Requiem pour une pléiade d’artistes

Durant mes vacances, j’ai vu des étoiles tomber. Chacune avait brillé d’un éclat unique. Toutes participaient à la configuration stellaire qui régit la mosaïque de nos sociétés.

J’ai nommé les artistes, les écrivains, les journalistes trop nombreux à se faire faucher durant cet été étouffant, lui-même crépusculaire. Plusieurs auront marqué le Québec, l’Occident ou le monde par leur talent, la force de leur caractère, leur destin ou la somme de ces parties. D’autres brillaient d’un éclat plus voilé. Figures allégoriques de collectivité, points sur la carte de nos souvenirs personnels, modèles ou symboles d’un passé qui n’en finit plus de s’effacer, certaines nous étaient proches.

Mon collègue de La Presse Marc-André Lussier s’est éclipsé comme il avait vécu, sur la pointe des pieds, sans m’avoir annoncé à Cannes la terrible opération du quintuple pontage, bientôt fatale, qui l’attendait au retour. Et sa passion du cinéma, le mystère de ses ressorts secrets, sa modestie, sa serviabilité, son ardeur de coureur de fond se sont mis en berne au pied de sa dernière couche.

Quand un ami de longue date, l’écrivain Louis Gauthier, fut emporté par le cancer, j’ai senti souffler sur moi le vent de sa courtoisie, de son humour, de sa quête d’autre chose, de l’exigence de sa prose concise. Alors j’ai relu son récit Voyage en Irlande avec un parapluie, dérive vers les chemins pluvieux de Dublin. Le poids d’un amour perdu dans sa besace démontrait qu’« ailleurs » n’existe pas. En traînant son blues dans les pubs et les rues blêmes d’une ville étrangère, on ne retrouve que soi, bien sûr. Louis Gauthier allait rejoindre bientôt Milan Kundera, l’immense auteur tchèque, dont la vie entre les régimes et les pays, les réflexions profondes sur l’art et sur l’esprit humain ont fécondé la planète. Des regards obliques ou directs s’éteignent. On s’en sent atrophiés.

Dernièrement, Zïlon tirait sa révérence, poète graffiteur écorché et pionnier qui traça à la bombe aérosol, au fond des culs-de-sac ou à pleins murs industriels lépreux, le visage androgyne aux yeux de chat et au menton pointu qui nous guidait vers ses dédales. L’artiste à l’enfance brisée, éclaireur de l’âge d’or des Foufounes électriques et du Business, a laissé une trace incendiaire sur la contre-culture. Figure de proue de fin de siècle, rebelle, acide, indignée et meurtrie par la déliquescence de sa société, Zïlon aura mis plus tard sa signature au service de marques et d’artistes reconnus ; ses contradictions épousant la schizophrénie d’un milieu culturel pris en sandwich entre l’inspiration pure et les impératifs de sa représentation. L’oiseau libre et hirsute poussait un cri identique après et avant s’être accroché un fil à la patte, tout à son mal de vivre. Du moins l’en voici finalement libéré.

Après la disparition de la frondeuse journaliste écrivaine Denise Bombardier, les éloges pleuvaient. Plusieurs voix célébrèrent en elle la femme de conviction. Chez cette pasionaria de la plume et du micro, j’ai vu surtout une polémiste, bravant les conventions du jour, quitte à enfourcher les positions contraires si le vent les déroutait. Sur sa scène de théâtre portative, elle adorait brouiller les pistes et ferrailler. Sa force vitale et son culot d’enfer prouvèrent à tous et toutes au fil des décennies que rien n’est impossible à une fonceuse, fut-elle extirpée d’une enfance à l’eau bénite mal épongée. Denise Bombardier a défendu la langue française à griffes et à dents, revêtant le costume du personnage revêche et tatillon, faisant tantôt sourire, tantôt hurler, mais marquant les esprits. La caricature ne l’effrayait pas. Son empreinte en est saturée. Elle demeure en nous, au rayon du cran qui s’empoussiérerait au Québec sans son panache.

Mais qui était donc vraiment la Franco-Britannique Jane Birkin ? On n’en sait rien, à force de la charger de symboles. Actrice, chanteuse de charme et d’audace timide, muse d’une époque libertaire, compagne du Gainsbourg des années éclatées. Survivent l’énigme de son sourire, des chansons tour à tour sucrées et salées, son adolescence en fleur magnifiée dans le Blow-Up d’Antonioni, la finesse du portrait ciné que lui avait consacré Agnès Varda à travers Jane B. Et sa fragilité masquée dans le documentaire de sa fille, Jane par Charlotte, où les deux femmes artistes cherchaient à s’apprivoiser après une vie de chassés-croisés. Birkin séduisait et s’échappait en eau fuyante et mélodieuse. Son legs aussi.

Requiem pour la mélancolique et cabossée chanteuse irlandaise Sinéad O’Connor, dont les émotions perçaient la voix profonde comme la lave d’un volcan. Mais comment saluer tous les artistes emportés en juillet ? Ils ont éclairé nos routes. Ils sont des balises arrachées auxquelles on n’a pas fini de se cramponner.

