoissantes se multiplient. Juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre — après un mois de juin lui-même exceptionnellement chaud.

Plus de 80 % de la population mondiale aurait expérimenté une chaleur exceptionnelle dans les dernières semaines, et les canicules observées dans l’hémisphère Nord auraient été pratiquement impossibles sans le réchauffement climatique lié aux activités humaines, dit-on.

Incendies ravageurs, vagues de chaleur et d’humidité létales, record de température des mers et des océans... Nous sommes entrés dans l’ère de l’ébullition mondiale, a déclaré le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, alors que ce nouvel état catastrophique des choses pourrait devenir la norme. On dira, en riant jaune : la bonne nouvelle, c’est que cet été pourrait bien être le plus confortable du reste de notre vie.

À propos de mauvaise blague, le Wall Street Journal publiait cette semaine le texte d’une chroniqueuse qui, le plus sérieusement du monde, avance que la manière alarmante de couvrir les changements climatiques (soit de présenter des données objectives, on notera) plonge les gens dans un état de détresse psychologique non nécessaire.

En gros, préoccupez-vous moins des données, cessez de vous focaliser sur les projections faites par la science, sortez un peu dehors, équipez-vous correctement, et tout ira bien. L’anxiété climatique est une maladie mentale de « snowflake » — c’était, en gros, l’argument.

Ce texte serait tout à fait anecdotique si cette posture n’était pas aussi répandue, à un degré plus ou moins caricatural. Une posture que l’on pourrait associer, littéralement, à celle de la grenouille dans la marmite, qui flotte paisiblement jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Ce qui caractérise aujourd’hui les climatosceptiques n’est pas tant la contestation de l’impact de l’activité humaine sur le climat, ou même de l’existence des changements climatiques, mais plutôt une minimisation de l’intensité de ce qui se produit sous nos yeux. C’est un refus obstiné de prendre un pas de recul, de regarder le portrait général et de cerner la tendance ; ce que l’on pallie en exagérant dangereusement notre capacité d’adaptation.

« Il n’y a pas de panneau ou de garde frontalier à la frontière de la zone de Boucles d’or », écrit le journaliste spécialisé en environnement Jeff Goodell dans son ouvrage tout juste paru, The Heat Will Kill You First: Life and Death on a Scorched Planet. Il fait ainsi référence au « principe de Boucles d’or », qui désigne en gros les conditions atmosphériques sous lesquelles la vie peut prospérer. La formule évoque le caractère flou de la frontière de la vie ; toujours un peu plus de chaleur, toujours un peu plus d’humidité accumulée dans l’atmosphère, toujours un peu moins de biodiversité, d’accès à la nourriture, à l’eau, à la fraîcheur…

Les gens qui s’entêtent à croire que l’effondrement n’est pas pour demain matin ont raison, au sens où il n’y aura probablement pas, du jour au lendemain, un grand cataclysme qui changera tout. C’est plutôt la multiplication, lente et douloureuse, des facteurs qui aggrave la vulnérabilité des populations, la superposition des petites catastrophes et le coût croissant (en ressources comme en argent) de l’adaptation qui rendront intolérables les conditions de vie d’une proportion toujours plus grande de la population.

Même dans l’état actuel des choses, démontre Goodell de manière implacable dans son livre, tout indique que nous sous-estimons gravement l’impact de la chaleur sur nos vies. D’abord, nous sous-estimons les risques posés par la chaleur sur le corps. Dans un chapitre saisissant, Goodell vulgarise la rapidité avec laquelle la chaleur et l’humidité — à un niveau que l’on voit déjà dans plusieurs régions du monde — peuvent tuer.

La minimisation des risques liés à la chaleur, souligne-t-il, est aussi connotée socialement. On aime bien prétendre, par exemple, que les personnes contraintes de travailler de longues heures dans une chaleur intense sont « plus habituées » ou « plus adaptées » au risque de chaleur (en gros, les populations du Sud global). En réalité, il s’agit d’une catégorisation politique : il y a des gens dont la santé nous inquiète moins. Comme par hasard, ce sont aussi les gens qui, à l’échelle du monde, ont le moins les moyens de se rafraîchir.

Les inégalités environnementales, démontre Goodell, sont particulièrement saillantes en matière d’adaptation aux températures extrêmes. Dans la plupart des grandes métropoles, les infrastructures et aménagements sont piètrement adaptés à la chaleur, forçant le recours à l’air climatisé partout. Or cela ne règle pas le problème de l’augmentation de la température ambiante, en plus de générer des GES et d’aggraver les inégalités sociales.

Dans les villes en proie aux chaleurs dangereuses, bien des foyers sont contraints de gruger le panier d’épicerie pour payer la facture d’électricité. En parallèle, les besoins énergétiques liés à la climatisation connaissent une croissance fulgurante partout dans le monde. Pourtant, un consensus se dégage : l’air climatisé ne nous sauvera pas de la chaleur extrême. S’adapter à la réalité d’une planète dangereusement chaude nécessiterait une transformation profonde de nos milieux et de nos modes de vie. La première étape est de reconnaître la gravité du problème.



Aurélie Lanctôt

Ce texte fait partie de notre section Opinion qui favorise une pluralité des voix et des idées. Il s’agit d’une chronique et, à ce titre, elle reflète les valeurs et la position de son auteur et pas nécessairement celles du Devoir.